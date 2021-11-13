В 2021 году Украина и Канада начнут строительство космодрома в Новой Шотландии. А спустя два года должен состояться первый запуск украинской ракеты «Циклон-4М». Но многие сомневаются в успехе украино-канадской космической программы

О строительстве космодрома сообщил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«На данный момент решены все бюрократические вопросы с обеих стороны, и уже в конце 2021 года в канадской провинции Новая Шотландия начнётся строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинском ракете-носителе "Циклон-4М"», — написал Уруский 19 октября в Facebook.

Он рассказал, что в этот день обговорил с исполнительным директором канадской компании Maritime Launch Services LTD Стивом Матье детали реализации этого проекта, в котором принимают участие также такие украинские предприятия как КБ «Южное имени М. К. Янгеля», ПО «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова».

«Подчеркнул, что Минстратегпром в рамках своих полномочий готов содействовать предприятиям космической отрасли во время реализации данного проекта, ведь он является взаимовыгодным и открывает широкие возможности для наших государств», — рассказал Уруский о том, что говорил на встрече с канадцем. Украина и день космонавтики: вышиванка вместо скафандра © Андрій Манчук

Матье же со своей стороны сообщил, что уже существуют предварительные договорённости с компаниями из США по запуску их спутников ракетой-носителем «Циклон-4М». Первый запуск ориентировочно планируют на конец 2023 года.

Также Уруский сообщил, что реализация отдельных аспектов украино-канадского проекта «Циклон-4М» предусмотрена Государственной целевой научно-технической программой Украины на 2021-2025 годы. В частности, планируется создать маршевый двигатель РД-870 тягой 80тс и его дальнейшее использование как маршевого для первой ступени ракеты-носителя.

«Уверен, что создание на коммерческой основе стартового комплекса для запусков космических аппаратов в Канаде и использование на нём украинских ракет-носителей придаст дополнительный импульс для технологического развития предприятий космической отрасли Украины и будет способствовать выходу нашего государства на рынки предоставления услуг по выведению космических аппаратов на околоземную орбиту», — подытожил своё сообщение Уруский.

Но те, кто знают о состоянии украинской космической отрасли не понаслышке, вряд ли ощутят оптимизм при этих словах министра.

«Прощай, Новая Шотландия»

Новая Шотландия, где собираются воплощать в жизнь совместный украино-канадский проект космодрома, известна как в прошлом одна из немногих колоний Шотландии. А ещё это земля моряков, что нашло своё отражение в фольклоре.

Для этнографов эта земля ценная своими шанти — песнями моряков. Пожалуй, самая популярная из них, записанная в Новой Шотландии в 1933 году этнографом Элен Крейтон, называется «Прощай, Новая Шотландия!».

Она основана на шотландской народной песне «Солдатское "Прощай!"» и рассказывает о моряке, который вынужден покинуть родной край, чтобы добывать пропитание в море. Эту песню не раз перепевали музыкальные коллективы Канады и других стран.

И она вполне могла бы стать чем-то вроде неофициального гимна канадского космодрома — там и заменить-то всего пару слов. Правда, в случае успешного строительства и фукнционирования космодрома. А вот это под вопросом. Ведь один из участников проекта — Украина.

Само название канадского участника проекта — компании Maritime Launch Services — тем, кто знаком с историей украинской космонавтики, напомнило об успешном проекте строительства космодрома, в котором принимала участие украинская сторона. А точнее, КБ «Южное» и ПО «Южмаш» — те же предприятия, которые участвуют в украино-канадском проекте. Дорогой космос. Зачем Киеву совместные исследования с NASA © РИА Новости, Сергей Елкин / Перейти в фотобанк

Речь о «Морском старте» — плавучем космодроме для запуска ракет модификации «Зенит-3SL». Компанию «Морской старт» создали в 1995 году: её учредителями стали украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», российская РКК «Энергия», норвежская Kvaerner и американская корпорация Boeing.

Суть идеи была простой: создать морской космодром, чтобы доставлять ракету-носитель по морю на экватор, где наилучшие условия для запуска на экваториальную орбиту.

Ракеты-носители строились КБ «Южное», но с участием РКК «Энергия», которое производило разгонный блок ДМ-SL и Βοeing, которое производило головной обтекатель.

Но после хорошего старта, дела у «Морского старта» пошли не очень: в 2009 году компания объявила о своём банкротстве: причиной этого стала неудача в организации планируемой интенсивности запусков. 1 апреля 2010 года совет директоров консорциума Sea Launch Company отдал РКК «Энергия» главную роль в проекте.

Спустя четыре с лишним года — 22 августа 2014 года — было объявлено о приостановлении деятельности «Морского старта». К тому времени произвели 32 запуска ракет. Причиной этого стала война в Донбассе. В конце декабря того же года вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин заявил, что ракеты «Зенит» не будут участвовать в проекте, а место США займёт какая-то страна БРИКС.

Позже, после всех судебных процессов, в апреле 2018 года имущественный комплекс «Морской старт» окончательно выкупила компания S7 Group. Она попыталась наладить пуск с платформы, но в марте 2019 года заказ на украинские ракеты-носители «Зенит» отменили: S7 Space не удалось договориться о поставке из России на Украину критичных элементов для производства ракет.

Собственно, это и обрекло проект на неудачу. Весной 2020 года командное судно и платформа «Одиссей» перешли от побережья США и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье, где находятся и по сей день.

В сентябре 2021 года уже директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время научно-практической конференции «Орбита молодёжи» заявил: «Скоро судьба "Морского старта" будет определена окончательно». По его словам, плавучий космодром планируется адаптировать под пуски перспективных ракет-носителей «Союз-5». Зеленский ищет деньги, чтобы отправить украинца в космос © nasa.gov

Тех, кого не убедит судьба «Морского старта», наверняка убедит история другого космического проекта, где Украина была одной из двух сторон.

Ракеты есть?

В 2003 году Украина и Бразилия заключили соглашение о создании наземного комплекса на пусковом центре «Алкантара», что на атлантическом побережье, а также о предоставлении услуг в интересах национальных космических программ двух государств. Кроме того, речь шла и о коммерческих пусках ракет-носителей.

Согласно договору, до конца 2006 года должны были пройти испытания и ввод в штатную эксплуатацию ракетного комплекса «Циклон-4».

Со стороны Бразилии речь шла о предоставлении космодрома и обеспечении инфраструктуры. Что касается Украины, то она должна была предоставить ракету-носитель «Циклон-4». Для этого КБ «Южное» под государственные гарантии привлекло кредиты в размере $150 млн в 2004 году и $260 млн в 2011 году.

Всё это время пуск ракеты-носителя откладывался: сначала на 2009 год, затем — на 2012, после — на 2013 и наконец — на 2014 год.

В 2015 году терпение Бразилии иссякло, и она в одностороннем порядке разорвала договор. Причиной были не только технологические аспекты, но и вопросы финансирования, неопределённость в перспективах проекта и ряд аспектов в двусторонних отношениях стран.

КБ «Южное» оценило ущерб, нанесённый Украине в результате одностороннего прекращения действия договора, в $805,86 млн.

А украинские журналисты раскопали данные о том, что руководство КБ «Южное» использовало привлечённые на проект кредиты на собственное усмотрение, без учёта требований кредитных соглашений и экономических интересов Украины.

Впрочем, в своих неудачах некоторые украинские конструкторы предсказуемо обвинили «руку Москвы». Украина планирует запустить туристов в космос к 2030 году © nasa.gov

«У нас тогда проявился такой интересный проект — государственное частное партнерство, "Днепротехсервис»" строил все оборудование для космодрома. Были увезены уже процентов 30% оборудования туда. Уже был сделан нулевой цикл. А Россия, видимо, убедила в том, что, объективно говоря, у нас действительно не было опыта строительства стартовых комплексов, а у России был этот опыт. Бразильцы поверили им и отказались от сотрудничества с Украиной. Мы потеряли много средств, потому что работали за кредитные средства», — заявил в октябре 2019 года в комментарии украинскому «5 каналу» советник председателя Государственного космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.

И не слова о проблемах с ракетой-носителей «Циклон-4».

Так Кузнецов прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского бразильскому президенту Жаиру Болсонару о перезапуске совместного космического проекта с использованием космодрома «Алкантара».

Бразилия отмолчалась. Теперь Уруский говорит о ракете-носителе «Циклон-4М» и перспективах уже украино-канадского космического сотрудничества. Но перспективы его туманны. И причины не только в неудачном опыте совместных украинских проектов.

«Дело не только в том, что электронику, двигатели и ряд важнейших для космической отрасли материалов на Украине не производят. Дело также и в том, что вследствие длительного "финансового голодания" в значительной степени утрачены как производственные мощности, так и квалифицированные специалисты», — ещё в мае 2019 года в комментарии изданию Украина.ру рассказывал экономический аналитик Александр Рябоконь.

И если канадско-украинский проект увенчается успехом, это будет настоящим чудом.