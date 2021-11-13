На вопрос о том, какое место Киева самое таинственное и мистическое, первый же ответ, который вы услышите: «Лысая гора». Что может быть таинственнее, чем место ведьминых шабашей? Тем более что такой статус освящён авторитетом классиков начиная с Ореста Сомова и Александра Пушкина. Правда, относительно направления, куда идти, возникают разночтения

Дело в том, что Киев изобилует холмами, «лысых» из них штук пять, а связанных с какой-нибудь чертовщиной — чуть меньше чем все. Не трудно запутаться.

Например, издревле недоброй славой пользовался холм, на котором сейчас расположен памятник Родине-матери. Люди там не селились, было только кладбище. Именно потому с такой лёгкостью была найдена свободная площадка рядом с густонаселённым Печерском.

Рядом с Кирилловской горой, где стоит одноимённая церковь, протекала былинная речка Смородина (по её имени — Смородинский спуск), в пещере на склоне которой жил Змей, побеждённый Кириллом (Никитой) Кожемякой…

В путеводителе 1912 года упоминается, что «от Русановского моста до с. Выгуровщина находится Лысая гора — излюбленное пристанище киевских, иногородних и даже иноземных ведьм». Этот холм был срыт во время строительства жилмассива на Воскресенке в 1970-е годы.

Однако чаще всего лысыми называют две горы — собственно Лысую и Замковую в самом центре исторического Киева. Не менее таинственной считается гора Щекавица, которую, правда, лысой обычно не называют.

Лысая гора

«С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на неё снизу она казалась ещё круче, и на высокой верхушке её торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами».

Описание горы из гоголевского «Вия» полностью соответствует киевским лёссовым холмам. Это сейчас их склоны утопают в зелени, а ещё в начале прошлого века они были голыми… Конечно, хутор, описанный Гоголем, находится в 50 верстах от Киева. Но тогда из него не были бы видны купола киевских церквей…

Лысая гора находится за долиной реки Лыбеди и в состав города вошла довольно поздно. Во всяком случае во времена Гоголя она находилась далеко за городом.

Версий происхождения названия довольно много. По одной из них, Девич-гора — древний ритуальный холм, верхушка которого периодически выжигалась молниями. Предполагается, что здесь находилось одно из крупных дохристианских капищ, остатки которого не сохранились, а также скиты или даже монастырь христианских старцев.

По легенде, здесь в 1240 году укрылись в подземельях киевляне, а татары замуровали выходы, а в начале XVIII века по приказу Петра I была построена крепость с огромными подземными резервуарами, в которых утопили строителей секретности для. Это всё неправда, но отчасти такие сюжеты есть и в реальной истории — например, во время монгольского нашествия действительно погибли монахи Выдубицкого монастыря, попытавшиеся укрыться в подземных галереях.

Несмотря на сомнительную славу, на горе стояли монастырские пасеки. В 1872 году тут началось строительство Лысогорского форта грандиозной Киевской крепости, который должен был прикрывать город с юга. С 1906 года форт использовался для казней. В частности, тут был казнён убийца Столыпина Дмитрий Богров. В 1941 году на валах старого форта оборонялись последние защитники Киева, а позже здесь была база по ремонту «Тигров» и советская воинская часть.

В 1994 году территория горы стала ландшафтным парком. Неофициально она делится на три части — Русалочий яр, Ведьминский яр и Мертвецкая роща. Но это, конечно, шутка. Мистические здания Киева

Сейчас Лысая гора считается «местом силы», её часто посещают сторонники разных эзотерических течений, проводят свои собрания современные язычники.

Впрочем, слухи о шабашах и тёмных ритуалах, о вратах в потусторонний мир и неупокоенных душах казнённых Батыем киевлян скорее относятся к современности. Впрочем… Не зря же Булгаков описывал в «Белой гвардии» взрыв складов именно на Лысой горе, хотя отлично знал, что произошёл он на Зверинце (на территории ботсада и сейчас видны следы буйства рукотворной стихии). Кстати, булгаковеды полагают, что Маргарита перед балом у Сатаны летала именно сюда — в Киев, под Лысую гору…

Замковая гора

Замковая гора известна под множеством названий — Хоревица (в честь одного из легендарных основателей Киева), Киселёвка (в честь киевского каштеляна и воеводы, православного шляхтича Адама Киселя), Флоровская гора (в честь примыкающего со стороны Подола Флоровского монастыря).

Фактически это часть Старокиевской горы, заселённая с давних времён. Тут были обнаружены многие поселения древних культур. Считается, что именно на Замковой горе находился град легендарного Кия (если он действительно существовал), а также первоначальный детинец исторического Киева при Аскольде и Дире. С XIV века и до 1651 года тут находился замок литовского, а затем польского наместника. После того как замок был сожжён казаками Богдана Хмельницкого, постоянного поселения тут не было. По современной легенде, гора не выносит никакого диктата над собой и все строения с себя сбрасывает.

На то, что Замковая гора традиционно была местом военных поселений, указывает и название холма по другую сторону Андреевского спуска — Уздыхальница или Воздыхальница. По легенде, женщинам вход в крепость был запрещён, и они поднимались на вершину горы, чтобы увидеть любимых хотя бы на расстоянии.

В 1816 году на горе было создано кладбище. Официально захоронения там продолжались до 1921 года, неофициально — вплоть до начала 1950-х (автору приходилось видеть могилы послевоенного времени). После войны и до начала 1990-х там находилась радиомачта-«глушилка».

Забавный момент — лесом поросла именно та часть горы, где находится кладбище. Там, где заканчиваются могилы, кончаются и деревья… Вполне вероятно, что эта особенность позволила считать гору «лысой», но с ней связано множество других историй.

Например, рассказывали, что на горе исчезали монахини, а если возвращались, то помолодевшими, что над горой летал на помеле некий расстриженный монах Филарет (не тот, что нынче именует себя патриархом), что на горе справляли тризны колдуны в обличье волков, что на кладбище хоронили ведьм (на самом деле нет — женщин, заподозренных в ведовстве, хоронить на кладбищах не благословляли).

Сейчас на горе собираются язычники, соорудившие там даже алтарь, на котором приносят жертвы своим богам (совершенно безобидные — хлеб и фрукты). На кладбище по ночам собираются сатанисты. Особенно им полюбились остатки часовни, выглядящей как склеп. Собираются там на свои слёты современные ведьмы (нет, Юлию Тимошенко там никто не видел). А «Киевская ландшафтная инициатива» (было такое вольное объединение художников от слова «худо») украсила гору несколькими бетонными объектами непонятного назначения.

Щекавица

Вот едет могучий Олег со двора,

С ним Игорь и старые гости,

И видят — на холме, у брега Днепра,

Лежат благородные кости.

В 1821 году А.С. Пушкин, в поисках могилы Вещего Олега поднимался именно на Щекавицу, другое называние которой — Олегова гора. «Ольгова могила» и Щекавица упоминаются в летописях под 1151 годом в связи с неудачной попыткой Юрия Долгорукого захватить Киев. Во время археологических раскопок на Щекавице в 1982 году нашли остатки каменного сооружения, датируемого XII-XIII столетиями. Скорее всего — храма.

Так и остаётся непонятным, почему именем сподвижника легендарного Кия назван холм, который люди начали обживать только в XIX веке. Название старинное, но в XVII веке гору называли Бискупской, поскольку она была отдана в пользование католическому епископу, чья резиденция была на Подоле. Польза от горы была вполне определённая — на её плоской вершине выращивали пшеницу.

«Наиталантливейший язычник». Кем был человек, сделавший Киев художественным центром России © commons.wikimedia.org, Сигизмунд III для распространения города дал гражданам киевским привилегию на гору Щекавицу». Если привилегия и была, то ею не пользовались — никаких следов строительства тут нет.

По-настоящему осваивать гору начали только в 1772 году — во время страшной эпидемии чумы священники отказывались хоронить людей на приходских погостах, и именно тут создали первое общегражданское кладбище. Дальше Щекавица переходит в Татарку с её мусульманским и старообрядческим кладбищами. Сейчас там находится главная киевская мечеть Ар-Рахма.

Заселять гору начали только в XIX веке, в основном по склонам и со стороны Лукьяновки. В 1930-е годы кладбище закрыли, церковь снесли, планировали разбить там парк (общепринятая тогда практика), но что-то пошло не так.

После войны верхушку холма застроили многоквартирными домами удивительной для Киева архитектуры (работали пленные немцы), а на фундаменте церкви в 1951 году установили мачту-«глушилку», которая используется и сейчас для ретрансляции радиосвязи оперативных служб и мобильных телефонов. В 1970-х большую часть частного сектора отселили, и сейчас склоны горы потихоньку застраиваются. Но пока ещё там можно найти и деревянные постройки начала XX века на улице Олеговской (бывшая Погребальная), и сквоты художников, и улицу Мирную (бывший Чёрный яр), на которой сейчас вообще нет ни единого дома, но есть ещё булыжная кладка мостовой…

P.S.: Вершины всех киевских «лысых гор» считаются геопатогенными зонами. Рамки современных лозоходцев выделывают в этих местах самые удивительные коленца. Разумеется, верить или не верить в биоэнергетику — личное дело каждого, но в прошлом отношение людей к таким явлениям было куда как серьёзнее. На Замковой горе размещались только крепость и кладбище, на Лысой — крепость, а на Щекавице — кладбище. Причём первые две горы по сей день не заселены, хотя статус ландшафтных парков получили только недавно.