В четверг, 11 ноября, Украина запросила аварийную помощь у Словакии. Причина - отключение двух блоков Бурштынской тепловой электростанции. Тем самым Западную Украину спасали от нехватки электроэнергии

Об обращении Украины к Словакии сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Сегодня, 11 ноября, с 16:00 (17:00 по Москве — Ред.) диспетчерский центр «Укрэнерго» для обеспечения операционной безопасности, чтобы избежать отключения потребителей «острова Бурштынской ТЭС», запросил аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт», — указывалось в сообщении «Укрэнерго» в Facebook.

Два энергоблока Бурштынской ТЭС аварийно отключились в 04:14 и 08:24 (05:14 и 09:24 по Москве — Ред.) из-за свищей в котлах.

«В результате, по состоянию на 13:00 (14:00 по Москве — Ред.) в аварийном ремонте пребывало сразу 4 блока Буртшынской ТЭС и ещё 3 в текущем ремонте. В целом, только 5 блоков Буртшинской ТЭС находятся в работе. Соответственно, для покрытия потребностей в электроэнергии остальных потребителей в зоне «острова Бурштынской ТЭС» НЭК «Укрэнерго» активировала аварийную помощь», — сообщила компания.

При этом перед активацией аварийной помощи на Буртшынской ТЭС досрочно вывели из ремонта энергоблок №2. История одной сенсации. Действительно ли Украина хочет закупать уголь в ЛНР © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в «острове Буртшынской ТЭС (до 90% производства, кроме того, на реконструкции находится Теребля-Рикская ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива)», — подытожила НЭК «Укрэнерго».

Спустя два часа блок вывели на необходимую мощность в 100 МВт.

«Оперативное выведение из ремонта энергоблока №2 буртшынскими энергетиками позволило в 18:00 завершить активацию аварийной помощи в Бурштынский энергоостров <…> На данный момент Бурштынская ТЭС продолжает нести нагрузку 944 МВТ. В работе энергоблоки №2,5,6,7,8 и 10», — сообщила пресс-служба станции.

Но что за «остров», о котором говорится в сообщении и «Укрэнерго», и самой Бурштынской ТЭС? И почему его наличие — красноречивое свидетельство разобщённости Украины.

«На лучшем в мире острове»

Бурштынский энергоостров или, как его называет «Укрэнерго», остров Бурштынской ТЭС — условная территория, на которой расположена электросеть этой ТЭС, а также прилегающие к ней элеткросети в границах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

В отличие от остальных электросетей Украины, «остров» подсоединён к электросетям стран ЕС. Программу по подсоединению «острова» к энергосистемам стран-членов UCTE — Объединения для координации передачи электроэнергии — НЭК «Укрэнерго» начала разрабатывать в 1995 году совместно с европейцами, а также ОАО «Западэнерго». 1 июля 2002 года «остров» был включён на параллельную работу с UCTE. Землянский рассказал, когда именно на Украине начнутся проблемы с электричеством © СС0, pixabay

Электрические связи со странами UCTE обеспечивают несколько линий электропередач. С венгерской энергосистемой — одна ЛЭП 750 кВ, одна — 400 кВ и две ЛЭП в 220 кВ. Со словацкой энергосистемой — одна ЛЭП в 400 кВ, а с румынской — одна ЛЭП 400 кВ.

С одной стороны, это позволяет экспортировать украинскую электроэнергию за границу, а с другой — просить помощь в случае, подобному тому, что произошёл 11 ноября.

Кстати, это был не первый раз в ноябре, когда Украина обращалась за помощью к Словакии. Во вторник, 2 ноября, пресс-служба «Укрэнерго» подтвердила в комментарии агентству УНИАН то, что Украина запросила помощь из Словакии.

«Аварийку в БуОС (Бурштинский остров — Ред.) из Словакии в 100 МВт подтверждаем», — говорилось в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба самой Буртшынской ТЭС винит во всём не только нехватку топлива, но и низкие тарифы на электроэнергию.

«Из-за сложной ситуации на энергорынке, связанной с низкими тарифами до июля месяца этого года и до сих пор незакрытыми долгами перед генерацией, обеспечить стабильную работу стации с повышенным напряжением очень сложно. Поэтому периодически на Буртштынской ТЭС происходят отключения блоков. Но станция делает всё возможное, чтобы компенсировать потери», — сообщила пресс-служба 11 ноября.

В этом же сообщении отмечалось: за последний год существенно выросла потребность в электроэнергии станции. Так, в январе-октябре этого года отпуск электроэнергии из Буртшынской ТЭС вырос до 5,8 млрд кВт-ч, что на 34% больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Но все ли потребители вырабатываемой станцией электроэнергии находились на Украине? Почти детективная история. Как Зеленский у «нелегитимного» Лукашенко электричество покупал © president.gov.ua

Бизнес и ничего личного

В ночь на 12 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» поспешил успокоить украинцев, встревоженных сообщением мэра Киева Виталия Кличко. Последний предупредил жителей столицы о веерных отключениях электричества.

«Спросите у Кличко, откуда он берет эту дезинформацию и почему он уверен, что у него начнутся какие-то веерные отключения. Оснований сегодня ни Минэнерго, ни «Укрэнерго» для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем», — был резок Шмыгаль.

Однако за несколько часов до заявления Шмыгаля украинское издание «Страна» опубликовало график почасовых отключений от электроэнергии предприятий и организаций на 2021-2022 годы, составленный в Черкасской области. Его утвердил директор филиала ОАО «Черкассыоблэнерго» Вадим Трохимец и согласовал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Но Буртшынский остров здесь выглядит действительно островом. И не только потому, что он в случае чего сможет запросить электроэнергию из европейских государств. Но и потому, что «остров» ещё и торгует электроэнергией.

«На ДТЭК пришлось 52% от всего экспорта электроэнергии из Украины (за девять месяцев 2021 года). Львиную долю экспортируемой электроэнергии ДТЭК производит на «Бурштынском энергоострове» (Бурштынская ТЭС)», — писало 26 октября украинское деловое издание Liga.net. Белорусское электричество не решает проблем Украины, нужно российское - Погребинский © скриншот видео Первый канал

Иными словами, рост потребности электроэнергии, о котором сообщала пресс-служба Бурштынской ТЭС, связан не только с украинцами, но и с европейскими потребителями вырабатываемого в Ивано-Франковской области электричества. А значит в изношенности оборудования вина не только украинцев.

ДТЭК — холдинг украинского олигарха Рината Ахметова.

В пятницу 22 октября он добился отмены новых правил доступа к мощностям ЛЭП, через которые осуществляется импорт и экспорт электроэнергии. Они предусматривали конкурентную модель проведения аукционов на международные поставки электроэнергии.

Кроме того, ограничивался экспорт в Европу — не более 60% от максимальной пропускной способности (1,7 ГВт). Из-за этих двух факторов: ограничения и выросшей конкурении, ДТЭК не мог купить у «Укрэнерго» необходимую холдингу Ахметова мощность электропередач. Конец света. Почему у Украины возникли проблемы с электроэнергией и теплом © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Для ДТЭК это может быть проблемой. По словам собеседника Liga.net из крупной энергокомпании, ДТЭК в основном поставляет электроэнергию в Европу по «длинным контрактам» по цене ниже рыночной в три-четыре раза — по 55 евро за МВт-ч. Если придется докупать объем, то это грозит большими убытками, европейские цены сейчас стартуют от 90 евро МВт-ч», — сообщало издание Liga.net.

Окружной административный суд прислушался к доводам «ДТЭК Западэнерго» и отменил постановление Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), где прописан новый механизм проведения аукционов на импорт/экспорт электроэнергии. Это сделало компании группы ДТЭК единственными, кто может экспортировать электроэнергию.

Всё это происходило в то время, когда отдельные эксперты и политики уже даже не предупреждали — кричали о нехватке запаса топлива на ТЭС и возможных проблемах с поставками электричества.

Поэтому не стоит удивляться, если из «Буртшынского острова» ток снова потечёт в Европу.