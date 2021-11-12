Фоном для политического кризиса является кризис энергетический (Украина испытывает дефицит топлива для электростанций) и эпидемический (на неделе суточное число умерших от короновируса превысило 800 человек).

Политический кризис

Опубликованные 11 ноября данные исследования, проведённого Социологической группой «Рейтинг», показывают картину для президента крайне неприятную. По сравнению с началом сентября рейтинг президента упал с 31 до 21% (правда, отрыв от Петра Порошенко, имеющего всего 14,5%, всё же огромный), а рейтинг его партии — с 26% до 17%.

На этом фоне уже проявился потенциал Дмитрий Разумкова — такого же «зелёного», но не такого токсичного. За него персонально на президентских выборах собираются голосовать 9% активных избирателей, за его не существующую партию — 7% (и то и другое — пятое место). Разумков создал уже своё депутатское объединение в Раде в составе 25 депутатов (21 из них — от «Слуги народа»).

На протяжении недели обозначили свои политические позиции Пётр Порошенко (он продал своих медиа-активы журналистским коллективам), Арсен Аваков, и даже доктор Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону сообщил, что был неправ, поддерживая Зеленского (это вполне серьёзная политическая заявка — оба персонажа являются лидерами мнений).

Аваков вернулся. Экс-министр объявил войну Зеленскому и готов организовать госпереворот
Аваков вернулся. Экс-министр объявил войну Зеленскому и готов организовать госпереворот
© AP, Efrem Lukatsky

Очевидно, что в рейтинговой катастрофе виновны несколько факторов:

— рост коммунальных тарифов;

— введение новых карантинных ограничений;

— офшорный скандал;

— «вангергейт»;

— отставка Разумкова (социология сразу же показала, что она скорее негативно оценена обществом — за высказалось только 8%, против — 39%).

Главная проблема, однако, в том, что негативные факторы были объединены и направлены против президента СМИ Рината Ахметова.

Разумеется, пока что это не «идеальный шторм», поскольку «олигархический консенсус» относительно Зеленского отсутствует — Коломойский, Веревский, Герега и другие его поддерживают. Но схватка даже с одним Ахметовым крайне трудна и, главное, всегда есть риск прибегнуть к методам, которые не будут одобрены другими игроками и консенсус таки сложится.

В общем, у Зеленского сейчас всего два варианта: или примиряться с олигархами (и отказаться от проведения самостоятельной политики, маневрируя между интересами олигархов и посольства США), или объявлять войну с риском потерять всё.

СНБОУ и война

Формально заседание СНБОУ 10 ноября было посвящено миграционному кризис на границах Белоруссии, Польши и Литвы, хотя Украины он никак не касается. Очень смешно выглядело заявление МВД, о том, что Украина, дескать, тоже столкнулась с «гибридной агрессией Кремля» — украинскую границу пытались пересечь два (!) кубинца.

Между тем, самая по себе подобная стратегия верна — Украина привлекает к себе внимание и не устаёт повторять, что она «тоже жертва агрессии», даже если в данном конкретном случае не только «жертва агрессии», но и сам «агрессор» другие.

Впрочем, главное тут другое: в видеообращении по итогам заседания СНБОУ Зеленский сообщил, что на границах Украины сосредоточена стотысячная российская армия, но ВСУ готовы отразить любое нападение.

До этого о сосредоточении российских войск сообщали западение СМИ, а украинские должностные лица отвечали, что ничего подобного и никакого сосредоточения войск нет (его действительно нет).

Красная тряпка для команды Зеленского. Против кого приняли закон об олигархах
Красная тряпка для команды Зеленского. Против кого приняли закон об олигархах

Что происходит не очень понятно, но такое впечатление, что Зеленского к чему-то подталкивали (скорее всего, к каким-то телодвижениям оборонительного плана, вроде введения военного положения), а он не соглашался, а потом согласился.

Чем это кончится — увидим, но следует отметить, что независимо от того, какой путь Зеленский выберет для урегулирования внутриполитического кризиса, ему будет очень полезно обострение.

Если он пойдёт путём примирения с олигархами, то конфликт отвлечёт от этого внимание и общественности, и Запада.

Если он пойдёт на конфликт с олигархами, то меры, направленные против Ахметова (вплоть до прямого обвинения в сотрудничестве с «агрессором») можно представить как направленные на отражение «гибридной агрессии».  