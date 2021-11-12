Обозначившийся в предыдущие недели кризис политического режима на протяжении недели развивался. На фоне существенного снижения рейтинга президента и его политической силы обозначились новые политические силы, желающие стать оппозицией по отношению к действующей власти. Главная проблема – в оппозиции оказался Ринат Ахметов

Фоном для политического кризиса является кризис энергетический (Украина испытывает дефицит топлива для электростанций) и эпидемический (на неделе суточное число умерших от короновируса превысило 800 человек).

Политический кризис

Опубликованные 11 ноября данные исследования, проведённого Социологической группой «Рейтинг», показывают картину для президента крайне неприятную. По сравнению с началом сентября рейтинг президента упал с 31 до 21% (правда, отрыв от Петра Порошенко, имеющего всего 14,5%, всё же огромный), а рейтинг его партии — с 26% до 17%.

На этом фоне уже проявился потенциал Дмитрий Разумкова — такого же «зелёного», но не такого токсичного. За него персонально на президентских выборах собираются голосовать 9% активных избирателей, за его не существующую партию — 7% (и то и другое — пятое место). Разумков создал уже своё депутатское объединение в Раде в составе 25 депутатов (21 из них — от «Слуги народа»).

На протяжении недели обозначили свои политические позиции Пётр Порошенко (он продал своих медиа-активы журналистским коллективам), Арсен Аваков, и даже доктор Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону сообщил, что был неправ, поддерживая Зеленского (это вполне серьёзная политическая заявка — оба персонажа являются лидерами мнений).

Очевидно, что в рейтинговой катастрофе виновны несколько факторов:

— рост коммунальных тарифов;

— введение новых карантинных ограничений;

— офшорный скандал;

— «вангергейт»;

— отставка Разумкова (социология сразу же показала, что она скорее негативно оценена обществом — за высказалось только 8%, против — 39%).

Главная проблема, однако, в том, что негативные факторы были объединены и направлены против президента СМИ Рината Ахметова.

Разумеется, пока что это не «идеальный шторм», поскольку «олигархический консенсус» относительно Зеленского отсутствует — Коломойский, Веревский, Герега и другие его поддерживают. Но схватка даже с одним Ахметовым крайне трудна и, главное, всегда есть риск прибегнуть к методам, которые не будут одобрены другими игроками и консенсус таки сложится.

В общем, у Зеленского сейчас всего два варианта: или примиряться с олигархами (и отказаться от проведения самостоятельной политики, маневрируя между интересами олигархов и посольства США), или объявлять войну с риском потерять всё.

СНБОУ и война

Формально заседание СНБОУ 10 ноября было посвящено миграционному кризис на границах Белоруссии, Польши и Литвы, хотя Украины он никак не касается. Очень смешно выглядело заявление МВД, о том, что Украина, дескать, тоже столкнулась с «гибридной агрессией Кремля» — украинскую границу пытались пересечь два (!) кубинца.

Между тем, самая по себе подобная стратегия верна — Украина привлекает к себе внимание и не устаёт повторять, что она «тоже жертва агрессии», даже если в данном конкретном случае не только «жертва агрессии», но и сам «агрессор» другие.

Впрочем, главное тут другое: в видеообращении по итогам заседания СНБОУ Зеленский сообщил, что на границах Украины сосредоточена стотысячная российская армия, но ВСУ готовы отразить любое нападение.

До этого о сосредоточении российских войск сообщали западение СМИ, а украинские должностные лица отвечали, что ничего подобного и никакого сосредоточения войск нет (его действительно нет).

Что происходит не очень понятно, но такое впечатление, что Зеленского к чему-то подталкивали (скорее всего, к каким-то телодвижениям оборонительного плана, вроде введения военного положения), а он не соглашался, а потом согласился.

Чем это кончится — увидим, но следует отметить, что независимо от того, какой путь Зеленский выберет для урегулирования внутриполитического кризиса, ему будет очень полезно обострение.

Если он пойдёт путём примирения с олигархами, то конфликт отвлечёт от этого внимание и общественности, и Запада.

Если он пойдёт на конфликт с олигархами, то меры, направленные против Ахметова (вплоть до прямого обвинения в сотрудничестве с «агрессором») можно представить как направленные на отражение «гибридной агрессии».