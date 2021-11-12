На 13 ноября 2021 года намечен очередной съезд пропрезидентской партии «Слуга народа» («СН»), который официально должен избрать нового вождя, так как старый - Александр Корниенко -- «сломался». То есть перешел на должность первого вице-спикера Верховной Рады Украины

Вторая задача съезда — не менее масштабная и важная. С одной стороны, конечно же, преодолеть партийный раскол, наметившийся после ухода с поста спикера Рады и в оппозицию Дмитрия Разумкова, который создал свое межфракционное объединение «Разумная политика» и увел в него более 20 человек из фракции «СН». А означает это лишь одно — «слуги» теперь насчитывают 220 человек и фактически, и даже официально перестали быть монобольшинством, способным самостоятельно обслуживать интересы свокго верховного патрона — президента Украины Владимира Зеленского. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Правда, мефракционное объединение сильно отличается от фракции именно тем, что входящие в него депутаты остаются во фракции, а решения внефракционных руководителей не являются для них обязательными. И все же в Раде возникает ситуация, когда перспективный политик, Разумков, может увести из фракции "своих" депутатов и создать из их числа свою фракцию. Да и само решение членов фракции "СН" войти в список Разумкова после того, как он был вытурен с поста спикера парламента президентом вызывает у рукодводства партии вполне обоснованное ощущение нестабильности провластной структуры.

Это теперь совершенно новая ситуация. Хоть в турборежиме, хоть просто так, а без чужих «домазок» голосов теперь пропрезидентской фракции не обойтись и придется прикупать лояльность по более высокому прайсу. А это, как вы понимаете, обременительно: и партию содержать, и голоса прикупать. Не совсем понятно, готовы ли к такому повороту событий сам Зеленский и его спонсоры. К тому же за провал партии должен отвечать свой козел отпущения. И чем Корниенко на данном этапе не такой?

С другой стороны, не так съезд, как закулисные хозяева и спонсоры «слуг» вообще должны решить, что делать с самой партией, стремительно теряющей рейтинговые показатели популярности, — как-то реформировать и провести какой-то ребрендинг или же отпустить в самостоятельное плавание и таким образом похоронить. А самим заняться созданием нового партийного проекта. Более монолитного и связанного хоть какими другими интересами, кроме попадания во власть. Не такого откровенно соросятско-грантоедского и набранного по объявлениям на заборах и в соцсетях, а разделяющего хоть какие-то общие политические установки. Ведь известно же, что «СН» — едва ли не единственная партия в Украине, которая никак не обозначила и не определилась со своей официальной идеологией хотя бы для проформы.

Вот потому-то, по мнению многих обозревателей, так легко и сделал партии ручкой ее бывший «фюрер» Корниенко. Ему прочат место лидера новой партии, если со старой окончательно не сложится. По этой же причине, говорят, не стали бороться за хлебное место и те, кто недавно не прочь был его занять, — заместитель Корниенко Александр Качура или лидер фракции «слуг» в Раде Давид Арахамия. Крысы, как известно, ведь не всегда бегут с тонущего корабля, иногда они на него просто и благоразумно не садятся. Рада при Разумкове стала похожа на парламент Литвина – Корниенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Интригу в вопросе, кто же может стать новым лидером, создал сам «старый» Корниенко. Когда он заканчивал свой спич в режиме «я устал, я ухожу», дверь в его кабинет открыла неизвестная женская рука. И все решили: бинго! это будет женщина. Тем более что сам Корниенко, как оказалось, не чужд гендерному разнообразию и знает толк в женщинах. Прошлым летом, выбирая кандидата в мэры Николаева от «слуг», он не просто рекомендовал свою коллегу Ирину Аллахвердиеву со сногсшибательной характеристикой: «Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинг, тон too much (многовато то есть. — Авт.). В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна».

По его же словам, и президент Зеленский не против женщин. «Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он там, …, … (офигеет), подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: «Баба да, баба да», — напутствовал Корниенко коллегу Арахамия, облизывая взглядом стройную коллегу противоположного пола и, конечно же, имея в виду исключительно евротребования гендерного равноправия, а не то, о чем кто-то мог сдуру подумать.

И как бы там ни было, а сегодня, по общему мнению политического и экспертного сообществ, на пост главы «СН» претендуют две «корабельные сосны» из «слуг» — женщины-нардепки из партийной фракции, блондинки и уроженки Киева — 45-летняя Елена Шуляк и 43-летняя Юлия Гришина.

Елена — аудитор по профессии и бизнесмен, связанная со строительным бизнесом, считается лоббистом киевских застройщиков. Откровенный соросенок, руководила сектором «Строительство» в знаменитой общественной организации «Офис эффективного регулирования» (Better Regulation Delivery Office — BRDO), независимого неправительственного экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономразвития и торговли Украины, а также Всемирного банка и правительства Канады на деньги филантропа Джорджа Сороса. Была советником Алексея Гончарука, такого же соросенка из BRDO и первого премьера времен Зеленского, очень хотела в 2015 году возглавить Государственную фискальную службу. В Раде — замглавы фракции «СН», а также замглавы комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Сейчас, говорят, не прочь возглавить министерство развития общин и территорий. Все по профилю, так сказать, и призванию.

Юлия — юрист по профессии, даже доктор юридический наук и профессор Киевского нацуниверситета имени Шевченко, судья постоянно действующего Третейского суда саморегулируемой организации «Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев», управляющий партнер юридической бизнес-школы «CTRL.School». В Раде — член комитета по вопросам образования, науки и инноваций, председатель подкомитета по вопросам высшего образования. Говорят, что раньше боролась за должность руководителя «Укрзализныци» и хотела стать главой Киевской госгорадминистрации, а теперь очень хочет возглавить министерство образования и науки. Видимо, считает, что этой ей по плечу. «Правильный Зеленский»: Лесев описал политические перспективы Разумкова © Facebook Дмитрия Разумкова

Самая заметная разница между двумя кандидатками в том, что Елену изначально поддерживает глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак. А вот Юлию в список «СН» на выборах включил бывший глава ОПУ Андрей Богдан, с которым она работал в одной юрфирме. Это, как вы понимаете, сегодня большой карьерный тормоз для любого, кто зарекомендовал себя как «не человек Ермака».

И потому Елена отмалчивается о своей возможной партийной карьере, а вот Юлия в соцсетях растеклась мысью по древу: «Все становится на свои места. Александр Корниенко оставляет должность главы партии «Слуга народа» в связи с необходимостью полного погружения в работу первого вице-спикера парламента. Считаю это правильным и своевременным решением. Перед Александром сейчас стоят масштабные стратегические задачи по ВР. Заменить его должен достойный претендент и профессионал своего дела, который будет не просто посвящать партии все свое время, а жить ею».

При этом Юлия и наперла на новые и модные евротенденции: «Кто займет место Александра Корниенко? Узнаем совсем скоро. И еще замечу, что гендерное равенство при назначении на должности сегодня так же важно, как и профессионализм». Дескать, президентское «баба да, баба да» — это правильно, это по-европейски.

И если 13 ноября сего года или чуть позже съезд «СН» состоится, то, несмотря на то, кто будет пытаться возглавить партию — женщины или мужчины, еще одной главной задачей его будет исключение из партии и лишение депутатского мандата «предателя». То есть экс-спикера Рады и первого номера партсписка на прошлых выборах Разумкова, который невероятно злит президента Зеленского. Зеленский же и хочет забрать у своего бывшего соратника и депутатскую синекуру, и парламентскую трибуну.

Вот, собственно, по мнению многих Зеленский и Ермак будут решать, кто из «девочек» или мальчиков» станет во главе партии. Однозначно тот, кто позаковыристее и поубедительнее, пояростнее и погромче потребует подвергнуть остракизму Разумкова, тот и пройдет в партийные дамки.

А как это скажется на реноме партии, уже не так и важно. Особенно если правда то, что «слуг» за ненадобностью сливают. Ждать осталось недолго.