Белоруссия не может держать на своей территории всё прибывающих беженцев, а Евросоюз - не хочет их пускать. Ситуация сложная, но есть несколько вариантов урегулирования

Ситуация на границе Белоруссии и Польши усугубляется с каждым днём. Как сообщил на совещании с правительством 11 ноября белорусский лидер Александр Лукашенко, сейчас в лагере беженцев находятся 1 790 человек, ещё 322 мигрантов польские силовики пытались выдворить в Белоруссию. «На колени, предатели!»: Польскую оппозицию обвинили в отправке нелегалов к границам страны © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Но не получилось. Они не хотят оттуда (из Польши — ред.) идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном в лагере в районе «Брузги», — надо подвезти им дрова. Уходить они из этого лагеря, где находятся сейчас, не хотят. Но как здесь? Мы же знаем, какая холодрыга наступает. Они и не знают, что такое в Беларуси в лесах этих зимовать», — заявил Лукашенко.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда ввёл на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач признал, что массовый наплыв мигрантов стал внутренней проблемой для Лукашенко.

Тем не менее, Варшава, как и страны Балтии, официально отказалась принимать беженцев. Литва также объявила чрезвычайное положение в приграничных районах, а министр обороны Эстонии Калле Лаанет назвал сложившуюся ситуацию самым тяжёлым кризисом безопасности для региона, НАТО и ЕС с момента распада СССР.

Мировое сообщество ищет выход из миграционного кризиса. Тука решил за Лукашенко, что делать с беженцами из Польши © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По имеющейся информации, Франция, Ирландия и Эстония выступили с инициативой вынести на обсуждение в Совете Безопасности ООН 11 ноября ситуацию на белорусско-польской границе. Как утверждает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, ООН — это единственная международная организация, которая может оказать давление на Белоруссию изнутри.

«Главный вопрос, который мы хотим поднять — открытие гуманитарного коридора с границы через Гродно, чтобы эти люди могли вернуться домой. Аэропорт в Гродно мог бы предоставить им возможность вернуться на родину, а не ждать исхода участи в белорусских лесах», — сказал дипломат.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, ЕС рассматривает возможность проведения переговоров с ООН и Белоруссией по вопросу о репатриации мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, через аэропорт города Гродно. Не исключено, что финансирование возьмёт на себя Брюссель.

Опыт сотрудничества Белоруссии и ЕС на этом направлении есть. Заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента Белоруссии) Александр Маркевич, работавший до получения депутатского мандата заместителем начальника первого управления главного оперативного управления Госпогранкомитета и начальником Сморгонской пограничной группы, в начале октября напомнил о существовании соглашении о реадмиссии между Минском и Брюсселем: суть в том, что люди, которые попали на территорию одной страны из другой и нарушают закон (например, нелегально пересекают госграницу), в упрощённом порядке возвращаются туда, откуда прибыли. В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

«На деле же, когда грянул COVID-19, практически все страны ЕС закрыли свои границы. Фактически соглашение об упрощении визового режима перестало действовать. Оппонентов законной власти поддерживают внешние силы. Видим реальные риски и вызовы нашей национальной безопасности со стороны коллективного Запада. А ведь у нас были чёткие договорённости о работе на границе.

Мы регулярно проводили совместные операции с Frontex и погранотрядами сопредельных государств. Когда же Запад поддержал силы, которые хотят дестабилизации обстановки в нашей стране, логично, что мы приняли ответные меры», — объяснил депутат.

14 октября Лукашенко подписал указ о приостановке действия соглашения между Белоруссией и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

«Раньше был налажен процесс приёма-передачи задержанных, но сейчас соседи играют в молчанку. И главное, они игнорируют нормы международных законов о беженцах. Отказываются от обсуждения с Беларусью путей выхода из гуманитарной катастрофы, которую и породил коллективный Запад. Ещё раз акцентирую: мы не выходим из соглашения (о реадмиссии — ред.), а приостанавливаем его. Показываем, что готовы (если будет заинтересованность и партнерское общение с сопредельными странами) работать вместе так же, как раньше», — добавил Маркевич.

В ЕС есть страны, готовые к общему поиску путей выхода из кризиса. Комментируя заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о необходимости прямого диалога между Минском и странами Евросоюза для решения проблемных моментов в отношениях, дипломатический источник РИА Новости сказал: «Греция всегда выступала за диалог, за прямые переговоры со всеми, в том числе с Белоруссией. Но Греция считает, что диалог не может вестись под давлением или угрозами, а мы считаем, что большое количество людей на границе Белоруссии и Польши является угрозой». «За гранью всех приличий»: в МИД РФ оценили обвинения Польши в миграционном кризисе © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Свои варианты урегулирования ситуации на границе с Белоруссией публиковал немецкий журнал Der Spiegel.

1. усилить санкционное давление на власти Белоруссии: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала введение новых санкций против Минска, только непонятно, будет ли этот шаг способствовать урегулированию проблемы.

2. принять беженцев и распределить их по странам ЕС: получается около 15 тысяч мигрантов на 450 млн человек населения Евросоюза, однако миграционный кризис 2015 года показал, что не все члены ЕС готовы принимать их у себя, Польша и страны Балтии уже заявили об этом.

3. закрыть границы: ЕС так поступил в 2020 году, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции прекратить сдерживать всех мигрантов на своей территории. Однако Лукашенко на совещании с правительством 11 ноября предупредил, что из-за санкций Запада у Минска нет ни денег, ни сил, чтобы и дальше сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС.

4. провести переговоры: Лукашенко, вероятно, готов к ним, а ЕС, вступив в них, «фактически проигнорирует насилие и репрессии президента Белоруссии по отношению к собственному народу», поэтому есть вариант пригласить на роль посредника Россию.

5. обратиться за помощью по приёму беженцев к третьей стране, например, Украине, Молдавии или Грузии: по мнению автора этой инициативы австрийского эксперта по миграции и председателя аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральда Кнауса, приехавших можно принять в приграничной зоне, затем переправить в одну из этих стран, и уже там начать рассматривать их ходатайства о предоставлении убежища. Взамен Киев, Кишинёв и Тбилиси получат финансовую поддержку от Брюсселя. Если жители Ближнего Востока поймут, что поездка в Белоруссию не гарантирует, что они доберутся до Германии, возможно, миграционный поток сократится.

Однако остаётся множество вопросов: кто будет заниматься процедурой предоставления убежища? Что ждёт беженцев, которым в убежище откажут? Сможет ли Украины, где продолжается гражданская война, стать безопасным местом?