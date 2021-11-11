Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен презентовали документ, назвав его новым этапом в двусторонних отношениях стран. Однако на деле всё оказалось не так

10 ноября в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнёрства Украина — США под председательством глав внешнеполитических ведомств Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена состоялось подписание хартии о стратегическом партнёрстве между двумя странами, которая заменит аналогичный документ 2008 года. «Зеленский хочет выиграть выборы во второй раз». На что согласился Киев в отношениях с Вашингтоном © коллаж Украина.Ру

Хартия гласит, что США намерены укреплять сотрудничество с Украиной в сферах кибербезопасности, обмена разведывательной информации и военного взаимодействия на Чёрном море.

Кроме того, подчёркивается, что Вашингтон привержен энергетической безопасности Украины, и в этом аспекте будет «поддерживать усилия Украины, нацеленные на то, чтобы стать энергетически независимой, перейти на «чистую» экономику, осуществить дерегуляцию энергетического сектора, диверсифицировать источники энергии, произвести интеграцию в электросеть Европы, модернизировать ядерный сектор, справедливым образом отказаться от угля и предотвратить использование Кремлём энергоресурсов в качестве геополитического оружия».

Газ раздора

Однако по последнему пункту, как выяснилось на совместной пресс-конференции дипломатов, их мнения расходятся. Корреспондент одного из украинских телеканалов спросила глав внешнеполитических ведомств, пытается ли, на их взгляд, Россия использовать газ в качестве политического оружия, озвучив версию, что Москва стремится ускорить сертификацию построенного «Северного потока — 2» за счёт сокращения объёма поставок газа в Европу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Европа сталкивается со сложной ситуацией в сфере энергетики. В первую очередь Россия способна и должна принять меры для смягчения энергетического кризиса путём увеличения поставок газа. В прошлом мы видели, что Россия использовала энергоресурсы в качестве оружия, политического инструмента, и мы очень внимательно следим за какими-либо признаками повторения действий, которые она предпринимала ранее». Коломойский в суде лишает Украину последних запасов газа: «Нафтогаз» рассказал подробности иска © скриншот видео "BIHUS info"

Президент РФ Владимир Путин отметил в ходе выступления на Валдайском форуме в конце октября, что США недопоставили в Европу 9 млрд кубометров, а «Газпром», наоборот, нарастил поставки — более чем на 11 млрд. Позже глава государства распорядился приступить к плановому увеличению уровня топлива в европейских ПГХ.

Блинкен напомнил о совместном заявлении США и Германии по «Северному потоку — 2». По его словам, власти ФРГ обязались сделать всё возможное, чтобы ясно дать понять, что этот газопровод не должен подменять обещанные транзитные поставки топлива через Украину, а также принять меры, если Россия «попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или предпринять новые агрессивные действия против Украины».

«Мы видим, что Россия уже использует газ в качестве оружия, и я могу лишь повторить то, что сказал госсекретарь Блинкен. Мы с нетерпением ожидаем действий со стороны Германии, поскольку у Германии есть рычаги влияния на Россию, а обязательства, согласно совместному заявлению США и Германии, очень чёткие. И мы готовы работать с ними, или они могут действовать самостоятельно, но Россия должна получить очень убедительный сигнал не только от США и от других стран, но и от Берлина, что это не та игра, которая пойдёт ей на пользу», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Корреспондент агентства Bloomberg поинтересовался у Блинкена, почему он не соглашается с утверждениями украинского коллеги о том, что Россия уже использует энергоресурсы как геополитическое оружие.

«Мы изучаем то, использует ли Россия энергетику, которая у неё имеется, позитивным образом или же стремится использовать её в качестве оружия. Она говорила, что у неё достаточно запасов, чтобы обеспечить энергетические потребности Европы, используя имеющиеся на Украине газопроводы. Если она на самом деле будет делать то, о чём она говорит, это может действительно снизить обеспокоенность. Если она не будет это делать, это точно станет подтверждением того, что нас беспокоит: что энергетика становится оружием. Мы изучаем это очень, очень внимательно», — ответил госсекретарь США. Киевский эксперт раскрыл способ, с помощью которого «Газпром» оставит Украину без газа и поддержки Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

На пленарном заседании Российской энергетической недели 13 октября Путин назвал политически мотивированной болтовнёй заявления об использовании Москвой энергетики в качестве оружия и отметил, что российская сторона вообще не применяет никакое оружие. Кроме того, он напомнил, что даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.

Мир в Донбассе с оружием в руках

В тексте подписанной накануне хартии говорится, что Вашингтон и Киев будут работать над обеспечением полной интеграции Украины в европейские и евроатлантические институты, а также они намерены противостоять России, которая якобы «демонстрирует агрессию». Кроме того, США утверждают, что никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, и, соответственно, сохранят санкций в отношении Москвы санкции «до восстановления территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ».

«Документ — набор лозунгов, причём вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России. Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», — предупредил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Что касается территориальной целостности Украины, то Вашингтон, как написано в хартии, оказывает полную поддержку международным усилиям, в том числе в «нормандском формате», нацеленным на выработку путём переговоров дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе.

На пресс-конференции Блинкен подчеркнул: «Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины». При этом госсекретарь заверяет, что США продолжат оказывать Киеву военную помощь — на что Конгресс по запросу Белого дома только в 2021 году выделил почти $400 млн, — которая в частности предусматривает поставки летального оборонительного вооружения. Кроме того, США намерены содействовать проведению на Украине реформ в сферах обороны и безопасности, обучению личного состава вооружённых сил, организации военных учений. Донецкий эксперт рассказал, что будет с Донбассом, если Разумков станет президентом Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ответственность за военные действия в Донбассе Вашингтон и Киев как всегда возлагают на Москву, прикрываясь этим тезисом, абсолютно ничем не подкреплённым, США планируют «поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать подобного рода деятельности».

«Планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена ещё одна возможность заставить Киев остановить войну. Хочется верить, что американо-украинские договорённости не являются отступлением Вашингтона от «духа Женевы». Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в Хартии. Только полная реализация «Минска», который предполагает в том числе особый статус народных республик, может снизить накал на юго-востоке Украины и способствовать оздоровлению региональной, а также глобальной безопасности», — заявил Антонов.

Пограничное состояние

На пресс-конференции Блинкен сказал, что США обеспокоены сообщениями «о необычной активности России близ Украины» и очень внимательно следят за ситуацией на границе двух стран.

«У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны её методики. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьёзную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она предприняла в 2014 году. Сценарий, который мы видели в прошлом, заключается в том, чтобы заявить о какой-то провокации как об основании для того, чтобы сделать то, что она (Россия — ред.) намеревалась и планировала сделать всё это время. Именно по этой причине мы очень внимательно следим за этим. И я снова хочу высоко оценить наших украинских коллег и партнёров за выдающуюся сдержанность, которую они продолжают демонстрировать, потому что если есть какие-то провокации, которые мы видим, то они идут от России», — утверждает госсекретарь.

Тактику вторжения на территорию другого государства под каким-либо надуманным предлогом давно используют Соединённые Штаты — так было в частности с Ираком и Ливией, — а не Россия. Россия в 2014 году, когда в соседней Украине произошёл госпереворот, выступила в роли одного из гарантов Минских соглашений, а Крым вошёл в её состав по итогам референдума, прошедшего, как подтвердили иностранные наблюдатели, в соответствии с международным правом.

В конце октября — начале ноября издания Politico, Washington Post и Foreign Policy почти одновременно написали о том, что якобы Россия стягивает войска на границу с Украиной, затем с аналогичными заявлениями выступили официальные представители Госдепартамента и Пентагона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала серию публикаций американских СМИ «как по команде в настоящей панической атаке» фейковой кампанией. О том, что никакой активности российских войск у границы не наблюдается, заявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала. То есть в этой ситуации Киев встал на сторону Москвы. МВД призвало украинцев следить за незнакомцами из-за миграционного кризиса в Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Речь шла и о другой границе. Кулеба сообщил, что украинская делегация передала американским визави информацию о ситуации на белорусско-польской границе, предупредив, что это «потенциальная линия фронта, которую нельзя недооценивать».

8 ноября резко обострился миграционный кризис на рубежах между Белоруссией и Евросоюзом (а именно — Польшей, Латвией, Литвой): несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока находятся в приграничной зоне со стороны Белоруссии, пытаясь прорваться в Польшу, а дальше добраться до Германии, однако Варшава отказывается их принимать. Страны ЕС обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что он намеренно обостряет ситуацию, а он в ответ напоминает, что люди начинают бежать от войн, развязанных самим Западом.

«Мы все должны понимать, что то, что сейчас разворачивается в Европе, — это очень сложная игра, в которой много элементов: энергетический кризис, пропагандистские усилия, дезинформация, кибератаки, наращивание военной мощи, попытка России переварить Белоруссию, элементы миграционного кризиса. Мы видим те же болезненные картины, что и в 2016 и 2017 годах в Европе. И в этой сложной игре мы должны оставаться бдительными. Мы должны быть стойкими», — сказал глава МИД Украины. Мигранты пошли на прорыв. Что происходит на границе между Польшей и Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Впрочем, не все европейские страны разделяют точку зрения Кулебы. Госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в интервью BFM-TV 11 ноября заявил: «Что касается России, нет элементов, которые указывают на её причастность к этой ситуации. Зависимость Белоруссии от Москвы становится всё больше и больше. У России есть очевидная возможность повлиять на Белоруссию, чтобы помочь остановить этот поток мигрантов. И мы должны её использовать».

С этой целью и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель днём ранее и звонила Владимиру Путину, но тот посоветовал обращаться напрямую к белорусским властям. В то же время министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на совместной пресс-коференции с российским коллегой в Москве сказал, что Минск никогда не отказывался от идеи посредничества по проблеме беженцев, но европейцы сами загнали себя в угол и теперь не знают, как выйти из сложившейся ситуации.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что посредничества у России никто не просит, ни Варшава, ни Вильнюс «вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью».

Подводя итог, хартия о стратегическом партнёрстве между США и Украиной, которую стороны представляют как документ, определяющий развитие двусторонних отношений на десятилетия вперёд, по сути представляет из себя набор стандартных тезисов, звучащих из раза в раз из уст американских чиновников в адрес Киева.