На Украине нарастают проблемы коронавирусом — растет число заболевших и умерших, все больше регионов попадают в зоны с существенными ограничениями. С пятницы, 12 ноября, еще одна область Украины переходит в «красную зону», где уже находятся почти все области — Черкасская

«Вас будут вешать»: украинские «антиваксеры» открыто угрожают врачам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По предъявлении сертификата о вакцинации также планируют пускать в общественный транспорт. Ученики старших и средних классов школы возвращаются на дистанционное обучение, чему многие из учеников только рады, так как почти в половине школ города до сих пор нет отопления. Однако и в квартирах ненамного теплее. Поскольку тарифы на отопление для населения заморожены по крайней мере до следующего года, цена на газ существенно возросла, а угля на ТЭС осталось в обрез, в квартирах горожан температура поддерживается лишь на уровне +12° С. В отдельных районах города начались веерные отключения электричества и воды на 3-4 часа.

По данным на 10 ноября, количество выявленных случаев заражения COVID-19 по городу Черкассы — 25 253, в том числе среди медиков — 642 случая. За последние сутки выявлено заболевание у 155 человек по городу и у 813 — по Черкасской области. Вакцинацию прошли 97 074 человека, в том числе за последние сутки — 1436 человек. Койко-места в ковидных отделениях города заполнены на 68,8% (в Киеве для сравнения — 73%). Скончались от Covid-19 за время пандемии 530 жителей Черкасс.

По Черкасской области на 10 ноября всего было 107 412 случаев заражения (9,2% населения области). Смертельные случаи — 1807 (или 1,7% от числа заразившихся), выздоровели 90760 (84,5%), болеют — 14 855 человек (13,8% общего числа заразившихся).

Из-за чего на самом деле был митинг в Киеве. Врет ли украинская статистика о коронавирусе © коллаж Украина.Ру

Основная причина новой вспышки — медленные темпы вакцинации. Украина долгое время собирала разные вакцины с миру по нитке. Власти долгое время дискредитировали российские вакцины, вызвав недоверие у определенной части населения к вакцинации в целом. Одни граждане хотели бы привиться «Спутником», который на Украине запрещен. Другие ожидают поставок Pfizer, чтобы выехать в страны Европы на заработки. Много и таких, кто вообще не верит в существование COVID-19. Основная причина таких настроений — тотальное недоверие любым источникам информации, властям и даже профессиональным медикам, которые, по словам антивакцинаторов, полностью подотчетны властям, поэтому говорят то, что им укажут.

На центральной площади города 10 ноября протестовали около двух сотен «антивакцинаторов» и противников карантинных ограничений. По их мнению, карантинные меры незаконны. Участники митинга ссылаются на конституцию. Накануне СБУ Черкасс отчиталась в проведении обыска у местного блогера и противницы вакцинации Елены Фаист по запросу местного врача-инфекциониста. Елена Фаист была активной участницей митинга противников вакцинации в Киеве 3 ноября. На камеру она сказала, что получает финансовую помощь от своих подписчиков, в том числе и из России, назвав также украинцев и русских одним народом. В итоге из нее теперь делают «российского агента», чтобы получить «доказательство» того, что срыв вакцинации на Украине — это «козни Кремля». Однако то, что блогер может получать донаты из США или Румынии, по логике СБУ, отнюдь не делает его американским или румынским агентом.

Тем временем директор Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи Игорь Фесун сравнивает работу медиков с реальными боевыми действиями. Медики, по его словам, настоящие бойцы, которые ведут истощающую их войну, проигрывая одни бои, выигрывая другие. Его возмущает отказ многих людей вакцинироваться, что прибавляет работы бригадам скорой помощи, которые и без того работают на износ.

«Очень тяжелая, почти катастрофическая ситуация. Особенно тяжелые понедельники и пятницы. В прошлый понедельник был поставлен рекорд — более 800 вызовов в сутки, тогда как в нормальных условиях бывает 500-600 вызовов. Люди (врачи. — Ред.) буквально падают с ног. В тот день я хватался за голову. Все бригады одновременно были на вызовах, и еще на 28 вызовов какое-то время некому было ехать… А у нас же обычные люди как привыкли думать? Все у нас плохие — правительство, администрация, медики. Только мы хорошие. Мы не прививаемся, о своем здоровье не заботимся, но мы — хорошие. И все нам должны», — возмущается Фесун, встречая вернувшуюся бригаду скорой помощи, два часа боролась за жизнь 33-летней женщины, но, увы, безуспешно. По его словам, силы медиков на исходе и многие предпочитают увольняться, чтобы не работать в таком режиме. «Если общество не хочет идти им навстречу, они, в конце концов, могут просто получить расчет и уйти», — говорит доктор Фесун.

На Украине сознательно искажают статистику летальности от COVID-19 - Погребинский © sed legolas / flickr.com Ольга Шлапак, кондуктор дизель-поезда.

В то же время мелкие предприниматели и уличные торговцы жалуются на участившиеся полицейские рейды и проверки, которые не связаны напрямую с карантинными ограничениями. Значительная часть жителей города выживает за счет нелегального бизнеса, включая продажу контрабандных сигарет и контрафактного алкоголя. По обочинам дорог и вокруг остановок общественного транспорта ряды пожилых людей пытаются продать пучки зелени, лесные грибы и нехитрый скарб советского периода.

Регулярные полицейские рейды нередко ведут к стычкам обозленных торговцев с полицией, которая требует сертификат на продукцию или мзду. Торговцы контрабандными сигаретами говорят, что полицейские за последний месяц вдвое подняли для них таксу за предупреждение о времени и месте поведения рейда. Мелкие предприниматели предупреждают своих клиентов о подпольной работе с 12 ноября, поскольку, по их словам, приходится выбирать между риском заболеть и риском остаться без средств к существованию.

По сравнению с карантинными ограничениями прошлого года сейчас заметно, что большее количество людей раздражены ограничениями, в особенности те, кто прошел полный курс вакцинации. Минздрав Украины сообщает, что пик заболеваемости должен пойти на спад к концу ноября, когда и отменят жесткий карантин. Тем не менее у многих нет финансовой подушки безопасности даже на месяц.