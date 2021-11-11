Зойкин стал победителем Всероссийского конкурса научно-практических работ студентов в области информационных технологий. Он разработал программу для обеспечения дорожной безопасности на основе искусственного интеллекта. Система позволяет водителю не только оперативно получать информацию об особенностях участков трассы, но и о том, как действовать в той или иной дорожной ситуации, и даже способна будить человека, который заснул за рулём.
«Во время движения существует микрозасыпание, когда водитель засыпает на короткий промежуток времени и теряет контроль, внимательность. Система определяет это по датчику движения и определенным колебаниям, когда автомобиль едет неровно, и будит водителя. Система распознаёт засыпание с помощью акселерометра и фронтальной камеры, которая считывает сонное лицо, закрытые глава и наклонённую голову.
В разработке была использована свёрточная нейронная сеть. Предыдущие методы менее корректно сохраняли границы объекта и был меньший процент распознавания», — рассказывает сам Евгений Зойкин.
Система под названием «TraceVisor», по сути, представляет собой мобильное приложение для смартфона или программу для видеорегистратора. Изображение с видеокамеры передаётся на сервер, где происходит анализирование видеопотока. В случае опасности или риска на дороге водителю поступает голосовое сообщение.
Чтобы уменьшить «болтливость» системы, в неё планируют добавить функцию отключения некоторых опций. Например, при большом количестве предупреждающих знаков на участке дороги.
«Сейчас водители используют навигаторы, которые говорят, куда нужно повернуть. Мы планируем такую интеграцию. Но в первую очередь отличие нашей системы в том, что она как человек: определяет ситуацию на дороге, какая машина едет впереди, предупреждает, если она находится слишком близко. В таком случае водителю будет предложено замедлиться, держать дистанцию. Система может определять количество людей на пешеходном переходе.
Также сейчас мы пробуем определять и животных. То есть это система компьютерного зрения. Она видит то, что происходит вокруг, и сообщает об этом водителю», — отмечает разработчик.
То, что придумал Зойкин, не фантастика, а крымский ответ системе автопилота, на которой работают электрокары компании Tesla. Отличие в том, что отечественный «TraceVisor» будет открыт для сторонних разработчиков, говорит Зойкин. То есть каждый производитель сможет доработать его под себя.
«Tesla уже запустила несколько автомобилей без водителя. Но её системы закрыты, и с водителями даже случались аварии. Никто из других разработчиков не может найти код программы, найти ошибки и как-то систему доработать, чтобы выявить причинно-следственные связи. Кроме Tesla и Илона Маска никто не знает причину последних аварий.
В моём случае это похожая система, но она является открытой, и сторонний разработчик сможет внести в неё дополнения. При этом наша система ориентирована на отечественный рынок. Дело в том, что те системы, которые разрабатываются в Америке, в основном затачиваются под их среду. А наша ориентирована на российские дорожные знаки и обозначения, местные условия дорожного движения», — подчёркивает крымчанин.
Однако, отечественные компании пока не проявили интереса к разработке. «Ростелеком», организовавший конкурс, с работой ознакомился, но ответа по возможному внедрению пока не дал, признаётся Зойкин. А выйти на международный рынок в условиях санкций — проблематично. В планах у молодого специалиста выложить программу в открытый доступ по свободной лицензии. Главная цель проекта, как говорит Зойкин, сохранить человеческие жизни.
«Я задумался над тем, что на дорогах часто гибнут люди, и посмотрел статистику. Оказалось, что на дороге погибает людей больше, чем погибло в Афганистане. Меня это шокировало, и я решил попробовать сделать что-то, что помогло бы водителю сконцентрироваться и избежать аварий.
На сколько может сократиться количество аварий на дорогах покажет наш последующий тест. Но даже спасение одного человека для меня уже результат», — говорит изобретатель.
На разработку приложения, как признаётся его автор, ушёл год, ещё два года заняло тестирование. В случае запуска в производство скачать программу можно будет в Google Play и App Store.