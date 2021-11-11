Драчун и беспредельщик. Последний настоящий олигарх Украины

Известный возмутитель спокойствия, человек крайне конфликтный, с репутацией "вышибалы". Украина.ру вспоминает детали биографии одного из самых известных, эпатажных и интересных бизнесменов и политиков Украины

Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Больше всего он знаменит своими бесчисленными судебными исками и высказываниями "на грани фола". А также мстительностью и настойчивостью.

Про него говорят: "это человек, который чуть ли не своими руками душит оппонентов". Это Игорь Валерьевич Коломойский, олигарх, владелец заводов, курортов, телекомпаний, банков, авиакомпаний, и много чего ещё. Миллиардер, президент Объединенной еврейской общины Украины.

Самозванец из 90-х

Коломойский — человек с манерами и поведением героя 90-х. Чудом, казалось бы, доживший как бизнесмен и политик до сегодняшнего времени. Но он не просто дожил, а десятилетиями спокойно, по-хозяйски распоряжался активами государства.

После триумфа избрания "президента Зе", а эту избирательную кампанию 2019 года не без оснований связывали с Коломойским, казалось, что теперь уже сам Игорь Валерьевич напрямую будет управляет государством Украина. Практически без посредников.

Это конечно же, было большим преувеличением. Но несомненно, бизнес-проект "Зеленский" — один из самых удачных для Коломойского за всё время его карьеры.

Санкции

Но в последнее время начались неприятности.

Против Коломойского начато судебное дело в США, госсекретарь Энтони Блинкен лично объявил о введении санкций, а Кипр собирается лишить гражданства самого Коломойского и членов его семьи.

Санкции со стороны США были введены с довольно неприятной формулировкой — "причастен к коррупционным преступлениям, использовал политическое влияние для личного обогащения". Речь идет о времени, когда Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

Это, конечно, только «вершина айсберга». Что-то происходит еще, что не попадает на страницы газет.

Сможет ли Коломойский пережить эти очередные напасти и продолжить влиять на политику Украины?

Для этого надо попробовать понять его склад ума и характер. Чтобы выяснить, что же помогало всё это время держаться на плаву человеку с манерами из фильма "Бригада". И не просто держаться, а отлично себя чувствовать в чрезвычайно бурном и переменчивом море украинской политики и экономики.

Конечно, за эпатажной фигурой Коломойского стоят другие люди и международные организации. Но зачем-то и кому-то нужен именно такой удивительно конфликтный Игорь Валерьевич.

Расчетливый эксгибиционист

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Потрясающее умение в совершенно неожиданную минуту вдруг бросить все карты на стол.

Внезапное публичное обнародование приватных или даже тайных соглашений и договоров.

Так Коломойский поступал не раз. Причем "раскрывать карты" Игорь Валерьевич старается максимально публично.

Одна из последних, например, — история с Савиком Шустером.

"Верните два триста"

В прямом эфире телеканала "Украина", когда Шустер включил видеосвязь с Коломойским, тот обвинил Савика в огромном долге. "Верните два триста", — прозвучало в студии.

Два миллиона триста тысяч долларов задолжал Шустер Коломойскому. Это был аванс за передачи, которые Шустер должен был выпустить, но по разным причинам (у каждой стороны — своя версия) они не вышли.

Ошеломлённые зрители с упоением следили за раздачей, которую Коломойский устроил в прямом эфире одному из самых "дорогих" журналистов Украины. Контракты Шустера, по слухам, исчисляются миллионами долларов.

Игорь Валерьевич обвинил Шустера в том, что он берет деньги с гостей за участие в своей передаче "Свободе слова" и подделывает "цифры поддержки". Якобы именно из-за желания поживиться за счёт гостей в студии и была прекращена в своё время работа Савика на канале Коломойского "1+1".

После публичного позорища Шустер отправился в справедливый и неподкупный украинский суд — доказывать, что ему был нанесен моральный урон. Но не доказал. А деньги? Скорее всего, было заключено какое-то дополнительное соглашение. Это тоже обычная схема Коломойского.

Сначала — "наезд", потом — договора

Желание и умение раздавать публичные оплеухи — это, конечно же, часть стратегии. Какой смысл в драке, если она не приводит к получению дополнительной выгоды?

Свою репутацию драчуна и "беспредельщика" Коломойский использует с выгодой, но осторожно и дозированно. И конечно, никто впоследствии не узнает о том, к каким соглашениям стороны пришли "после драки".

110 миллионов для президента и его зятя

История с Савиком Шустером — это просто небольшой анекдот по сравнению с другой неприглядной и шокирующей историей. Когда Коломойский вдруг обнародовал размеры взяток, которые платились за возможность управлять предприятием "Укрнафта".

Суть сводится к тому, что компании Коломойского, имея только 40 процентов акций, фактически управляли предприятием, 50 процентов которого (плюс одна акция) — собственность государства.

Причину озвучил сам Коломойский в 2015 году на заседании Спецкомиссии Верховной Рады.

Он заявил, что с 2003 года давал «благодарности» в 5 миллионов долларов ежегодно Виктору Пинчуку и президенту Украины Кучме. Всего за право управления "Укрнафтой" он якобы уплатил 110 миллионов.

«Все предоставлено в английский суд. Эти счета идентифицированы как счета Пинчука и Кучмы», — сообщил депутатам Коломойский.

Было открыто уголовное дело, которое… закрыли через три года из-за отсутствия состава преступления.

«Укроп»

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Он демонстрирует симпатии к украинским националистам. При этом Коломойский — лидер нескольких еврейских общин, гражданин Израиля и заявляет о себе как о верующем человеке. Принадлежность к религии —"любавичский хасидизм". "Соблюдает субботу", но с некоторым сожалением признается, что нарушает — по субботам звонит по телефону.

Коломойский давно и цинично демонстрирует, что "украинский национальный проект" — проект чистой воды политический. Сначала он просто финансировал националистов, а потом и сам стал ярким "политическим украинцем".

При этих трансформациях, как показывает современная история Украины, ни национальность, ни вера не важны.

Так считает не только Игорь Валерьевич.

Как высказался раввин города Днепра Шмуэль Каминецкий — "подлинная еврейская идентичность и украинский национализм не только совмещаются, но и дополняют друг друга".

Коломойский — президент Объединенной еврейской общины Украины, а раввин Шмуэль Каминецкий является главой правления ОЕОУ и наверняка даёт духовные наставления Коломойскому как своему духовному чаду.

История дружбы Коломойского с "политическими украинцами" очень давняя. Например, ещё в 2009 году глава Компартии Украины Симоненко обвинил Коломойского в финансировании партии "Свобода".

Сам Коломойский это отрицает, так же, как и лидер "Свободы" Олег Тягнибок (был в 2012 году включен Центром Симона Визенталя в топ-10 антисемитов мира).

Шахматист и его доска

Так насколько всё-таки искренно ведёт себя "мастер эпатажа" Коломойский?

Скорее всего, как это часто бывает, человек успешно эксплуатирует какое-то качество, которое действительно присуще его характеру. Но делает это вполне расчетливо.

Как опытная актриса "включает" харизму перед публикой и выключает в гримерке.

Так и Коломойский "включает" бесшабашного и эпатирующего "плохого подростка".

Которым он, конечно же, не является. Это умный и расчётливый человек. Если он делает что-то "этакое", всё заранее взвешено, продумано и просчитано.

Да и как может обладать другим характером хороший шахматист? Хоть Игорь Валерьевич и жалуется, что его заставляли в шахматы играть родители, а сам он любил футбол и прыжки в воду.

Ну, многих заставляли родители, но далеко не все из тех, кого заставляли, добились в шахматах хоть чего-нибудь.

Конечно, у него есть воля, ум и терпение.

Конечно, Игорь Коломойский умеет не только эпатировать, но и подчиняться обстоятельствам.

Именно это производит ошеломительный эффект в сочетании с внешним эпатажем, бравадой и словесной агрессией.

Это второе его качество — умение отступить, признать себя побежденным (конечно, на словах).

"Поднять руки" и признать, что проиграл.

Или заключить соглашение, детали которого "бесшабашный" Игорь Валерьевич никогда не раскроет.

«Уникальный проходимец»

Так назвал в свое время президент России Владимир Путин украинского олигарха Коломойского.

«Он даже нашего олигарха Абрамовича надул», — шутил глава государства.

Суть конфликта была такова. Группа Абрамовича купила у группы Коломойского пять предприятий в Украине. Коломойский обычно уточняет — "пять с половиной".

Среди них такие знаменитые, как Днепропетровский металлургический завод имени Петровского (там, кстати, в советское время работал инженером отец Коломойского).

И такое известнейшее предприятие как горно-обогатительный комбинат "Сухая балка" (Кривой Рог, сейчас принадлежит группе Ярославского). Именно с этим комбинатом и возникла проблема.

А начиналось всё очень дружелюбно. После заключения сделки Коломойский даже получил постоянные места в ложе Абрамовича на стадионе "Челси".

Но конечно, не только это. Речь шла о сумме "с девятью нулями", которую Коломойский получил за украинские предприятия.

Но потом случился мировой кризис 2009 года, цены на металл упали, возник конфликт и суд в Лондоне.

Закончился суд закрытым соглашением, детали которого никто не раскрывает.

"Находит азарт в конфликтах"

Так можно описать самое заметное качество характера Игоря Валерьевича. Какие же конфигурации гороскопа этому соответствуют?

Оппозиция Плутона с планетоидом Хироном. Сильный негармоничный аспект, который формирует очень неуживчивый характер. Завышенная самооценка, которая скрывает внутреннюю уязвимость.

Отчета себе в этом сам человек обычно не дает.

Страстное желание выигрыша любой ценой. Никакие затраты сил и средств не считает чрезмерными. Поступки неожиданные, решительные, последствия — необратимые. Были бы необратимыми, если бы не другие элементы карты.

Оппозиция Марс — Сатурн. Одной ногой человек давит на педаль газа (Марс), а другой ногой — на тормоз (Сатурн). Если посмотреть историю судов и конфликтов Коломойского, то это станет очевидно.

Вскоре после драки уже бывшие оппоненты становятся его бизнес-партнерами. Так было с Пинчуком, с Новинским, Григоришиным.

В личной жизни характер стабилизирует Венера в прекрасных аспектах к тому же Хирону. К Нептуну, Плутону, Урану.

Венера в Козероге, что означает много рационального в характере и в отношениях с любимыми людьми. Но для мужчины это скорее плюс.

И конечно, Игорю Валерьевичу очень повезло с женой. Венера в таком положении и аспектах описывает жену и брак как жизненный фундамент человека. И стабилизатор разрушительного неуживчивого характера.

Скорее всего, в личной жизни — семейной, дружеской — это все-таки спокойный, миролюбивый человек. Солнце в Водолее, Луна в Весах. Оба светила в стихии Воздуха. Разговорчивый, общительный.

Эта же конфигурация даёт возможность приходить к соглашениям после бурного выяснения отношений в бизнесе (Плутон — Хирон).

Кстати, тот же Плутон — Хирон помогает находить хитроумный выход в любой ситуации. Игорь Валерьевич знаменит своими нахальными, но остроумными ответами.

Самый известный — о зарубежном гражданстве. У Коломойского три паспорта — Кипра, Израиля, Украины. На вопросы журналистов он отвечает, что это законно, так как в Украине запрещено двойное гражданство, но не тройное.

Или его ответ (вопросом на вопрос, как любят люди с активным Хироном):

"Чем клоун хуже кондитера?"

В апреле 2018 года состоялся разговор известной в Украине журналистки Сони Кошкиной с Коломойским, где Коломойский подтвердил, что Зеленский будет баллотироваться в президенты.

И на вопрос:

— Но он же комедийный актер?— прозвучал такой ответ:

— А чем клоун хуже кондитера?

"Шестерка" президента

За три года до этого разговора, в марте 2015 года, Коломойский потерпел унизительное поражение от "кондитера".

Он проиграл в борьбе за "Укрнафту". Это именно то предприятие, за право управления которым Коломойский платил ежегодную ренту Кучме и Пинчуку.

Борьба была отчаянной, но, как говорят, чей-то звонок из американского посольства заставил Коломойского признать свое поражение.

В итоге Коломойский не только согласился уйти с поста губернатора Днепра, но и подобострастно поехал встречать Порошенко в аэропорт (тот приехал как раз представлять нового губернатора).

Он даже сказал прессе: "Конфликт был только внутри Коломойского", то есть никаких противоречий с президентом у него якобы нет. Хотя ещё неделю назад его "частная армия" выдвигалась на охрану офиса "Укрнафты" в Киеве.

Пресса, недоброжелательно настроенная к Игорю Валерьевичу, злорадствовала: "Как последняя "шестерка", Коломойский помчался в аэропорт встречать президента".

Это было очень, очень недальновидное суждение. Игорь Валерьевич в это время уже размышлял о том, кем можно заменить "кондитера".

Незаметная пешка уже выдвигалась вперед.

Игорь Валерьевич покинул Украину и не появлялся на родине больше 3 лет. Он готовил "бомбу", и такой бомбой стал, конечно, президент Зеленский.

Именно тогда, когда его обозвали "шестеркой" президента, он уже хладнокровно размышлял, кого поставить вместо "кондитера" и как это организовать. Конечно, "проект Зе" был проектом коллективным, но Коломойский был активнейшим игроком "команды олигархов".

Проект "Слуга"

Ходили слухи, что в «кастинге» на президента «от Коломойского» рассматривались кандидатуры Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского. Когда стало ясно, что Зеленский по всем предварительным опросам выигрывает с огромным отрывом, надобность в проекте "президент Юля" отпала.

Предложил кандидатуру Зеленского юрист, тесно связанный с Коломойским — Андрей Богдан. Именно он станет первым главой администрации президента при Зеленском. Начальник охраны Коломойского станет начальником охраны Зеленского. И так далее. Несть числа связям «империи Коломойского» с фигурой и окружением президента Зе, по крайней мере, в начале президентства.

Но Коломойский всегда подчеркивал, что президент — автономная личность, и сам Коломойский с удивлением однажды узнал, что Володя Зеленский собирается баллотироваться…

Хотя, опять же по слухам, политтехнологи Коломойского начали консультации и зарубежные "стажировки" по поводу проекта "Слуга народа" ещё в 2015 — 2016 годах.

Если на первый Майдан, в 2004 году, Коломойский, по его же признанию, потратил 5 миллионов долларов, то избирательную кампанию Зеленского он сам оценивает в сумму около 20 миллионов. На прямые вопросы Коломойский отвечает, что никакой финансовой поддержки он Зеленскому на выборах не оказывал.

Помогал исключительно медиа-ресурсом.

20 миллионов долларов — это меньше, чем стоимость одного крупного предприятия в Украине — такого, как например, «Сухая балка».

Гражданский конфликт на Востоке

Красная тряпка для команды Зеленского. Против кого приняли закон об олигархах

Активнейшее участие в войне 2014-2015 годов на востоке Украины принимал именно Коломойский. Будучи губернатором Днепропетровской области, он создавал и вооружал "добробаты", его соратники обещали премии за поддержку украинских войск.

Коломойского обвиняли в создании баннера ПриватБанка «10.000 за москаля». Правда, существование этого баннера не доказано, и скорее всего, что это фейк.

Потом было создание партии «Укроп», которая объединила именно "людей войны" — Яроша, Борислава Березу, Парасюка, Филатова.

Впрочем, такие метаморфозы, "от войны — к миру" — обычная практика для Коломойского.

Что дальше?

Учитывая все бойцовские качества характера Игоря Валерьевича и те невидимые рычаги, которые действуют, продвигая его во власть и бизнес, скорее всего, он останется заметным игроком на политическом поле Украины.

Астрологически впереди у него "время жатвы". Несколько лет, когда можно спокойно жить жизнью, например, респектабельного буржуа и не ожидать особых проблем.

Беда в том, что Игорь Валерьевич очень мало похож на респектабельного буржуа. Но может, наоборот, парадоксально — именно это его и спасало все эти годы. И будет спасать в будущем.

Кроме того, «"Коломойский" — это такой же коллективный бренд, как и "Зеленский"». Права на этот бренд принадлежат уже давно не только и не столько самому Игорю Валерьевичу.

Каким образом и кто победит в войне международных промышленно-финансовых кланов, такой будет и судьба его бизнес-империи. А личная судьба Игоря Валерьевича может быть вполне успешной, вне зависимости от перипетий этой войны.

Последний олигарх

Слова про санкции из-за океана уже звучат не так громко. Тем более, что эти санкции — всего лишь запрет на въезд в США самому Коломойскому и членам его семьи.

И про суды в США уже говорят уклончиво. «Если он нарушал закон в Украине, то это дело Украины».

Уже и сам Коломойский подшучивает (впрочем, он это делает всегда). Когда Зеленский собрал олигархов и попросил создать совместный финансовый фонд для борьбы с коронавирусом, Коломойский ответил: «Я бы с радостью, но у меня заблокированы счета».