«Северный поток — 2» будет способствовать надежному энергоснабжению Европы и позволит сделать ещё один важный шаг на пути к достижению чистых нулевых выбросов в атмосферу Земли, считает немецкий бизнес

В Германии и Австрии рассчитывают на «Северный поток — 2»

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее. Об этом 8 ноября заявил российскому порталу РБК депутат Бундестага (парламента) ФРГ от партии «Левые» Клаус Эрнст на полях «Потсдамских встреч» в Москве. В парламенте предыдущего созыва Эрнст возглавлял комитет по экономике и энергетике. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Депутат добавил, что солидарен с премьер-министром Баварии и лидером Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зёдером, который ранее заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию СП-2 поможет снизить цены на газ в Германии. «Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу. Речь идёт о наполнении газовых хранилищ. На данный момент в хранилищах не так много газа, как прошлой зимой. Причина заключается в том, что после пандемии, с одной стороны, резко вырос спрос на газ, а с другой — некоторые поставщики, например, Норвегия и Нидерланды, перестали его поставлять», — сказал Эрнст.

Днём ранее в интервью медиагруппе Funke Зёдер подчеркнул, что Германии необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. «Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток — 2", чтобы привести в порядок цены на газ. Мы не можем, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой», — сказал баварский премьер.

Клаус Эрнст также назвал «полной ерундой» договорённость с Вашингтоном, согласно которой Берлин якобы откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева. «Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?.. В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать», — пояснил политик. Эрнст заключил, что Украина и Польша не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода. «Северный поток — 2»: cамый худший кошмар украинской власти становится реальностью © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Комментируя возможные трудности с сертификацией проекта из-за разногласий по «Северному потоку — 2» в ходе продолжающихся в Германии переговоров по формированию нового правительства, Клаус Эрнст отметил, что критически настроенным «Зелёным» и Свободно-демократической партии Германии (СвДП) необходимо быть реалистами в этом вопросе. «Я думаю, что "Зелёным" необходимо быть реалистами, иначе им придется объяснять немецким потребителям, почему цены на газ станут по их вине ещё выше. СвДП также нужно быть реалистами. Возможно, немецкому бизнесу стоит поговорить с дружественной партией и вразумить ее», — заявил политик.

Немецкий бизнес, который выступил партнёром «Газпрома» по проекту СП-2, своё положительное мнение в отношении газопровода не скрывает. Так, 5 ноября финансовый директор германского концерна Uniper Тиина Туомела заявила, что запуск СП-2 «даст дополнительное предложение газа и направит рынок в нужном направлении». А через три дня Тило Виланд, член правления и ответственный за газотранспортный бизнес концерна Wintershall Dea, сказал, что СП-2 «будет способствовать надежному энергоснабжению Европы и позволит сделать еще один важный шаг на пути к достижению чистых нулевых выбросов».

На той же позиции стоит и новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, который заявил, что Вена преследует амбициозные цели в вопросе климата, однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. «В этом контексте "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности», — отметил глава австрийской дипломатии.

8 ноября заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заявил, что «газопровод "Северный поток — 2" завершён и готов к запуску». Однако он отказался комментировать процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора СП-2. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках запуска «Северного потока — 2» в эксплуатацию, отметил, что «на это потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать». «Запасайтесь терпением»: Песков рассказал о ходе сертификации «Северного потока-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Газпром» начал выполнять план по закачке газа в пять хранилищ в Европе

«Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь 2021 года. «Определены объемы и маршруты транспортировки» — сказано в официальном сообщении концерна 9 ноября.

После затяжной и холодной зимы 2020-2021 годов подземные хранилища газа (ПХГ) в России и Европе были сильно опустошены, но восстановление запасов в российских ПХГ для «Газпрома» было приоритетом. Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что концерн планирует 8 ноября полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России, а затем начать заполнять свои мощности хранения в Европе. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Глава государства говорил непосредственно о хранилищах в Австрии и Германии. В этих двух странах у «Газпрома» есть пять ПХГ — немецкие «Йемгум», «Катарина», «Реден», «Этцель» и австрийское «Хайдах».

Во вторник, 9 ноября, физические потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» (идёт из России в Германию через Белоруссию и Польшу) и украинский газотранспортный коридор до Ужгорода (в Словакию и Австрию) существенно выросли. Так, заявка на прокачку через Украину составила 100,2 миллиона кубометров (при брони 109 миллионов в сутки), а через Польшу — 23 миллиона кубометров (бронь — 31 миллион). Хотя в этот день «Оператор газотранспортной системы Украины» выставлял на аукцион дополнительные мощности в 15 миллионов кубометров в сутки, а польский Gas-System — 58 миллионов, «Газпром» отказался их бронировать. Об этом свидетельствуют итоги аукционов на платформах бронирования Regional Booking Platform и GSA Platform.

А на среду, 10 ноября, «Газпром» повысил заявку на транзит через Украину до потолка долгосрочного бронирования — 109,3 млн куб. м, следует из данных «Оператора газотранспортной системы Украины». Заявка «Газпрома» на использование мощностей газопровода «Ямал-Европа» также находится на максимальном уровне — 31 млн. кубометров, сообщает германский газотранспортный оператор Gascade.

После этого цены на газ в Европе на открытии торгов 10 ноября упали на более чем 8% — ниже 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. В самом начале дня декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского газового хаба) торговались на уровне 791,6 доллара за тысячу кубометров, а к 10:07 по московскому времени чуть подросли — до 793,2 доллара. Тем не менее это на 8,4% ниже расчетной цены, установленной накануне.

Компания Nord Stream AG, оператор идущего по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток — 1», по которому в Европу поставляется значительная часть российского голубого топлива, отметила, что с момента начала эксплуатации этого трубопровода в 2011 году по нему было поставлено в Европу более 430 миллиардов кубометров газа. «Nord Stream AG в полном объеме выполняет все заявки на транспортировку. В 2020 году Федеральное сетевое агентство Германии вновь подтвердило важную роль газопровода "Северный поток — 1" в обеспечении надежности энергоснабжения Европы», — сказано в сообщении компании-оператора.

«Северный поток — 1» совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию «Газпрома», по 15,5% — германским Wintershall Dea GmbH и PEGI/E.ON, а ещё по 9% — нидерландской N. V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.

В Европе опасаются новых санкций против СП-2, которые готовят в США

Депутат Европарламента от Германии Дитмар Костер обеспокоен возможными санкциями США против импорта газа в ЕС по «Северному потоку — 2». Как заявил парламентарий в своем обращении к Еврокомиссии, обнародованном 5 ноября, подобные действия могут создать проблемы с поставками российского газа в Европу, что усугубит и без того тревожную ситуацию в области энергетики.

«Ожидается, что санкции вступят в силу в конце года и вызовут новые проблемы со снабжением и рост цен», — прогнозирует Костер. По его мнению, в связи с ростом цен на энергоносители у граждан стран ЕС «есть существенные и правомерные опасения». Немецкий политик напомнил, что 23 сентября 2021 года Палата представителей США утвердила новые положения о санкциях в отношении поставок газа из России в ЕС, связанных с завершенным строительством газопровода «Северный поток — 2».

А 8 ноября стало известно, что ряд американских сенаторов от Республиканской партии также выступил с инициативой введения аналогичных санкций против СП-2, предполагающих, помимо прочего, меры в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Об этом сказано в сообщении, размещенном в понедельник на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

Согласно пресс-релизу, группа сенаторов во главе с республиканцем Джимом Ришем (от штата Айдахо) на прошлой неделе предложила внести соответствующие изменения в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год. Проект поправки предусматривает, что в рамках оборонного бюджета президент США должен принять ограничительные меры в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» «Северного потока — 2».

Одобрение оборонного бюджета одной из палат Конгресса США не означает автоматического вступления всех внесенных в него инициатив в силу. После утверждения обеими палатами своих версий оборонного бюджета созывается комиссия для согласования деталей двух проектов. Позже обе палаты должны будут проголосовать уже за единый документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Весь этот процесс обычно длится до конца осени — начала зимы, но может затянуться и до января следующего года.