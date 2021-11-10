В среду, 10 ноября, на Украине истекает период льготной растаможки «евроблях» - подержанных автомобилей с номерами ЕС. За последние семь лет проблема с этими авто приобрела не только экономический, но и политический характер

На украинских таможенных терминалах в среду, 10 ноября, царит ажиотаж. И это немудрено — в этот день истекает срок льготной растаможки «евроблях».

«На заднем фоне машинки, которые мы сегодня завезли на таможенный терминал на растаможку. Там еще у нас происходит заезд. Это, скажем так, последние машины граждан Украины — «евробляхи», которые сегодня пройдут таможенное оформление, еще успевают», — говорил на камеру управляющий партнёр адвокатского объединения «Казачук и партнеры» Иван Казачук.

Он — член общественной организации «Авто Евро Сила», выступающей за права владельцев «евроблях». Члены организации периодически проводят акции протеста под зданием Верховной Рады.

Казачук и его организация — не единственные, кто предупреждают украинцев она «евробляхах» о последнем дне для растаможки. Лицемерие на фоне локдауна и дефицита энергоресурсов. Что ждет Украину в ноябре © коллаж Украина.Ру

Так, утром 10 ноября Киевская таможня у себя в Facebook напомнила украинцам: до конца действия упрощенного оформления подержанных автомобилей из Европы остался 1 день. При этом в Facebook этого регионального подразделения Государственной таможенной службы Украины привели статистку по оформлению таких машин.

Так, 4 ноября оформили 393 авто, 5 ноября — 374. «Проседание» в численности произошло 6 и 7 ноября — в субботу и воскресенье, что неудивительно. Тогда оформили 127 и 61 автомобиль соответственно. Зато в понедельник, 8 ноября, оформили 482 автомобиля, а во вторник, 9 ноября — 453 машины.

Тех, кто из украинских водителей, кто не растаможил своё привезённое из Европы авто, начиная с четверга, 11 ноября, ожидают крайне неприятные сюрпризы.

Заплати и поезжай

В понедельник, 8 ноября, сооснователь «Авто Евро Сила» Александр Чернявский заявил: до «большого прозрения» сотен тысяч украинских автовладельцев осталось три дня.

«После 10 ноября десятки тысяч тех, кто ездил на еврономерах узнают, что, оказывается, приняли новый закон по которому их прямо на дороге сначала оштрафуют двумя полицейскими штрафами на 8,5 тысяч и 17 тысяч гривен (около 23 тысяч и 46 тысяч рублей соответственно — Ред.) и отпустят, а впоследствии двумя таможенными штрафами на 34 тысяч и 170 тысячи гривен (около 92 тысяч и 461 тысячи — Ред.). Никто никого не будет задерживать на дороге, просто вежливо остановят, вежливо оштрафуют и передадут на исполнительную [службу], которая заблокирует счета и недвижимость», — обрисовал Чернявский нерадостные перспективы.

Он попенял некоторым владельцам «евроблях» за их пассивность в отстаивании своих прав.

«Будет много комментариев, что нужно всем собраться [идти] на Верховную Раду, перекрывать все дороги, добиваться справедливости, но никто не возьмёт на себя ответственность организовать [это], ведь они — обычные диваны, которые пользовались достижениями борьбы других», — отметил Чернявский.

Среди таких достижений он указал меморандум между МВД и «Авто Евро Силой», благодаря которому полиция не штрафовала владельцев «евроблях» после получения доступа к таможенной базе правонарушений. Украинцы, берегитесь! Власти выбирают между безопасностью автомобильных и железных дорог © Allysia2015/Pixabay

«А все могло бы быть по-другому, если бы сотни тысяч людей, владельцев «евроблях», вместо того, чтобы быть хитрозадыми, ездили бы на акции. Тогда можно было бы принять какой-то закон», — указал Чернявский.

Его организации удавалось в последние годы проводить акции протеста под украинским парламентом. Одна из последних таких акций прошла в конце сентября этого года.

Причина, по которой украинцы так любят авто на европейских номерах проста: соотношение цены и качества. Как сообщило в сентябре консалтинговое агентство «Ольшанский и партнёры», страны Европы упоминаются более, чем в половине поисковых запросов украинцев.

«В целом, США, Литва, Германия — лидеры по интересу к б/у авто. Вместе они собирают 53 процента всего спроса с указанием геофактора (в среднем около 300 тыс. запросов в месяц)», — указывалось в исследовании агентства.

При этом, когда речь заходить о покупке, продаже или аренды авто без привязки к тому, было ли оно в употреблении или нет, украинцы предпочитают российские автомобили.

«Чаще всего в сочетании с намерением купить/продать/арендовать украинцы ищут в Интернете ВАЗ — более 440 тысяч раз в месяц или 5,3 миллиона раз в год», — отмечалось в исследовании.

Без автомобилей ВАЗ первые три строчки в рейтинге коммерческого онлайн-спроса занимают Volkswagen, Renault и Mercedes. Притом Volkswagen идет на первом месте, а Mercedes замыкает тройку лидеров.

Всё это красноречиво свидетельствует о том, что большинство жителей Украины ищет все же недорогие авто. А украинские автопроизводители не в состоянии удовлетворить этот спрос. «Убийца "Лады"». Смогут ли на Украине повторить успех легендарного «Запорожца» © commons.wikimedia.org, Navigator84

Как сообщила в понедельник, 8 ноября, ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром», в октябре на украинских заводах собрали 292 единицы автотранспортных средств, что на 58 процентов меньше, чем в октябре 2020 года и на 68 процентов — чем в сентябре 2021 года.

Самое большое падение произошло в части легковых автомобилей.

«За месяц украинские заводы выпустили 202 легковых авто, что в три раза меньше, чем в прошлом году», — указывалось в сообщении ассоциации.

В общем, украинские автопроизводители, которые и при главе государства Петре Порошенко не радовали сограждан массовым выпуском новых авто, и при президенте Владимире Зеленском не исправили ситуацию к лучшему (хотя предпосылки для этого были).

Но при Зеленском, в отличие от Порошенко, не стали закрывать глаза на владельцев «евроблях», которые пользовались лакунами в украинском праве, и решили рискнуть рейтингом, но очистить улицы украинских городов от авто с европейскими номерами.

АТОшники в помощь

В пятницу, 20 октября, на YouTube-канале организации «Авто Евро Сила» появилось видео сожжения автомобиля с европейскими номерами.

«Теперь, если человек хочет растаможить авто, которое стоит $500, как этот Opel, она должна заплатить $1000 за растаможку и $500 за брокера+сертификацию+документы+МРЭО, т.е. в три раза дороже автомобиля», — сообщалось в подписи к видео.

Там же отмечалось: тот, кто захочет вывезти «евробляху» за границу должен будет заплатить таможенный штраф в 170 тысяч гривен (около 461 тысяч рублей — Ред.). Вместо этого владелец «Опеля» предпочел сжечь свой автомобиль.

В таких условиях автолюбители обвинили народного депутата от «Слуги народа» Александра Ковальчука — автора закона о «евробляхах».

Это закон президент Зеленский подписал 12 мая 2021 года. 15 июня закон вступил в силу.

Впрочем, у тех, кто все же хочет растаможить авто по вступившему в силу закону, но по каким-то причинам не смог сделать этого до 10 ноября, остаётся лазейка. Зеленский подписал законы о льготной растаможке «евроблях» © пресс-служба Президента Украины

Так, для тех, кто с 15 июня находился в зоне конфликта в Донбассе оставили окно до 8 февраля 2022 года.

«До 8 февраля есть период растаможки для лиц, которые пребывали с 15 июня в зоне ООС 90 дней, тех, кто сейчас пребывает и у них ротация будет через неделю-две-три. Этим людям можно будет растамаживать автомобили. И если честно, наша «горячая линия» принимает, наверное, сотни звонков: «Запишите нас в очередь, мы хотим воспользоваться льготой для АТОшника (антитеррористической операцией Киев назвал боевые действия против Донбасса, затем она получила наименование Операция объединенных сил (ООС) — Прим.ред.), для участников боевых действий, которые пребывали и пребывают в зоне ООС и хотим растаможить автомобиль», — сообщил юрист Казачук.

Но в любом случае владельцы автомобилей на европейских номерах пополнят армию недовольных Зеленским. Тем более, власть уже заявила, что теперь возьмётся за авто с европейскими номерами всерьёз.

«Вопрос с «евробляхами» решен. По состоянию на 09.10 более 83 тыс. автомобилей растаможено, а бюджет получил 2,9 миллиарда гривен (около 7,9 миллиарда рублей — Прим. ред.). Больше никаких отсрочек/льготных периодов не будет. Теперь — закон один для всех. Прошу Национальную полицию принять меры к недопущению проезда «евроблях» по улицам и дорогам нашей страны», — написал 10 ноября у себя в Τelegram-канале глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Эту реплику сейчас живо обсуждают в сообществах автовладельцев. И в адрес власти там звучат весьма нелестные комментарии.

Вряд ли в мае 2021 года Зеленский, подписывая закон о «евробляхах», предполагал, что тем самым он вносит вклад в то, что осень 2021 года превратится в самый сложный и опасный в истории его политической карьеры сезон.