Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон об олигархах. Нормы закона призваны, наконец, ограничить амбиции крупных предпринимателей, если те слишком влияют на власть

Законопроект с официальным названием «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни» поддержали 279 депутатов из 450, 54 проголосовали против, 27 воздержались.

Закон уточняет определение «олигарх» и устанавливает критерии, согласно которым того или иного человека можно будет к этой категории отнести. Так, согласно документу, в эту группу включат всех частных лиц, которые имеют значительное влияние на политическую и экономическую жизнь страны, а также контролируют сегменты медиапространства.

Другой критерий — подтвержденная стоимость активов лица или лиц, чьим бенефициаром он выступает. Стоимость активов потенциального олигарха должна превышать миллион прожиточных минимумов (на Украине он равен 2379 гривнам, или 6,5 тыс. рублей). Это примерно 6,6 миллиарда рублей, или 90 миллионов долларов.

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Кроме того, согласно новому закону, прежде чем контактировать с госслужащими, олигархи должны будут предупреждать их о своем статусе. Этот пункт выглядит особенно комично при условии, что все потенциальные фигуранты списка довольно медийные личности.

Кто же эти люди, до которых грозит добраться новый закон? Основных претендентов всего пять, их имена уж точно известны каждому госслужащему. Еще несколько человек потенциально могут составить им компанию, но «недотягивают» по некоторым критериям.

Ринат Ахметов

Ринат Ахметов считается самым богатым бизнесменом Украины. В апреле 2021 года журнал Forbes оценил его состояние в $7,6 млрд, что равно примерно 84,8 млн украинских прожиточных минимумов. В рейтинге самых богатых людей мира Ахметов занимает 327 место.

Ахметов владеет группой «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), куда входят более 500 компаний и предприятий. Самые дорогие активы бизнесмена — это горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» и энергетическая компания ДТЭК.

Кроме того, Ахметов владеет футбольным клубом «Шахтер», компаниями «Укртелеком», "Лемтранс", банком ПУМБ и холдингом «Медиа группа Украина».

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На прошедших парламентских выборах Ахметов спонсировал «Оппозиционный блок», который не смог преодолеть 5-процентный барьер. Тем не менее, по данным украинских СМИ, в сферу влияния Ахметова могут входить почти 100 народных депутатов. Также существует версия, что бизнесмен финансирует партию «Слуга народа», но эту информацию опровергают как у Ахметова, так и в Офисе президента.

Как сообщает журнал «Фокус», по сравнению с прошлым годом состояние Ахметова выросло на более чем на 3 млрд долларов. Да и чувствует он себя, похоже, вполне уверенно — бизнесмена считают наиболее приближенным к Зеленскому олигархом, а правительство сейчас возглавляет бывший топ-менеджер входящей в ахметовскую бизнес-империю компании ДТЭК Денис Шмыгаль.

Виктор Пинчук

На втором месте, согласно списку самых богатых украинцев по версии журнала Forbes, оказался Виктор Пинчук. Состояние бизнесмена оценивается в 2,5 млрд долларов. За последний год оно выросло в два раза.

Пинчук владеет группой EastOne, в которую входит трубно-колесная группа «Интерпайп», медиахолдинг StarLightMedia (к которому относятся телеканалы ICTV, "Новый", СТБ, "М1", "М2" и OTV), газовая компания Geo Alliance. Также Пинчуку принадлежат 25% в неформальном ферросплавном холдинге, в котором его активы объединены с активами бизнесмена Игоря Коломойского (у него 50%). Кроме того, он инвестирует в Twitter и Facebook.

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Пинчук традиционно делает ставку на то, что он является посредником между западным капиталом и украинским рынком. Однако, по словам директора Фонда «Украинская политика» Константина Бондаренко, особенно рассчитывать ему на это не стоит — Зеленский и сам близок к Западу.

Игорь Коломойский

По данным Forbes, состояние днепропетровского бизнесмена Игоря Коломойского оценивается в 1,8 млрд долларов (примерно 20,2 млн прожиточных минимумов). Бизнесмен долгое время считался одним из главных спонсоров победы Владимира Зеленского. Его предвыборную кампанию вел бывший юрист Коломойского Андрей Богдан, позже возглавивший Офис президента.

Основные активы Коломойского — это металлургия. Бизнесмен владеет Запорожским и Никопольским ферросплавными заводами, а также горно-обогатительным комбинатом.

Согласно расследованию Pittsburgh Post-Gazette, в США Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов владели 13 сталелитейными заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными парками и отелем. Все это было куплено на деньги, выведенные из еще одного скандального детища Коломойского — «Приватбанка», который он потерял в результате национализации.

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«Приват» также владеет акциями Central European Media Enterprises Ltd, контролирующей телеканал «1+1».

У Коломойского есть своя группа влияния в Верховной Раде — «За будущее». Интересно, что депутаты, финансируемые Коломойским, поддержали закон об олигархах. Сам бизнесмен заявляет, что не боится попадания в список, — главное, чтобы ему там «не было одиноко».

Виктор Медведчук

Активы главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Forbes оценили в 620 млн долларов, что равно примерно 6,9 млн украинских прожиточных минимумов. При этом в списке богатейших украинцев он дебютировал только в 2021 году — на старте политического противостояния с президентом Зеленским.

Согласно депутатской декларации, активы семьи Медведчука составляют всего около 14 млн евро (16,4 млн долларов). Большая часть денег хранится в рублях в белорусском «Абсолютбанке» на счете жены нардепа, телеведущей Оксаны Марченко. Она также владеет множеством компаний в России, Болгарии, Белизе, Украине, Кипре и Британских Виргинских островах.

По данным «Схем», супруге Медведчука принадлежат также доли в нескольких украинских региональных энергокомпаниях-монополистах («Львовоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго»), в «Днепроспецстали», Запорожском заводе ферросплавов, Одесском перевалочном комплексе.

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В 2018 году соратник Медведчука Тарас Козак купил телеканалы NewsOne и "112 Украина", в 2019 стал владельцем ZIK. В 2021 году СНБО ввела в отношении него санкции, запретив вещание телеканалов в стране. В ОПЗЖ это решение назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова.

В мае 2021 года киевский суд отправил Медведчука под домашний арест. Ему вменяют госизмену и расхищение национальных ресурсов в Крыму. Сам политик обвинения отвергает и считает их политическим преследованием.

В августе генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование в отношении Медведчука и Козака завершено и будет передано в суд после ознакомления защиты с материалами. Медведчук назвал такие действия властей пиар-ходом ко Дню независимости Украины — обвиняющая сторона планировала провести следственные действия, но так и не сделала этого.

Петр Порошенко

Состояние пятого президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко оценивается в 1,6 млрд долларов (примерно 17,9 млн прожиточных минимумов).

Порошенко, пообещавший избавиться от всех своих бизнесов после избрания президентом, выполнил свое обещание лишь на 20% — продал скандальный завод «Кузница на Рыбальском», по факту продажи которого уже открыто несколько уголовных дел.

Главное детище Порошенко — кондитерская компания «Roshen», часть которой он перерегистрировал на старшего сына Алексея в 2019 году. Контроль над ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК) также перешел к Порошенко-младшему, однако экс-президент все еще остается бенефициарным владельцем ряда других подконтрольных ЦЕКК предприятий.

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Фракция «Европейская солидарность» подала одиннадцать постановлений об отмене решения парламента принять закон об олигархах. В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта происходило с «грубыми нарушениями требований регламента Верховной Рады Украины». При этом самого Порошенко в авторах постановлений нет.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, если экс-президент попадет в список олигархов, его ждет ряд ограничений.

«Если он соглашается (что он олигарх. — Ред.), он не избавляется от признаков олигарха, не лишается мандата народного депутата, продолжает финансирование политической партии, продолжает владеть телеканалом, его ставки превышают лимит, установленный законом, — а это видно из его декларации, — соответственно он попадет в реестр», — сказал министр.

После попадания в реестр Порошенко, например, не сможет участвовать в приватизации гособъектов, а высшие должностные лица должны будут, встречаясь с ним, подавать так называемые декларации о контакте.

Другие возможные претенденты

Под действие закона об олигархах также может попасть «олигарх в изгнании» Дмитрий Фирташ, находящийся под американским следствием и отбывающий домашний арест в Вене. Состояние Фирташа оценивается в 420 млн долларов, он владеет четырьмя азотными заводами на Украине, несколькими титановыми компаниями, сетью из 20 облгазов и 14 газосбытовых предприятий, а также портом «Ника-Тера». Кроме того, у бизнесмена есть доля в медиагруппе «Интер».

Еще одним претендентом на попадание в список олигархов может стать соратник Фирташа Сергей Левочкин. Состояние Левочкина в 2020 году украинские СМИ оценили в $168 млн. Ему принадлежат восемь офшорных компаний, а среди активов, уверены журналисты, есть доля в медиагруппе «Интер».

Также, по данным «БизнесЦензор», Левочкин может быть младшим бизнес-партнером Фирташа в компании РГК, управляющей сетью облгазов и газсбытов. Интересна и декларация сестры Левочкина, согласно которой она владеет 50 юридическими лицами, в том числе несколькими десятками солнечных и гидроэлектростанций, а также долей в холдинге Фирташа Ostchem.

Полгода до взрыва. «Закон об олигархах» и будущее Зеленского © AP, Efrem Lukatsky Джорджем Соросом, который близок Демократической партии Соединенных Штатов. Коломойский неоднократно упоминался как бизнес-партнер Зеленского. Вероятно, поэтому, несмотря на недовольство этим украинским предпринимателем в Вашингтоне, бывший соратник президента Украины пока избегает серьезных санкций. Фактически единственным, с кем официальный Киев начал всерьез бороться, — это Медведчук, которого в олигархи записали в 2021 году. Это может быть доводом в пользу того, что репрессии против Медведчука действительно политически мотивированы.

Сложность применения нового закона и в том, что украинские олигархи, как неоднократно высказывались политические эксперты, являются в чем-то оплотом и гарантом независимости государства, они хоть своеобразно, но представляют интересы Украины. Поэтому борьба против крупных предпринимателей может быть сочтена борьбой с самой страной.