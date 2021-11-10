Мэр Киева Виталий Кличко дал интервью Дмитрию Гордону. Киевский градоначальник рассказал о противостоянии с президентом страны Владимиром Зеленским, о возможном союзе с ныне опальным экс-спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, и том, кого считает лучшим главой государства.

«Для удовлетворения»: Кличко признался в своих президентских амбициях © Facebook, Віталій Кличко Про Зеленского

В последнее время отношения между мэром Киева и президентом Зеленским многие считают враждебными. Киевскую администрацию время от времени сотрясают обыски, а самого Кличко и его ближайшее окружение обвиняют в коррупции. Все это в интервью прокомментировал Кличко. По его мнению, Зеленский видит в лице мэра сильного конкурента.

«До выборов за год со мной не общались. После выборов коротко пообщались, затем снова пауза была еще раз год. Несмотря на то, что моя должность подразумевает решение очень многих вопросов, координацию действий между всеми ветвями власти, чтобы максимальный эффект получить, максимально быстро реализовывать ожидания людей. По многим из направлений. Президент должен общаться со всеми и принимать решения, исходя в первую очередь из позиции государства и правильных решений. А не общаться — это не есть правильно.

Какая кошка пробежала? Да я думаю, что люди науськивают: то рейтинги публикуют, где доверие у Кличко чуть ли не больше, чем у Зеленского, то потом кто-то из журналистов задает вопросы: "Вы, Виталий Владимирович, в президенты не собираетесь?"

Естественно, это преподносят… Что "вот кто-то что-то заявил". И может быть, это преподносят как-то интересно. И в связи с этим возникают напряжения, обыски, ну и так далее».

Про «уставший» Киев

Один из мемов, который вошел в народный новояз, на самом деле принадлежит мэру Киева. После обрушения моста на Шулявке, Кличко сказал, что «мост устал». Этот термин прилип ко всей инфраструктуре Киева: капитально и системно ремонтом города не занимаются. По версии Кличко, на это не хватает денег в бюджете, потому что львиная его доля уходит в государственную казну. По этой же причине за семь лет не построена ни одна станция метро, не закончен долгострой — мост через Днепр и так далее.

Кличко рассказал, как на него чуть было не напал Янукович © Виталий Кличко/Инстаграм

В городе Киеве находится 1667 километров дорог. Больше 1100 километров мы в городе Киеве отремонтировали за эти годы, за годы мэрства Кличко. И продолжаем дальше ремонтировать. Нас поджимает система в том, что у нас не хватает денег. Нам необходимо ремонтировать мосты, развязки строить, новые дороги…

Нам необходимы школы, детские садики. Нам необходимо поддерживать и медиков, и очень много проблем. И в городе Киеве генерируется на самом деле 600 млрд грн. Город Киев генерирует. В городе Киеве остается лишь 60. Нам этих денег недостаточно для реализации очень многих проектов. Нам и метро нужно строить, и мосты нужно строить. Честно говоря, каждое утро я молюсь, чтобы с мостом Патона все было нормально. Потому что он находится в аварийном состоянии.

После того, как части фракций Шулявского моста обвалились, я дал задание проверить все мосты. И был шокирован: 70 мостов находится в аварийном состоянии. За это время мы уже около 30 сделали, но тем не менее это колоссальные деньги. Можете себе представить: только реконструкция моста Патона будет стоить больше полумиллиарда долларов».

Про обвинения в коррупции

С 2017 года тянутся обвинения и иски против коммунальных компаний и киевской администрации. Сам Кличко ничего, кроме политической атаки, в этом не видит.

«Когда к нам приходят и кидают нам на стол кучу материалов с обвинениями, мы изучаем эти материалы и говорим: "Ребята, это же те материалы, которые на протяжении трех лет! 400 дел, которые мы отдали прокуратуре для изучения. А вы говорите, что вы нашли коррупцию? Это мы силами департамента внутреннего аудита это сделали".

Когда ГБР говорит: "По нашим предположениям, что из 60 млрд города Киева 10 воруются…" И медсестра, как в этом фильме… Кто? Где? Они забыли еще такую вещь сказать: как можно 10 млрд украсть, когда 85% нашего бюджета — это защищенные статьи бюджета: это заработные платы — врачам, учителям, работникам предприятий и так далее. Ну, там есть…

Я думаю, что очень близкие люди к… Я не думаю, что это Зеленский. Я думаю, что близкие люди где-то, там…»

Про лучшего президента Украины

Кличко рассказал о первой за год встрече с Зеленским © Facebook, Віталій Кличко / Facebook, Віталій Кличко / Перейти в фотобанк Виктора Ющенко и Петра Порошенко, с которыми стоял на баррикадах, а Леонида Кучму, ушедшего с политической арены после громкого «кассетного скандала» и обвинений в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Именно движение «Украина без Кучмы» переросло в первый Майдан 2004 года и признание недействительными результаты президентских выборов, в которых победил Виктор Янукович — ставленник Кучмы.

«Четкий ответ. Кто из них больше всего получил? Кучма получил дважды доверие украинцев, два раза был президентом. Сложно… Я понимаю, что к любому политику возможны претензии. К любому.

Только тот, кто не делает… Даже к тому, кто не делает, будут претензии: "Почему он не делает?" Но тем не менее очень много базовых вещей, которые были заложены… Каждый из президентов вносит что-то свое, но думаю, что значительную часть Леонид Данилович Кучма все-таки сделал для того, чтобы мы все-таки вырвались и ни в коем случае не попали в объятия России, для того, чтобы были независимыми, для того, чтобы все-таки запустить процессы в Украине… [Процессы] капитализма можно их называть по-другому. Но мы тогда проходили переход от советской системы…

По-разному. Я знаю, что те, которые будут смотреть, — у каждого свое мнение будет. Дмитрий спросил у меня мое мнение. Оно может быть субъективным, но это мое мнение».

Про конкуренцию с Зеленским

Про Зеленского Кличко говорил осторожно, делая акцент на том, что никаких личных отношений не имел и не имеет с президентом, плохо знает его личные качества. При этом никаких оценок деятельности президента мэр тоже не давал, предлагал дождаться оценок от народа. Такое безоценочное суждение может говорить о том, что Кличко не хочет нарушать статус-кво, который сложился в их тандеме.

«На протяжении двух лет такие тезисы возникают. Во-первых, это антиконституционно. Есть статья 140 и статья 146 Конституции Украины, где прописано, что избранный киевлянами киевский городской голова должен быть назначен главой Киевской городской администрацией. То есть если снимают — это нарушение Конституции, ключевого закона Украины. А президент, не будем забывать, гарант Конституции. Так что на самом деле я надеюсь, что таких вещей не будет происходить. Это первое.

Второе. Ключевой принцип во власти: политики борются за власть. Есть старая пословица, еще, по-моему, Наполеон сказал: "Кто владеет Парижем, владеет Францией"».

Про президентские амбиции в 2014 году

Самая откровенная часть интервью коснулась вопроса, почему Кличко сошел с президентской дистанции в 2014, когда к победе он был ближе всех. Кличко уже понимал, что большой крови не избежать, и брать ответственность за жизни украинцев не захотел.

«И в тот момент необходимо было принять решение и взять на себя ответственность одному человеку. Более того, не затягивать президентские выборы. Более того, принимать решения, важные для страны. А можно было бы своими амбициями мериться: кто станет президентом? Президентом неизвестно чего, если бы страна развалилась. Это была ключевая цель наших восточных "друзей".

И одно могу сказать: я четко уверен — я принял правильное решение. Уверен в том, что я принял правильное решение в тот момент.

Я советовался. Я всегда принимаю решения сам, но очень часто советуюсь с людьми, которые имеют больший жизненный опыт. А тем более Кучма: человек-глыба, который прошел достаточно, имеет большой жизненный опыт, опыт управленца, опыт президентства. Такой разговор был. Мы как-то с ним говорили. И он говорит: "Ты понимаешь…" Ну, у нас долгие разговоры. "Это не только лишь реализация своих амбиций — это ответственность за каждого человека, за каждого солдата, который погибает на фронте, ответственность за принятие решений. И от твоего решения будут зависеть судьбы тысяч и миллионов людей, где ты не имеешь права на ошибку".

Про досрочные парламентские выборы и объединение с Разумковым

Кличко не подтвердил, но и не опроверг возможный союз с новыми оппонентами Зеленского.

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Сказать, что я вот очень желаю президентом стать, — это будет неискренне. Если нужно будет… Я уверен, что если нужно будет, то я приму решение. А так — чтобы желание "я вот хочу стать", для удовлетворения своих личных амбиций…

Один знакомый сказал мне такую, интересную, вещь: "Ты можешь представить, сколько президентов стран есть в мире? Мы даже не знаем их имена. Сколько мэров есть в мире… Тысячи. Тоже их не знаем. А сколько чемпионов мира в тяжелом весе — мы всех их можем перечислить по пальцам. Каждый знает их имена". Поэтому удовлетворять какое-то свое личное эго мне не имеет смысла».