Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко сложил свои полномочия. Формальной причиной для этого является желание Корниенко сосредоточиться на работе в должности первого вице-спикера. Но на деле речь может идти об обострившихся противоречиях как в партии, так и в Офисе президента

Об отставке Корниенко в понедельник, 8 ноября, сообщила пресс-секретарь фракции партии «Слуга народа» в парламенте Юлия Палийчук.

«Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии «Слуга народа». Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера. В ноябре состоится съезд партии, на котором пройдёт ротация руководства», — заявила Палийчук.

Примечательно, что первым вице-спикером Верховной Рады Корниенко избрали ещё в октябре. И тогда он не намеревался отказываться от руководства партией власти.

«Что касается моего руководства партией «Слуга народа», закон не предусматривает запретов по этому поводу: это политическая должность, глава Верховной Рады, заместитель и первый заместитель главы Верховной Рады — это также политические должности. Нет ограничений — это не государственная служба, это отдельные должности публичной службы, скажем так», — отмечал он сразу после избрания на пост первого вице-спикера 19 октября.

Он напомнил, что тот же Руслан Стефанчук, который был предшественником Корниенко на посту первого вице-спикера, одновременно был членом политсовета партии «Слуга народа» и замглавы этой партии.

«Никаких ограничений нет. Ограничения могут быть организацонные. А с этим мы будем работать — у нас будет съезд партии в ноябре», — отметил Корниенко, анонсировав создание исполкома политсовета «Слуги народа», который будет помогать руководить этой партией. Грядут перевыборы. Разумков ударил по Зеленскому © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Более того, ряд экспертов связывали выдвижение кандидатуры Корниенко на пост первого вице-спикера с тем, что он смог «держать партию в узде».

«Назначение Корниенко обусловлено тем, что он пользуется авторитетом внутри фракции, кроме того, ему доверяют в Офисе президента, ведь ему удалось наладить дисциплину внутри фракции «Слуга народа», — рассказывал изданию The Page политолог Владимир Фесенко.

Но прошло чуть меньше трёх недель и Корниенко запросился в отставку. Однако не все уверены, что это решение первый вице-спикер принял добровольно.

Рейтингом по должности

Спустя два дня после избрания Корниенко на пост первого вице-спикера — 21 октября — был обнародован рейтинг политсил от Киевского международного института социологии. Его результаты стали весьма неприятным сюрпризом для партии власти.

Согласно ему, на первое место по электоральным симпатиям украинцев вырвалась политсила злейшего врага президента Украины Владимира Зеленского — партия «Европейская солидарность» предшественника Зеленского на посту главы государства Петра Порошенко.

За неё были готовы отдать голоса 15,7% избирателей, определившихся с выбором. За партию «Слуга народа» — 15,5%. Ещё в сентябре эти данные выглядели по-другому. Так, за «Европейскую солидарность» были готовы проголосовать 17,4% определившихся с выбором, а за «Слугу народа» — 20%.

Такое падение было весьма неприятным, хотя некоторые «слуги народа» признавали: падение весьма закономерно. Анна Герман: Перед возвращением на Украину Янукович должен убедить украинцев в своей правоте © РИА Новости,

«Причины падения рейтинга «Слуги народа» очень просты и очевидны. Если вести себя, как «Европейская солидарность», продолжать и поддерживать повестку «Европейской солидарности», то и рейтинг будет, как у «Европейской солидарности». Но недолго, потом будет намного ниже. Потому что «Европейская солидарность» делает это для своего избирателя, слово в слово делает всё то, что она ему обещала на выборах. А «Слуга народа» своему обещала, что ничего похожего на «Европейскую солидарность» он больше никогда в кошмарном сне не увидит», — отметил народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

Он призвал не удивляться результату.

«Рейтинг зафиксировал отказ избирателя СН от своих надежд и ожиданий, и всё», — подытожил он.

И хотя последующие рейтинги от других исследовательских центров говорили о том, что «Слуга народа» — самая популярная партия на Украине, они же показывали, как сильно «просела» эта популярность.

Так, обнародованные 2 ноября данные исследования Центра Разумкова (учреждение, названное в честь отца бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова - Ред.), свидетельствовали: за «Слугу народа» готовы отдать голоса 15% украинцев, а за «Европейскую солидарность» — 12,4%. И всё бы ничего, но, согласно предыдущему опросу Центра Разумкова, в октябре поддержать «Слугу народа» были готовы 22%.

И хотя партия власти расплачивалась своим рейтингом в первую очередь за политику, которую проводил Офис президента, крайнего нашли в политсиле.

«Уверен, что Александр никуда не собирался уходить. Похоже, наш начальник (президент Зеленский — Ред.) наконец-то заметил, как просели партийные рейтинги. И Корниенко сделали козлом отпущения», — сообщил украинскому изданию «Страна» источник в парламентской фракции партии «Слуга народа».

Другой источник издания — в Офисе президента — связывает отставку Корниенко и с тем, что его усиления опасается спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который смог в интригах переиграть «старшего товарища» по партии, а также со слабыми организационными способностями первого вице-спикера.

Но человек, которым планируют заменить Корниенко, вряд ли поправит дела партии власти. Олег Царев: Между Зеленским и Ахметовым начинается война © РИА Новости, Нина Зотина

Гончарук, застройщики и Ермак

Новым главой партии «Слуга народа» может стать народный депутат от этой политсилы Елена Шуляк. О высокой вероятности этого изданию Liga.net сообщили три собеседника из руководства фракции «Слуги народа»

Один из членов этой фракции — народный депутат Александр Качура — уже заявил, что будет рекомендовать кандидатуру Шуляк на ближайшем съезде партии «Слуга народа».

«Лично я буду рекомендовать на эту позицию Елену Шуляк, которая, на мой взгляд, имеет необходимый управленческий опыт для этой работы. Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит и именно Елена Шуляк станет новой главой партии!» — написал Качура в своём Telegram-канале 8 ноября.

Управленческий опыт у Шуляк действительно есть. До прихода в политику она работала в сфере девелопмента и аудита. Так, она была генеральным директором Midland Development Ukraine, возглавляла наблюдательный совет Ukrainian Building Community — сообщества лидеров строительной отрасли Украины, а также была сооснователем ООО «Криэйтор»

Кроме того, она была членом правления и руководителем сектора «Строительство» общественной организации Офис эффективного регулирования (BRDO), которую возглавлял Алексей Гончарук — первый глава правительства при президенте Зеленском.

Впрочем, некоторые считают Шуляк человеком не Гончарука, но главы Офиса президента Андрея Ермака.

«В партию ее привел Гончарук. Потом она от него отошла и примкнула к Ермаку. И тот достал из своей обоймы эту карту, когда пришло время», — сообщил украинскому изданию «Страна» источник из Офиса президента Украины. Да они же неадекватные. Шарий о том, зачем Ермак хотел убить Шефира и чем закончится эта история © Facebook, Анатолий Шарий

По его мнению, Шуляк — организатор похуже, чем Корниенко. Да и авторитетом в политсиле она не пользуется.

«Авторитетом для партийцев Шуляк не является. Многие вообще не очень понимают, кто это такая. В лучшем случае партию переведут на ручное управление из Офиса. В худшем — окончательно забросят работу в регионах», — отметил источник.

Одно из немногих достоинств Шуляк как главы партии — её управляемость. А в случае, если Шуляк решился на демарш, подобный поведению бывшего главы политсилы Дмитрия Разумкова, на неё будет не так сложно нарыть компромат. Всё-таки строительство в Киеве — это тот ещё бизнес. Но вряд ли Шуляк в ближайшее будет представлять проблему для Офиса президента. Ведь, в отличие от Разумкова и даже Корниенко, она пока не столь заметна на украинской политической арене.