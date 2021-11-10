Вот уже больше двух недель зеркалом и символом событий в Донбассе является небольшое село Старомарьевка в Тельмановском районе той части Донецкой области, которая самопровозгласила себя Донецкой Народной Республикой (ДНР). Сейчас это одна из самых горячих точек воюющего Донбасса

Село при зафиксированном при заключении «Минских соглашений-2» («Минска-2») разделе сфер влияния между Украиной и ДНР отошло самопровозглашенной республике, но осталось в так называемой «серой зоне» — демилитаризированной полосе территории между военными формированиями противоборствующих сторон. ВСУ стоят на правом берегу, Старомарьевка на левом, а между ними линия разграничения — река Кальмиус. Вот ее-то в ночь на 26 октября 2021 года, наведя понтонную переправу, и перешли военнослужащие 93-й моторизированной бригады ВСУ и захватили село и его жителей. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Последний раз об этом 9 ноября этого года сообщила полпред ДНР в контактной группе, глава ее МИД Наталья Никонорова. «Украинские вооруженные формирования продвинулись вперед — по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи….Мы пытались задействовать координационный механизм, сообщали украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что такую деятельность необходимо прекратить, что это очень серьезное нарушение….Киев игнорировал все запросы», — рассказала она в интервью РИА «Новости».

Командир захватчиков из 93-й бригады «Холодный Яр» Дмитрий Брижинский попытался смягчить ситуацию и заявил, что его бойцы заняли Старомарьевку якобы лишь для того, чтобы предоставить местным жителям гуманитарную помощь. И при этом, по его словам, «никакого захвата или желания продвинуться вперед никто не проявлял». Наталья Никонорова: Киев провоцирует ДНР на полномасштабные боевые действия © из личного архива Натальи Никоноровой

Однако по-любому стала Старомарьевка полем еще одной битвы — юридической. Поскольку среди жителей села есть около 40 человек, ставших российскими гражданами, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению (ГСУ) незамедлительно возбудить уголовное дело по статье 356 Уголовного кодекса России (применение запрещенных средств и методов ведения войны). И предпринять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко по ситуации в Старомарьевке сказала: «Ряд СМИ сообщили о продолжении агрессивных действий украинских военнослужащих, которые проводили многочисленные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122-мм. В результате были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии. Также отмечается, что украинскими силовиками был захвачен населенный пункт Старомарьевка, в котором проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации. После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания».

Поэтому, по ее словам, СКР даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России.

И именно поэтому факт остается фактом: указанное уголовное дело по Старомарьевке является одним из методов воздействия России на ситуацию в Донбассе с целью предотвратить там преступления против людей. Юридического, следовательно, мирного воздействия. «СКР продолжает документировать факты преступлений украинских силовиков в отношении гражданского населения Донбасса в рамках уголовных дел. Такие преступления совершаются украинскими силовиками с 2014 года и являются преступлениями против мира и безопасности человечества», — сказала г-жа Петренко.

И сегодня стало известно, что всего с начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году СКР возбудил 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины, в том числе 395 (из них 33 — в 2021 году) — по фактам многочисленных обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, мест скопления людей. С применением крупнокалиберной артиллерии 152 и 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового вооружения. Все вышеперечисленное является прямым нарушением и «Минска-2» вообще, и достигнутого в июле 2020 года Трехсторонней контактной группой (ТКГ) по урегулированию конфликта на Украине соглашения о полном прекращении огня между противоборствующими сторонами в частности. «Украинские военные систематически нарушают достигнутые договоренности и продолжают наносить массированные артиллерийские удары по населенным пунктам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик», — констатировала Петренко.

По информации СКР, в качестве подозреваемых и обвиняемых заочно по этим уголовным делам проходят 111 человек, из которых 86 — должностные лица из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также представителей ВСУ. Именно они в апреле 2014 года начали военные действия против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости, и, по данным ООН, жертвами этого «наведения конституционного порядка» и «борьбы с сепаратизмом и терроризмом» (об этом говорят власти Украины) стали более 13 тысяч человек.

За это Россия и хочет заставить отвечать власти Украины. И чтобы понять динамику и суть этого процесса, достаточно вспомнить, что еще в июле 2019 года один из руководителей Управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СКР Дмитрий Маньшин говорил, что по 380 эпизодам преступлений возбуждено 300 уголовных дел против 73 человек из силовых структур Украины, в том числе 20 представителей высшего командования ВСУ. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Другими словами, за два года рост на более чем 160 уголовных дел против почти 40 новых преступников. «Допрошено уже более 143 тыс. человек, с момента возбуждения первых уголовных дел с 2014 года….Следователями эти люди допрашивались в качестве свидетелей, все показания фиксировались, анализировались. Из этой огромной массы более 20 тыс. человек признаны сейчас потерпевшими по уголовным делам и более 2 тыс. из них — это дети», — несколько приоткрыл следователь тайну расследования.

Эта информация — ответ всем, кто хочет знать, как Россия борется с войной в Донбассе и с преступлениями там украинской военщины, направляемой и поощряемой политическим руководством Украины. И в этой ситуации вот уже 8 год подряд очень важны два обстоятельства.

Во-первых, как любая другая страна, Россия может воздействовать на ситуацию в Украине, принуждая последнюю к миру, политическими, юридическими, экономическими и военными методами. Военные средства пока исключены, потому что Россия — не сторона-участница конфликта в Донбассе, а гарант достижения мира там по «Минску-2», чтобы по этому поводу ни говорили в Киеве, Вашингтоне или любых других западных столицах, заинтересованных в нагнетании мировой русофобии и складировании обвинений в адрес России во всех страшных преступлениях, которых она не совершала, и, разумеется, в международных санкций за них.

Политически Россия принуждает Украину к миру, требуя от нее неукоснительного выполнения положений «Минска-2». Особенно после того, как Совбез ООН утвердил не только этот документ, но и гарантов его выполнения — Россию, Германию и Францию, а также ОБСЕ, которая должна следить процессом установления мира. И Россия пока единственная страна, которая не шатается в этих вопросах, а последовательно и настоятельно требует от Киева выполнить «Минск-2». В отличие от, например, Франции и Германии, которые тоже на словах клянутся верности «Минску-2», а на деле готовы потакать Украине, которая хочет либо переписать документ в своих интересах, либо вообще его похоронить.

Экономически Россия только начинает воздействовать на Украину, на все потуги Украины прервать сотрудничество и двусторонние контакты все больше и больше отвечая взаимностью. Россия уже запретила экспорт в Украину энергетического угля, электроэнергии и некоторых нефтепродуктов, неуклонно сокращает транзит через Украину своего газа в Европу, отказываясь от услуг украинской газотранспортной системы (ГТС), прекратила транспортировку любых видов грузов в украинском направлении по Российским железным дорогам (РЖД). И все равно объем товарооборота между Украиной и Россией колеблется от 8 до 10 млрд. долл. в год.

Остаются юридические методы. И Россия, как видим, использует и территориальную юрисдикцию (наказания в России за преступления, которые касаются российских граждан и посягают на интересы страны), и универсальную (пытается расследовать и наказывать за международные преступления против человечности, за нарушения международного законодательства, за — и это главное! — военные преступления).

И по мере роста количества граждан России в ЛДНР и интенсификации преступлений Украины и ее военных против этой категории людей в Донбассе разница между территориальной и универсальной юрисдикциями будут стираться: Россия будет наказывать за преступления против своих. И в случае войны с Украины и неизбежной победы в ней предъявит протесты России и возбужденные СКР уголовные дела в качестве доказательств преступлений и обоснованности наказания. Как сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью «Украине.ру»: «Наши люди любят говорить, что этими протестами ничего не добьешься. Но все эти протесты складируются, и когда война начнется, и они (руководители Украины. — Авт.) начнут пищать, им скажут: «Видите эту пачечку высотой в метр? Это все фиксация украинских провокаций».

Во-вторых, — и это, пожалуй, пока главное! — Россия, сочетая политические, экономические и юридические рычаги воздействия на Украину и даже готовясь к возможным военным действиям, в ответ на украинские провокации в Донбассе, хочет, похоже, для себя определить и не перейти ту тончайшую грань, которая отличает ответственность властей страны от ответственности ее народа. Россия пока не хочет, чтобы за действия украинских властей отвечал и весь украинский народ. Чтобы, грубо говоря, за действия турчиновых, яценюков, парубиев, порошенко и прочих зеленских вкупе с «ястребами войны» в погонах и без них — кровавыми генералами АТО/ООС и «фюрерами» карательных добробатов, развязавшими бойню в Донбассе, пострадали простые люди, тоже ставшие жертвами своих неадекватных властей. «Массовые протесты против Зеленского»: Ищенко оценил вероятность импичмента © Кадр из видео Украина.ру

Это очень тонкая нравственная материя и еле различимая грань между властями и народом в Украине, который во многом поддерживает действия и власть предержащих, и военных, и их общий курс на русофобию и расчеловечивание и истребление бывших собственных сограждан в Донбассе. И в России у многих уже заканчивается терпение в отношении чинящей откровенный беспредел Украины и растет и высказывается желание покончить с ним мощным разовым ударом.

К тому же в России очень до сих пор хорошо помнят про Нюрнбергский процесс 1945-1946 годов, покаравший вождей гитлеровского «третьего рейха», но выведший из-под наказания немецкий народ, который долгое время рукоплескал своему «фюреру Гитлеру» и во всем его поддерживал, заливая кровью и Европу, и СССР. И это (сравнение фашистской германии и нынешней Украины) — не фигура речи. Сейчас многие украинцы бьются в конвульсиях показного патриотизма и демонстративной ненависти к России и русскому миру.

В России, как ни странно, помнят слова Иосифа Сталина, сказанные им еще 23 февраля 1942 года, когда судьба СССР еще висела на волоске, а первая победа над гитлеровцами под Москвой только давала надежду на победу: «…Война за освобождение советской земли приведет к изгнанию или уничтожению клики Гитлера. Мы приветствовали бы подобный исход. Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается».

И это, увы, прямая, а не натянутая или притянутая за уши историческая аналогия, которую президент России Владимир Путин очевидно помнит, а президент Украины Владимир Зеленский делает вид, что забыл. Но Россия ведь напомнит, ой, как напомнит — нарастающая война в Донбассе, конкретно в той же Старомарьевке, по вине Украины и Зеленского не даст забыть. Как сказал другой президент России, Дмитрий Медведев, Рочссия умеет ждать.