Во вторник, 9 ноября, президент Владимир Зеленский анонсировал на форуме начало нового масштабного проекта – новой железной дороги в рамках программы «Большое строительство». Учитывая ужасное состояние железных дорог и подвижного состава – это дело благое и необходимое. Насколько реалистичны и обоснованы эти планы, разбиралась Украина.ру

Масштабный проект

«Мы начинаем самое масштабное за годы независимости нашей страны строительство и модернизацию подвижного состава и железнодорожных путей. Это программа обновления грузовых вагонов до 2028 года. Десятки тысяч вагонов, тысячи новых рабочих мест. Это формирование абсолютно нового рынка общим объемом 100 миллиардов гривен», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что долгое время украинскую железную дорогу разъедала коррупция.

«Сегодня мы презентуем новое "далее". Стартует следующее важное направление — новая украинская железная дорога. Годами ее разрушала "коррозия": это плохой менеджмент и коррупция», — отметил президент Украины.

По его словам, государству удалось вернуть контроль над «Укрзализныцей» только летом 2021 года после вмешательства Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Большое строительство» может сыграть злую шутку с Зеленским — политолог © Facebook, Денис Жарких Александр Кубраков на форуме также добавил, что "Большое строительство" предполагает обновление железнодорожных путей, вагонов и локомотивов. В частности, по словам министра, к 2024 году планируется электрифицировать как минимум 500 километров и расширить сеть скоростного межрегионального сообщения Интерсити+ до 10 областей.

«С целью обновления подвижного состава УЗ в ближайшие годы запланировано построить 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтировать 150 вагонов, закупить 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 10 новых поездов для Интерсити», — заявил министр.

«Большое строительство» на украинской железной дороге еще в августе презентовал и.о. главы правления «Укрзализныци» Александр Камышин. Среди приоритетов он называл поднятие тарифов на грузовые перевозки, налаживание закупок электроэнергии непосредственно у производителя (компании «Энергоатом»), привлечение на украинский рынок международных инвесторов и закупку новых поездов и локомотивов, как у украинских, так и у иностранных производителей.

Почему бизнес не доверяет обещаниям властей

На днях министерство инфраструктуры анонсировало планы обновления грузовых вагонов, которые уже отслужили своё. В «Укрзализныце» планируют под этот проект взять 50 миллиардов гривен в кредит, а еще 57 миллиардов гривен хотят получить от неких международных инвесторов.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак скептически смотрит на этот проект. «Укрзализныця хронически не выполняет свою инвестиционную программу. Даже в лучшие годы выполнение инвестиционного плана никогда не превышало 70 процентов. А, скажем, в 2019 году «Укрзализныця» выполнила лишь половину заявленных капитальных инвестиций. То есть, есть большие сомнения, что «Укрзализныця» сможет построить заявленные вагоны. Что касается частных игроков, то для постройки 30 тысяч вагонов нужны 50-60 миллиардов гривен. Это огромные средства, которых на рынке сейчас нет», — говорит Гусак.

Планы по обновлению вагонов вызвали обеспокоенность украинских бизнесменов, которые прекрасно знают, что заявленные планы никогда не выполняются в полном объеме, поэтому можно лишиться старых вагонов, но не получить новых. Цену обещаниям властей уже хорошо знают.

Украинская Ассоциация известковой промышленности 9 ноября 2021 года направила президенту письмо, предупреждая об опасностях списания старых вагонов. «Проект в текущей редакции приведет к одновременному списанию около 75 тысяч вагонов или 43 процента рабочего парка к 2028 г. Вагонов, что останутся, будет недостаточно для обеспечения перевозок по железной дороге: лишь дефицит полувагонов составит около 38 тыс. единиц. Существующие же вагоностроительные мощности не смогут компенсировать такой дефицит в данный промежуток времени», — говорится в письме.

Украинских машинистов забирают в Германию. О чем молчит «Укрзализныця» © CC0, Pixabay

Тридцать лет — под откос

В 1991 году Украина получила одну из самых развитых на континенте систем железных дорог, общей протяженностью более 22 000 км с собственной сложной производственной системой. С тех пор железную дорогу неустанно «реформируют».

И по данным Госстата Украины, с 1990-го по 2020 год перевозка грузов в Украине сократилась с 974 миллионов тонн до 313 млн (в 3,1 раза), перевозка пассажиров за этот же период — с 669 миллионов человек до 155 млн (в 4,3 раза). За тот же период численность работников на железнодорожном транспорте уменьшилась с 438 тысяч человек до 260 тысяч (в 1,6 раза). В этом году правление «Укрзализныци» заявило о планах уволить еще 30 000 работников.

Деградирует и подвижной состав. Сейчас количество тепловозов, находящихся в эксплуатации 26-40 и более лет, составляет 98,2 процента, электровозов — 87,2 процента, а паровозов, которым свыше 40 лет, — 100 процентов.

Аналогичная ситуация и с вагонами. Вследствие дефицита вагонов «аграрная сверхдержава» каждый год испытывает проблемы с вывозом зерна и металла в порты. Количество грузовых вагонов, находящихся в эксплуатации 26-40 и более лет, составляет 72,7%, а пассажирских вагонов — 87%.

Постепенно подвижной состав умирает, то есть уже не подлежит дальнейшему ремонту. За 2000-2019 годы общее количество тепловозов сократилось с 2741 до 1986 единиц, электровозов — с 1796 до 1628 единиц, паровозов — с 140 до 22 единиц, пассажирских вагонов — с 9 тысяч до 4 тысяч, а грузовых вагонов — с 185,7 тысяч до 105,8 тысяч

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Тем не менее, к лету 2021 года состояние железных дорог стало уже угрожать национальной безопасности, как гласит решение СНБО. По сообщениям агентства УНИАН, решение СНБО основывается на разгромном отчете СБУ о состоянии дел на украинских железных дорогах. Ключевой посыл отчета — безалаберность и коррупция чиновников «Укрзализныци» ведет к реальным угрозам аварий. Ремонт инфраструктуры и подвижного состава не производится. За год на 40% возросло число схождения поездов с рельсов. В капитальном ремонте нуждаются 31 процента всех путей. Средний уровень износа грузовых выгонов — 90 процентов, а до 2025 года будет списан каждый третий вагон. В результате Украина потеряет значительную часть ВВП, так как ее госкомпании не смогут доставлять международные грузы. За последние несколько лет стоимость основных фондов «Укрзализныци» сократилась на 30 миллиардов гривен.

Новый цикл обещаний

Анонсированные президентом Зеленским масштабные планы по обновлению железных дорог можно было бы только поприветствовать. Однако стоит вспомнить о заявленных в этом году (на таких же форумах) планах высадить за три года миллиард деревьев, которые уже не выполняются по темпам и срокам. Ранее президент Зеленский анонсировал возрождение авиапромышленности, выступая на фоне бескрылого самолета в ангаре «Антонова». Обещал ипотеку под 5 процентов, строительство марины (причала для яхт) в Одессе и нового курортного города. Недавно он обещал, что Украина скоро станет космической державой и построит свой космодром. Да, и что касается модернизации железных дорог, президент Зеленский пошел уже на второй круг — повторяя свои обещания.

Еще в 2019 году команда Зеленского обещала навести порядок, обеспечить достойные условия труда, «превратить «Укрзализныцю» в государственную компанию номер один и локомотив украинской экономики». Поэтому причина скептицизма украинских экспортеров относительно новых планов модернизации «Укрзализныци» вполне понятна.