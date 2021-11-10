Две киберспортивные команды из бывшего Советского Союзы одержали победы на крупных международных турнирах. Обе состояли из граждан России и Украины. И если знаки дружбы атлетов двух стран вызывали критику патриотов с Украины, то в этот раз «сознательные» промолчали. Что значит совместные игры геймеров для политики - узнавала Украина.ру

История команды Natus Vincere, в составе которой российские и украинские киберспортсмены выиграли турнир по Counter Strike, является наглядным примером постсоветского единства. Инициатором создания команды является казахстанский бизнесмен (или выходец из Казахстана) Мурат Тулемаганбетов. Он в сети известен как меценат киберспорта в бывшем СССР.

Ему обязаны своим существованием соревнования Arbalet Cup («Арбалет» — Тулемаганбетова), на которых участники из бывших советских республик могли противостоять сильнейшим игрокам мира и так повышать свой уровень. «Arbalet Cup оказал колоссальное влияние (…). Тулемаганбетов все же достиг поставленной цели: на просторах СНГ появилась команда Natus Vincere, которая исполнила его мечту и стала чемпионом мира», — цитировало издание DTF геймера Арсения Триноженко.

Общая победа: российско-украинская команда выиграла $18 миллионов в чемпионате по Dota 2 © Instagram, team__spirit Владимир Зеленский. Его пресс-служба написала в Instagram, что «победа соотечественников вызывает (…) гордость», не уточняя, являются ли компатриотами российские участники.

«Вскоре трофей PGL Major Stockholm (соревнований — Прим. ред.) добавится ко многим другим кубкам на базе NAVI в Киеве. Добывайте как можно больше побед для себя и для Украины!», — расставили акценты на Банковой.

Совместное выступление российских и украинских спортсменом на этот раз не возбудило патриотическую общественность на Украине, что бывало в случае с «реальными» атлетами. Например, резкую критику со стороны писательницы Ларисы Ницой вызвало выступление футболиста Артема Довбика на русском языке после победного матча.

Набросились «сознательные» граждане Украина и на украинскую легкоатлетку Ярослава Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене в финале Олимпиады в Токио.

За последние дни это вторая победа команды с постсоветского пространстве в крупном киберспортивном соревновании. В октябре команда Team Spirit, также состоящая из граждан России и Украины, взяла приз в 18 миллионов долларов на чемпионате мира по Dota 2.

Победа Team Spirit была признана в России на самом высоком уровне. Глава государства Владимир Путин направил свои поздравления киберспортсменам. «Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!» — обратился президент страны к геймерам.

В тексте игроки были прямо названы «киберспортсменами», за ними были замечены такие качества как умение «сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников».

Хотя не все были согласны с Путиным — так, бывший игрок национальной сборной по футболу скептически отнесся к тому, что геймеры отныне тоже спортсмены: «Не могу поверить, что за победу в киберспорте можно получить более 18 миллионов долларов (…). Это ненастоящий спорт».

Подобными же взглядами поделилась и олимпийская чемпионка по конькобежному и депутат Госдумы Светлана Журова. Она выразила опасение, что киберспорт станет массовым. «Теперь желание появится абсолютно у всех. Ребята начнут понимать: «Если я буду сидеть и заниматься киберспортом, то добьюсь такого же успеха и получу огромную сумму денег». А мы этот процесс уже не остановим», — предрекла она.

Опасения настоящих спортсменов в отношении по их мнению "ненастоящими" оправданы в том, что виртуальные состязания обретают все больший масштаб и массовость. В 2020-м аудиторская компания PWC опубликовала оценки рынка видеоигр. Согласно этим данным, от 30 до 50 миллионов жителей страны играет на различных платформах, а русский язык входит в тройку самых популярных языков на игровой платформе Steamс (видимо — Steam), уступая только английскому и китайскому.

Усик едет в Москву с хорошим настроением: « Я атлет, воин. Меня не волнует, где биться, я просто хочу боя» © East News

На первом месте был Китай с 150 миллионами человек, на втором — Соединенные Штаты с 50 миллионами, у России — 22,3. Издание DTF подсчитало, что «20 процентов всей аудитории КС (Counter Strike — Прим.ред.) на трансляциях составляют именно русскоязычные пользователи». «По своему проценту мы обходим все прочие языки и таким образом для КС, по сути, есть два главных языка: Английский и Русский, и прочие языки, уже не настолько важные», — уверяло медиа.

Картина с популярной игрой Dota 2 была, по информации издания такова: «Русскоязычные трансляции составляют 43 процентов от общего числа зрителей, почти догоняя англоязычные трансляции». С Fortnite и CS:GO ситуация другая — эти игры не столь популярны в бывшем СССР, поэтому и доля показов на русском там ниже.

Киберспорт уже тогда был не только индустрией, но официально признанной дисциплиной. В 2016-м Министерство спорта России издало приказ, согласно которому игры были внесены в реестр видов спорта в стране.

Это значило не только то, что ведомство может проводить турниры, но то, что геймерам могут присваивать звания Мастера спорта, Мастера спорта международного класса и Заслуженного мастера спорта.

Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов в комментарии Украине.ру указывает на то, что киберспортсмены сами объединяются на основе общей культуры и языка. «Есть затрепанное и в чем-то дискредитированное понятие "Русского мира", есть официальные организации, которые его продвигают. Но в реальности ареал русского языка сокращается, а в сети — нет. Наш актив — 300 миллионов человек, которые говорят, думают, производят смыслы на великом и могучем. Отдают в бою команды тоже на русском, а не на самостийных мовах, так и в играх — ради экономии времени люди общаются на своем, знакомом, родном, а не навязанном языке», — отмечает он.

Использование русского языка в такой относительно новой сфере как киберспорт говорит о живучести и эффективности языка как инструмента. «У нас было много заимствований от древнегреческого до немецкого. Никто сейчас не использует выражений типа "кухмистерская", но язык зато теперь впитал пласт новой лексики для описания нового мира», — продолжает собеседник изданий.

И в виртуальном пространстве русский язык снова становится языком победителей и языком, объединяющим людей как общего, так и разного происхождения. «В реальности мы не всегда видим эти победы, но в сети для молодежи они не менее реальны», — уточняет эксперт.

«Молодое поколение постсоветское в чем-то стоит вне идеологем, оно более прагматичное. Более реалистично смотрит на этот мир: для них национализм — это прикрытие клановых интересов. Они понимают — якобы священная борьба Украины с Россией это больше разговоры про распилы и кражи, прикрытие интересов конкретных криминальных кланов», — высказывает мнение Солозобов.