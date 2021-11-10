На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), который должен устранить конституционные противоречия в работе этого органа. Нормативный акт закрепил независимость органа внешнего надзора за лояльностью украинских чиновников.

Верховная Рада приняла документ 19 октября 2021 года. Против выступили лишь фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Батькивщины». Закон был одним из требований западных кредиторов. НАБУ было сформировано в 2015 году по инициативе западных партнеров Украины для контроля чиновников и политиков.

Узаконить незаконное ведомство

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Отныне НАБУ становится центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, гарантирующим его «независимость». Статуса правоохранительного органа НАБУ лишается.

Закон определяет, что правительство уполномочено назначать и увольнять директора НАБУ и увольнении его исключительно при наличии установленных этим документом оснований и при поддержке минимум двух третей министров.

В состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек. Троих выбирает правительство Украины, а еще троих — международные эксперты от организаций, которые оказывали Украине помощь в борьбе с коррупцией. В случае равного распределения голосов (три на три), решающими будут голоса международных экспертов, то есть — мнение западных посольств.

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Возглавляющий сейчас НАБУ Артем Сытник останется в кресле директора НАБУ до апреля 2022 года, когда истечет его семилетний срок пребывания на этом посту. Если комиссия не выберет нового руководителя, то это место займет Гизо Углава, заместитель Сытника из команды Михаила Саакашвили.

Появление законопроекта было вызвано сложной правовой коллизией. В августе 2020 года Конституционный суд Украины принял постановление, согласно которому назначение Сытника директором НАБУ указом президента Порошенко от 2015 года является незаконным, поскольку у него не было соответствующих полномочий.

Опосредованное подчинение главы НАБУ главе государства, по мнению суда, создавало угрозу независимости этого органа. Тем не менее, решение суда не привело к увольнению Сытника, который продолжает работать фактически вне правового поля.

После этого началась борьба президента Украины не с незаконно назначенным главой НАБУ, а с Конституционным судом. Однако формально из-за постановления инстанции возникло противоречие в законодательстве, которое и пришлось исправлять отдельным нормативным актом. По сути, в данной правовой коллизии было два варианта: либо менять конституцию, либо менять статус НАБУ.

НАБУ против СБУ

Кто девушку ужинает, тот ее и танцует: почему западным посольствам так важен контроль над НАБУ © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

Летом Артем Сытник также пожаловался, что СБУ более двух лет не предоставляет НАБУ фактического права на автономную прослушку. По его словам, перехват переговоров осуществляется через работников СБУ, что приводит к угрозе разглашения.

В начале ноября в Окружной админсуд Киева (ОАСК) поступило заявление от ОО «Свидома Украина», которая требует проверить информацию о том, что в руководство НАБУ входят агенты американских спецслужб.

В 2017 году СБУ возбудила уголовное дело против руководства Бюро за «госизмену» — так называемое «дело клопов», но хода ему так и не дали. Артема Сытника и его заместителя Гизо Углаву подозревали в передаче информации одной из западных стран. Сытник в своб очередь обвинял СБУ в том, что она срывает все операции агентов НАБУ под прикрытием.

Структуры с нулевой эффективностью

В 2015-2020-х годах при содействии посольства США и американских фондов на Украине была создана мощная антикоррупционная инфраструктура: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Высший антикоррупционный суд, Государственное бюро расследований, Служба финансовых расследований и Бюро экономической безопасности. Однако результатов от работы этих ведомств немного.

Экономист Виктор Скаршевский отмечал в этом году, что эффективность этих структур нулевая. «На антикоррупционные органы с момента их создания в 2015 году украинские налогоплательщики израсходовали 12 миллиардов гривен. В 2021 году на антикоррупционную инфраструктуру предусмотрено 5,6 миллиардов гривен бюджетных денег. Итого 17,6 миллиардов гривен или более 600 миллионов долларов. За 6 лет работы антикоррупционных органов не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы вернули менее 500 тысяч гривен. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной инфраструктуры — ноль», — утверждал экономист.

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Однако перед НАБУ и не стоит задача привлечения украинских чиновников к ответу или возвращения средств в бюджет Украины. Детективы НАБУ должны собирать информацию об украинских коррупционерах, чтобы держать их на крючке с помощью угрозы слива компромата. И произойти это может лишь в том случае, если те вдруг решат поменять внешнеполитические ориентиры. Если этого не происходит, а госслужащие остаются лояльными западным партнерам, то их продажность для посольства США это та мелочь, на которую можно закрыть глаза.

Фактически, антикоррупционные структуры должны лишь отслеживать украинских коррупционеров на скудеющих полях украинского бюджета и следить, чтобы те были лояльны кураторам. Украинским чиновникам, конечно, неприятен такой надзор, периодически они пытаются избавиться от него с помощью контроля над соответствующим органом. Однако на этот случай их легко соблазнить условиями кредита МВФ.