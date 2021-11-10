Уроженец Украины хочет перевести 2200 самолётов на водородную тягу
Стартап из Лос-Анджелеса Universal Hydrogen, разрабатывающий водородные технологии для самолетов, в октябре 2021 года успешно завершил очередной раунд привлечения инвестиций, получив 62 миллиона долларов США. Инвесторами стали, в частности, компании Tencent, GE Aviation, Toyota, JetBlue, Fortescue.
После этого раунда капитализация Universal Hydrogen выросла в 4 раза: с 55 до 262 миллионов долларов.
Основатель Universal Hydrogen — Павел Еременко, который родился в 1979 году во Львове, а в 13 лет вместе с родителями эмигрировал в США. Его отец — известный харьковский математик Александр Еременко, лауреат Премии Гумбольдта.
Павел Еременко — инженер в сфере аэронавтики и астронавтики, он получил профильное образование в Массачусетском и Калифорнийском технологических институтах. Ранее он работал в агентстве по оборонным технологиям Пентагона (DARPA), а также в компаниях Motorola и Google, где был директором по развитию технологий.
В мае 2015 года британская компания Juniper Research поместила Павла Еременко на седьмую позицию в рейтинге десяти самых влиятельных лидеров в мире технологий, при этом Илон Маск и Джеф Безос заняли восьмое и девятое места. В 2016 году Еременко занял должность гендиректора инновационного центра Airbus Group, но в сентябре 2020-го он объявил о создании собственного стартапа — Universal Hydrogen.
Компания Еременко разрабатывает проект, предполагающий создание водородно-электрической двигательной установки для самолетов, которую можно будет установить практически на любую модель летательного средства. Технологию планируют официально протестировать на самолете De Havilland Canada DHC8-Q300, также известном как Dash-8. Если все пойдет по плану, то он станет самым большим самолётом в мире на водородной тяге.
В то время как, к примеру, Airbus планирует сжигать водород в качестве топлива, Universal Hydrogen хочет разработать установку, вырабатывающую электричество из водородных топливных элементов и включающую электродвигатели Magnix. Планируется, что модифицированный Dash-8 сможет принять на борт 40 пассажиров вместо нынешних 56 — из-за больших водородных модулей, которые будут размещены в хвосте. Собственно, первым продуктом стартапа должны стать лёгкие модульные капсулы для «зелёного водорода» в самолетах, оснащённых соответствующими установками.
Ожидается, что дальность полёта транспортного средства от Universal Hydrogen составит около 740 километров. Компания утверждает, что в мире насчитывается 2200 самолетов, которые могут пройти модернизацию и перейти на водородную тягу. Павел Еременко надеется, что уже до 2025 года его продукт позволит широко использовать водородные топливные элементы на борту небольших региональных самолетов, перевозящих 40-60 человек.
В конечном итоге, рассчитывают в компании, её водородные капсулы будут доступны для самолетов разного размера — от воздушных такси вертикального взлета до дальнемагистральных самолетов. Чтобы запустить рынок капсул, Universal Hydrogen в сотрудничестве с компанией Plug Power разрабатывают собственный самолет на водородной тяге на 19 посадочных мест, способный совершать перелеты на расстояние до 1200 км.
Упомянутая Plug Power была одним из инвесторов, которые в апреле 2021 года обеспечили Universal Hydrogen 20,5 миллиона долларов инвестиций в рамках первого раунда их привлечения. Раунд возглавил венчурный фонд Playground Global с синдикатом инвесторов, куда также входили компании Fortescue Future Industries, Coatue, Global Founders Capital, Airbus Ventures, Toyota AI Ventures, Sojitz Corporation и Future Shape.
Павел Еременко считает, что водород — единственный реальный путь достичь задачи Парижского климатического соглашения, то есть сдержать глобальное повышение средней температуры на уровне не более 2°C по отношению к зафиксированным температурным показателям доиндустриального периода (до 1760 года). Для достижения этой цели в ЕС рассматривают масштабное производство «зелёного» водорода.
В частности, правительство Германии выделило 9 миллиардов евро на запуск национальной водородной промышленности — с целью стать мировым лидером в этой области.
Водород давно считают тем перспективным источником энергии для применения на железных дорогах, который поможет уменьшить выбросы вредных элементов в атмосферу. Так, начиная с 2018 года французская компания Alstom запустила «водородный» поезд Coradia iLint. А в авиационной отрасли, кроме Universal Hydrogen, ставку на водород делают компания ZeroAvia из Великобритании и упомянутая компания Airbus, которые уже разрабатывают самолеты на этом топливе.
В Германии начали производить авиатопливо путем электролиза воды
В Германии снизить выбросы вредных веществ в авиации решили по-другому. Экологичное горючее для самолетов в этой стране получают методом электролиза воды, используя возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и соединяя выделяющийся водород с углекислым газом, который образуется при производстве биогаза. Перспективность такой технологии призвана доказать первая в мире установка по выпуску синтетического авиационного керосина в промышленных масштабах. Ее официальное открытие состоялось в октябре в городке Верльте на северо-западе Германии.
После выхода на проектную мощность в начале 2022 года созданная компанией Siemens Energy установка сможет выпускать одну тонну синтетического керосина в день. Первым покупателем нового топлива станет немецкая авиакомпания Lufthansa, которая будет использовать его при заправке своих грузовых самолетов в аэропорту Гамбурга. Авиакомпания обязалась в ближайшие пять лет ежегодно приобретать как минимум 25 000 литров «зелёного» топлива ради защиты климата.
При таких объемах новое предприятие, естественно, не составит конкуренцию нефтеперерабатывающим заводам — традиционным поставщикам топлива для воздушных перевозчиков. Но такая задача и не стоит, ведь проект реализует экологическая некоммерческая организация Atmosfair. Её цель — показать, что технология получения климатически нейтрального авиационного топлива реально существует, что производство синтетического керосина можно наращивать, снижая его пока еще очень высокую стоимость, и что Германия способна предложить соответствующее оборудование.
«Мы хотим сделать в Германии первый шаг, чтобы испробовать здесь эту технологию», — заявил глава Atmosfair Дитрих Брокхаген немецкому правительственному порталу Deutsche Welle.
«Для достижения нашей цели по ежегодному выпуску 200 000 тонн «зелёного» керосина до 2030 года производственные мощности придется существенно расширить», — подчеркнула в своем видеообращении к участникам торжественного пуска установки в Верльте Ангела Меркель.
«Если мы сейчас покажем, что эта технология работает, это создаст новые экспортные возможности для производителей промышленного оборудования», — заявила лично приехавшая на церемонию открытия установки министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
В Германии уже полтора десятилетия разрабатывают и на многочисленных экспериментальных установках тестируют технологии использования ВИЭ, главным образом ветра, для получения из обычной воды (методом электролиза) либо водорода, либо синтетического жидкого горючего, — например, авиационного керосина. Эти технологии были названы, соответственно, Power to Gas (P2G) и Power to Liquid (PtL).
Правительство Германии предписало авиакомпаниям страны, что с 2026 года доля синтетического керосина в авиационном топливе должна составлять как минимум 0,5%. Это приблизительно 50 тысяч тонн, что в сто с лишним раз превышает мощности установки в Верльте. Так что у инвесторов есть стимул расширять производство, ведь сбыт продукции им практически гарантирован. А с 2030 года эта обязательная доля возрастет до 2%.
Водород высокой чистоты начали выпускать из биогаза в Австрии
Технологический университет города Грац (TU Graz) в Австрии и стартап Rouge H2 Engineering 4 ноября запустили производство «зелёного» водорода высокой чистоты из биогаза непосредственно на биогазовом заводе.
В университете считают, что «зелёный водород» пока не подходит для массового производства — в первую очередь потому, что для хранения и транспортировки больших количеств этого газа (сжатого или сжиженного) необходима дорогостоящая инфраструктура с высокими инвестиционными затратами. Поэтому для общенациональных поставок водорода его децентрализованное производство будет незаменимо в обозримом будущем, и в идеале оно будет климатически нейтральным, используя местные ВИЭ.
В 2020 году Институт химической инженерии и экологических технологий Технического университета Граца под руководством инженера-технолога Виктора Хакера совместно с Rouge H2 Engineering представили устойчивый процесс децентрализованного производства водорода. Результатом исследований стало создание компактной установки, которая может производить водород из биогаза, биомассы или природного газа.
Этим летом Rouge H2 Engineering и TU Graz построили демонстрационную установку на территории биогазового завода компании Ökostrom Mureck в городе Мурек (Южная Штирия). Установка мощностью 10 кВт потребляет около 1% потока биогаза (примерно 30 литров в минуту) и смешивает его с паром. Смесь поступает в реактор установки, и в конце производственного цикла выделяется водород с уровнем чистоты 99,998%.
«Если бы вместо 1% мы направили весь поток биогаза с завода в Муреке (около 48 кубометров в час) через более мощную установку, мы бы смогли производить 3МВт водорода, — цитирует руководителя проекта Rouge H2 Гернота Войтича портал World-Energy. — Это означает, что теперь технология готова к коммерческому использованию. Мы можем децентрализовано производить водород из биогаза в больших масштабах. Всё, что для этого нужно, — это немного места для нашей установки. Поэтому мы готовы немедленно выполнить соответствующие заказы компаний биогазовой промышленности».