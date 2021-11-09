Тысячи мигрантов из стран Азии пытаются прорваться в Евросоюз через белорусско-польскую границу. Польские силовики не позволяют им перейти на территорию страны, применяя спецсредства. О том, как пресса западных стран комментирует происходящее – в обзоре издания Украина.ру

Американская газета «Вашингтон пост» отмечает рост числа обращений за убежищем в Германии от людей, нелегально проникших в эту страну из Польши. Всего в этом году было 8833 «несанкционированных проникновения» в Германию из Польши, из них за последнюю неделю — 992 человека, указывает газета.

Также в статье цитируется высказывание министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, о том, что «ключ к урегулированию проблемы находится в Москве» и отмечается, что российские власти поддержали Белоруссию во время нынешнего миграционного кризиса. «Бросили в колючую проволоку». Как мигрантов гонят из Польши © REUTERS, Kacper Pempel

Немецкая газета «Бильд» публикует статью «Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган». Авторами выступили журналисты Николаус Хабуш и Юлиан Рёпке, последний широко известен своими симпатиями к сирийским исламистам и украинскому вооружённому формированию «Азов».

«Белорусский диктатор Александр Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву. (…) По информации Bild, автократы Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС», — утверждают авторы.

В статье утверждается, что российская авиакомпания «Аэрофлот» и турецкая «Тёркиш Эйрлайнс» играют главную роль в переправке мигрантов на самолётах в Белоруссию. Среди собранных журналистами «доказательств» важную роль, по-видимому, играет тот факт, что «Тёркиш Эйрлайнс» дважды в день летает из Стамбула в Минск, а «Аэрофлот» четыре раза в день осуществляет перелеты в белорусскую столицу из Москвы. Перевод материала опубликован на сайте «ИноПресса».

В статье, опубликованной американской газетой «Политико», обращается внимание на то, что миграционный кризис случился в удачное время для правящей в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС). Недавний опрос общественного мнения показал, что её поддерживают лишь 32% польских избирателей. Она остаётся самой популярной партией страны, однако уступает популярности двух ведущих центристских оппозиционных партий, взятых вместе, отмечает издание. Чрезвычайное положение на границе отвлекает внимание от проблемы абортов, которая раскалывает польское общество и снижает популярность «Права и справедливости».

Кроме того, усилия Варшавы по защите своей границы также получили решительную поддержку стран и учреждений, таких, как Германия и Европейская комиссия, которые обычно конфликтуют с польским правительством, замечает «Политико».

ПиС также использует сложившуюся ситуацию для грубых нападок на оппозицию, сообщает американская газета. В частности, польские государственные СМИ, ставшие фактически рупором ПиС, обвиняют оппозицию в «поддержке мигрантов и Лукашенко», рассказывается в статье. В ответ на санкции. Почему Белоруссия пропускает нелегалов в Литву? © REUTERS, Janis Laizans

Кристина Павлович, судья польского Конституционного суда, опубликовала у себя в твиттере призыв к представителям оппозиции «извиниться перед поляками за совместную с Путиным и Лукашенко атаку на восточных границах Польской республики», заканчивающийся словами «на колени, ПРЕДАТЕЛИ!».

«Хотя Павлович — одна из наиболее одиозных и шумных сторонников правительства, но она является частью более широкого фронта, который использует ситуацию на границе, чтобы критиковать оппозицию», — указывает «Политико».

В статье, опубликованной на сайте британской радиовещательной корпорации «Би-Би-Си», приводятся слова брата одного из иракских беженцев, в настоящее время находящегося в районе белорусско-польской границы с женой и детьми. По словам иракца, колонна беженцев двинулась восьмого ноября в пограничный район по собственной инициативе, хотя он и допустил, что белорусские власти «подталкивали их» к этому шагу.

Испанская газета «Паис» сообщает, что «режим Лукашенко усиливает кампанию обвинений в адрес Польши в связи с миграционным кризисом на её границе». В качестве доказательства такой «кампании» газета приводит слова белорусского политолога Петра Петровского, высказанные им в интервью агентству «Белта»: «Напомню про Дублинское соглашение, по которому польская сторона должна не использовать силу, армию или другие какие-то методы, а принимать соответствующие заявки от мигрантов, рассматривать их, насколько они соответствуют конкретным критериям беженцев».

Стоит отметить, что это единственное упоминание о Дублинском регламенте — документе ЕС, подписанном большинством стран-членов Евросоюза, в том числе и Польшей, в цитируемых в настоящем обзоре статьях западных СМИ.

В заключении остаётся привести другую цитату из упомянутого интервью Петровского агентству «Белта»: «Коллективный Запад не просто нарушает права человека, а он просто плюёт на них и готов использовать танки против обыкновенных мигрантов, пытающихся найти убежище в странах ЕС».