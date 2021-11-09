Ситуация на польско-белорусской границе похожа на цугцванг. С одной стороны, Польша должна защищать свои рубежи от нарушителей. С другой — обязана рассмотреть все просьбы мигрантов о предоставлении убежища

«Крупнейшая попытка силового вторжения»: Польша срочно стягивает армию к границе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Несколько тысяч мигрантов идут по дороге в направлении границы Белоруссии с Польшей. Мигранты приблизились к проволочному заграждению на границе и начали прорезать в нём проходы. Мигранты валят деревья и с помощью бревен, уложенных на колючую проволоку, пытаются прорваться через границу, польские пограничники и военные останавливают их с помощью слезоточивого газа.

В столкновениях с мигрантами несколько военных получили лёгкие ранения. С наступлением темноты ожидаются новые попытки массового прорыва границы. Мигранты разбили лагерь в непосредственной близости от границы, поставили палатки и жгут костры…» — это лишь основные заголовки польских СМИ, описывающие обстановку вблизи польского автомобильного КПП Кузница на границе с Белоруссией.

Хотя попыток прорыва через сам КПП не было, движение через него прекращено, а поток транспорта направлен на соседние переходы.

Ситуацию на границе польские власти обсуждали 8 ноября на самом высоком уровне. Сначала в помещении оборонного ведомства Польши заседал Кризисный штаб правительства с участием премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, «силового» вице-премьера Ярослава Качиньского, глав Минобороны Мариуша Блащака и МВД Мариуша Каминьского, а также руководителей спецслужб.

А сразу после этого президент Польши Анджей Дуда встретился с членами Кризисного штаба в Бюро национальной безопасности (БНБ). Примечательно, что после этих заседаний пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер и глава БНБ Павел Солох не сообщили о том, какие решения на них приняты, ограничившись словами о «крайне сложной ситуации на границе».

Кстати, на польско-белорусской границе, кроме самих пограничников, находится также 12 тысяч военных с лёгкой бронетехникой (из 12-й Щецинской и 16-й Поморской механизированных дивизий), готовится передислокация туда частей территориальной обороны. Также на границу отправлены около 10 тысяч полицейских со всей страны. Последний факт вызывает беспокойство руководства столичной полиции, ведь на 11 ноября в Варшаве запланирован традиционный «Марш Независимости», который в последние годы был отмечен нарушениями общественного порядка.

В полиции Варшавы опасаются, что им может не хватить сил для того, чтобы справиться с возможными беспорядками.

«Бросили в колючую проволоку». Как мигрантов гонят из Польши © REUTERS, Kacper Pempel

Так, замглавы МВД Польши Мачей Вонсик написал в Твиттер, что в составе Frontex всего 1300 человек, тогда как в Пограничной службе Польши — 16 тысяч, и Варшава уже направила несколько десятков своих пограничников в состав европейской миссии на литовско-белорусскую границу. На слова же госсекретаря МВД Германии Стефана Майера о том, что Берлин готов «оперативно отправить полицейские силы для поддержки Польши, если она выразит такое желание», в Варшаве вообще не отреагировали.

При этом никакого экспансионизма в заявлении Майера не было — он просто хорошо знает о том, что прорывающиеся через польско-белорусскую границу мигранты (кстати, большинство из них — курды из Ирака) не собираются оставаться на берегах Вислы, а планируют достичь Германии. Именно так уже сделали от 5 до 6 тысяч мигрантов, которые «просочились» через эту границу за последние полтора месяца. Собственно, вчера идущие на прорыв люди скандировали: «Germany, Germany!»

Потому неудивительно, что действующий глава МВД Германии Хорст Зеехофер в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном 9 ноября, заявил, что ни Польша, ни Германия не смогут в одиночку разобраться с нынешней ситуацией на польско-белорусской границе.

«ЕС должен создать общий фронт!» — призвал Зеехофер.

Кстати, от новой правящей коалиции в ФРГ, представители которой на словах всегда выступали за массовый приём мигрантов — к примеру, в 2015-2016-м годах — никаких комментариев по поводу нынешней ситуации не прозвучало.

А ведь согласно европейским нормам, страны-члены Европейского Союза должны индивидуально рассмотреть все обращения мигрантов о статусе беженца, а не выталкивать их с помощью полицейских щитов и слезоточивого газа за пределы ЕС, как это случилось вчера на польско-белорусской границе. Примечательно, что практически в то же самое время официальный представитель Европейской Комиссии (ЕК) Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе говорил, что подход к мигрантам должен быть «гуманитарным и достойным, основанным на наших европейских ценностях и базовых правах человека».

Дуда обсудил с Зеленским ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией © president.gov.ua Светлана Алексиевич (Белоруссия), Ольга Токарчук (Польша), Герта Мюллер (Германия) и Эльфриде Элинек (Австрия) — обратились к Совету Европы и Европейскому парламенту с призывом предпринять усилия в отношении «гуманитарной катастрофы» на польско-белорусской границе.

Кроме этого, польские активисты потребовали отправить на эту границу независимых наблюдателей, а организация Seebruecke und LeaveNoOneBehind из Берлина отправила в Польшу автобус с тёплыми вещами для потенциальных мигрантов и даже готова была своими силами вывезти их в Германию — хотя МВД этой страны предупредило о недопустимости таких действий. Правда, вряд ли немецким активистам удастся приблизиться к границе — ведь там действует режим чрезвычайной ситуации.

Однако к вечеру 8 ноября гуманитарные нотки в Брюсселе сменились геополитическими. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что «инструментализация мигрантов Белоруссией с политическими целями недопустима». Она призвала к введению новых санкций — как против властей Белоруссии, так и в отношении авиакомпаний, который доставляют в эту страну людей из стран Ближнего Востока.

Фон дер Ляйен также сообщила, что вице-президент ЕК Маргаритис Схинас в ближайшие дни в ближайшие дни отправится в те страны, откуда в Белоруссию прибывает больше всего потенциальных мигрантов, с целью «убедиться, что там не допустят, чтобы их граждане попали в ловушку белорусских властей». А тем, кто уже находится на польско-белорусской границе, президент ЕК пообещала вовсе не европейские ценности, а «возможность возвращения в родные страны при поддержке их властей».

Удастся ли Еврокомиссии реализовать эти планы — сказать сложно. По информации немецких СМИ, в зимне-весеннем расписании полётов числится более 40 рейсов из стран Ближнего Востока в пять аэропортов Белоруссии, в том числе в Гродно — то есть в 20 километрах от границы с Польшей.

Как сообщила Пограничная служба Польши, только 8 ноября было зафиксировано 309 попыток «силового перехода польско-белорусской границы нелегальными мигрантами», причём как в районе Кузницы, так и в 140 километрах южнее — возле КПП Черемха. Польские аналитики прогнозируют, что грядущее похолодание и снегопады, с одной стороны, приведут к активизации усилий мигрантов по прорыву в светлое европейское будущее, с другой — привлекут больше внимания европейских СМИ к страданиям этих людей.

Что в результате победит — право на защиту границ или право на получение убежища — пока сказать сложно. В конце концов, чем несколько тысяч мигрантов на границе с Польшей отличаются от куда большего количества соискателей убежища, которые достигают европейских берегов, преодолев Средиземное море, и получают полную опеку ЕС с перспективой оказаться в той же Германии, в Брюсселе пока никто не объяснил.