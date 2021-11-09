Два влиятельных украинских СМИ резко сменили собственника, а одно — и вовсе прекратило существование. Причинами этого стали закон о борьбе с олигархами, а также попытки Офиса президента влиять на политику масс-медиа напрямую

В понедельник, 8 ноября, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко объявил о том, что передал принадлежащие ему акции «5 канала» и телеканала «Прямой» журналистскому коллективу.

«На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, которые работали на "Прямом". И, конечно, на "5 канале", который боролся с цензурой ещё во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства», — заявил Порошенко.

Он назвал украинскую власть «лайкозависимой» и стремящейся «закрыть рот независимым масс-медиа».

По словам Порошенко, часть из журналистов, которые получили акции его каналов — народные депутаты.

«Согласно закону, свои пакеты они (журналисты-нардепы. — Ред.) передали в управление телеканалов, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа"», — рассказал Порошенко. Порошенко продал свои телеканалы работающим на них журналистам © Facebook, Петро Порошенко

Своё обращение он завершил на мажорной ноте.

«Украина — это Европа. И свободные СМИ — важный институт в каждом демократическом государстве. Мы не дадим уничтожить завоевания Революции Достоинства», — подытожил Порошенко, подчеркнув, что они с журналистами «не позволят выстроить на Украине диктатуру».

А вот появившееся в тот же день заявление главного редактора «Украинской правды» Севгиль Мусаевой было не столь пафосным и оптимистичным.

«Kyiv Post прекращает своё существование. На неопределённый срок, обещает издатель, бизнесмен Аднан Киван. Сегодня журналисты утром пришли на работу и узнали, что их просто уволили вместе с многолетним редактором Брайаном Боннером», — сообщила Мусаева.

Она упомянула официальное заявление Кивана, в котором тот говорил, что издание скоро перезапустят.

«Я благодарю команду Kyiv Post и Брайана Боннера за его службу Украине и независимой журналистике в течение последних 25 лет», — заявил Киван.

Однако Мусаева уверяет: настоящая причина закрытия издания — не подготовка к перезапуску.

«Неофициально проблемы у редакции начались несколько недель назад. И, насколько мне известно, связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента», — написала она в Facebook.

В том, что подготовка к перезапуску газеты — благой предлог для неблаговидного поступка утверждают и журналисты издания.

Радость и горе экспата

В столице Украины Киеве было и остаётся не так уж много точек притяжения для экспатов, мест, где английская речь звучит чаще и громче русской и украинской — наподобие паба «О`Брайенс», что в двух шагах от Майдана. Но в каждом из таких заведений среди предлагаемой посетителю прессы первое место занимала газета Kyiv Post. Высшая форма цензуры - смерть: Скачко рассказал, как травят украинских журналистов © кадр из видео Украина.ру

Эту старейшую англоязычную газету в далёком 1995 году основал американец Джед Санден. Собственно, с Kyiv Post и начиналась его медиаимперия. Именно из этой газеты вырос холдинг KP-Media, подаривший Украине общественно-политический «глянец» «Корреспондент», первый украинозычный общественно-политический еженедельный журнал «Новинар», первую бесплатную утреннюю газету «15 минут» и в своё время самый посещаемый новостной сайт Украины — «Коммерсант», а также портал bigmir.net.

Среди прочего Kyiv Post был известен и провокационной рекламой эскорт-услуг. В девяностые она спокойно размещалась на страницах издания, а в более целомудренные «нулевые» она стала маскироваться под объявления на английском языке в стиле «Молодая студентка даст уроки математики».

В остальном газета держала марку солидного делового и общественно-политического издания. В 2002 году у издания появился и свой сайт.

Именно с Κyiv Post начиналось знакомство многих экспатов да и просто иностранных туристов с Украиной.

Неудивительно, что новости о его закрытии прокомментировали такие люди, как посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

«Удивлена внезапному решению закрыть издание Κyiv Post, которое было примером независимой журналистики в течение 25 лет и играло важную роль в поддержке реформ и демократии на Украине. Нехороший день для свободных медиа. Надеюсь, оно скоро вернётся», — написала она у себя в Twitter.

Surprised by the sudden decision to close KyivPost, which has been an example of independent journalism for 25 years and has played an important role in supporting reform and democracy in Ukraine. Not a good day for free media. I hope it will be back soon #Ukraine pic.twitter.com/Kb8tsdKLVA — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 9, 2021

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Но за ещё до слов посла Великобритании появилось заявление редколлегии газеты.

«Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой. Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов», — говорилось в нём.

Журналисты рассказали, что они предложили Кивану продать газету или передать торговую марку Κyiv Post в руки редакции. Но Киван не согласился.

Коллеги уволенных журналистов были уверены: на такой шаг Киван пошёл из-за того, что Боннер и его подчинённые не поддавались на давление и не желали писать так, как этого хотели в Офисе президента. При этом подобные обвинения высказала не только главред «УП» Мусаева, но и украинский журналист-расследователь Михаил Ткач.

«Kyiv Post закрыли из-за давления президента Зеленского. Представителей его власти. Англоязычная газета воспринималась очень чутко, ведь многие западные посольства и представители ведущих и свободных стран узнавали новости об Украине именно от Kyiv Post», — заявил он.

В Офисе президента Украины вынуждены были оправдываться.

«Мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно обвинять в ситуации Офис президента и даже его (президента. — Ред.) лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для других», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он так же подчеркнул, что «представить современное медиаполе Украины без Κyiv Post невозможно». Впрочем, теперь придётся уже не представлять, а смириться с тем, что Κyiv Post нет.

А вот Порошенко решил побороться за свои медиаактивы.

Как у Гусинского, или Слепой траст по-новому

После 8 ноября 100% корпоративных прав на порошенковские каналы «Прямой» и «5 канал» принадлежат медиахолдингу «Свободные медиа». В последнем сообщили: покупка была совершена по рыночной цене.

«Значительная сумма соглашения отображает существенный вклад, который семья Порошенко и связанные с ней компании сделали в создание и поддержку и развитие свободной демократической прессы. Соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены, расчёты были проведены в соответствии с условиями заключенного соглашения», — говорилось в обнародованном на сайте «5 канала» заявлении холдинга «Свободные медиа».

Там отмечалось, что «документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль по отношению к "Свободным медиа"». От политической до поэтической цензуры всего один шаг © CC0, Pixabay

«Новые владельцы "Свободных медиа" в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику. Мы публично заявляем, что наша цель — сохранить свободу слова в стране и не допустить репрессий против независимых СМИ», — указывалось в заявлении медиахолдинга.

Однако откуда у журналистов деньги на покупку двух каналов, на сделку со «значительной суммой».

Всё это заставляет вспомнить «слепой траст», в который Порошенко передавал свою «кондитерскую империю».

А ещё — историю российского канала НТВ. В те годы, когда им владел олигарх Владимир Гусинский, канал славился и тем, что его журналисты брали у структур олигарха весьма немалые кредиты.

«Он (Гусинский. — Ред.) платил журналистам больше в два раза, чем были зарплаты на рынке. При этом он очень хитрую политику вёл: для того, чтобы журналисты не платили налогов, он не платил им зарплаты, а делал, будто бы это были займы. И, соответственно, журналисты, получая бешеные деньги, оставались ему должны. И он всегда мог с них этот долг потребовать», — пояснял в посвящённом «старому» НТВ выпуске канала «Редакция» бывший председатель Госкомимущества России и экс-заместитель председателя правительства Российской Федерации, бывший гендиректор «Газпром-медиа» Альфред Кох.

Кто знает, откуда журналисты «5 канала» и «Прямого» взяли деньги на покупку этих каналов у Порошенко, о каких условиях рассрочки Порошенко договорился с холдингом «Свободные медиа», и, главное, кто и как может менять эти условия? Ясно одно: Порошенко намерен вывести свои медиа из-под удара закона о борьбе с олигархами. Но лишаться контроля над СМИ пятый президент Украины не согласится ни за что и никогда.

Ну а для международных наблюдателей происходящее на Украине — прекрасная иллюстрация «неслыханной свободы слова», царящей в том государстве.