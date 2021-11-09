В понедельник, 8 ноября, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко объявил о том, что передал принадлежащие ему акции «5 канала» и телеканала «Прямой» журналистскому коллективу.

«На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден принять решение о продаже акций обоих до недавнего времени своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, которые работали на "Прямом". И, конечно, на "5 канале", который боролся с цензурой ещё во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства», — заявил Порошенко.

Он назвал украинскую власть «лайкозависимой» и стремящейся «закрыть рот независимым масс-медиа».

По словам Порошенко, часть из журналистов, которые получили акции его каналов — народные депутаты.

«Согласно закону, свои пакеты они (журналисты-нардепы. — Ред.) передали в управление телеканалов, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа"», — рассказал Порошенко.

Порошенко продал свои телеканалы работающим на них журналистам
Порошенко продал свои телеканалы работающим на них журналистам
© Facebook, Петро Порошенко

Своё обращение он завершил на мажорной ноте.

«Украина — это Европа. И свободные СМИ — важный институт в каждом демократическом государстве. Мы не дадим уничтожить завоевания Революции Достоинства», — подытожил Порошенко, подчеркнув, что они с журналистами «не позволят выстроить на Украине диктатуру».

А вот появившееся в тот же день заявление главного редактора «Украинской правды» Севгиль Мусаевой было не столь пафосным и оптимистичным.

«Kyiv Post прекращает своё существование. На неопределённый срок, обещает издатель, бизнесмен Аднан Киван. Сегодня журналисты утром пришли на работу и узнали, что их просто уволили вместе с многолетним редактором Брайаном Боннером», — сообщила Мусаева.

Она упомянула официальное заявление Кивана, в котором тот говорил, что издание скоро перезапустят.

«Я благодарю команду Kyiv Post и Брайана Боннера за его службу Украине и независимой журналистике в течение последних 25 лет», — заявил Киван.

Однако Мусаева уверяет: настоящая причина закрытия издания — не подготовка к перезапуску.

«Неофициально проблемы у редакции начались несколько недель назад. И, насколько мне известно, связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента», — написала она в Facebook.

В том, что подготовка к перезапуску газеты — благой предлог для неблаговидного поступка утверждают и журналисты издания.

Радость и горе экспата

В столице Украины Киеве было и остаётся не так уж много точек притяжения для экспатов, мест, где английская речь звучит чаще и громче русской и украинской — наподобие паба «О`Брайенс», что в двух шагах от Майдана. Но в каждом из таких заведений среди предлагаемой посетителю прессы первое место занимала газета Kyiv Post.

Высшая форма цензуры - смерть: Скачко рассказал, как травят украинских журналистов
Высшая форма цензуры - смерть: Скачко рассказал, как травят украинских журналистов
© кадр из видео Украина.ру

Эту старейшую англоязычную газету в далёком 1995 году основал американец Джед Санден. Собственно, с Kyiv Post и начиналась его медиаимперия. Именно из этой газеты вырос холдинг KP-Media, подаривший Украине общественно-политический «глянец» «Корреспондент», первый украинозычный общественно-политический еженедельный журнал «Новинар», первую бесплатную утреннюю газету «15 минут» и в своё время самый посещаемый новостной сайт Украины — «Коммерсант», а также портал bigmir.net.

Среди прочего Kyiv Post был известен и провокационной рекламой эскорт-услуг. В девяностые она спокойно размещалась на страницах издания, а в более целомудренные «нулевые» она стала маскироваться под объявления на английском языке в стиле «Молодая студентка даст уроки математики».

В остальном газета держала марку солидного делового и общественно-политического издания. В 2002 году у издания появился и свой сайт.

Именно с Κyiv Post начиналось знакомство многих экспатов да и просто иностранных туристов с Украиной.

Неудивительно, что новости о его закрытии прокомментировали такие люди, как посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

«Удивлена внезапному решению закрыть издание Κyiv Post, которое было примером независимой журналистики в течение 25 лет и играло важную роль в поддержке реформ и демократии на Украине. Нехороший день для свободных медиа. Надеюсь, оно скоро вернётся», — написала она у себя в Twitter.

Но за ещё до слов посла Великобритании появилось заявление редколлегии газеты.

«Мы считаем прекращение работы издания и увольнение коллектива расплатой Аднана Кивана. Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой. Мы считаем, что таким образом владелец избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов», — говорилось в нём.

Журналисты рассказали, что они предложили Кивану продать газету или передать торговую марку Κyiv Post в руки редакции. Но Киван не согласился.

Коллеги уволенных журналистов были уверены: на такой шаг Киван пошёл из-за того, что Боннер и его подчинённые не поддавались на давление и не желали писать так, как этого хотели в Офисе президента. При этом подобные обвинения высказала не только главред «УП» Мусаева, но и украинский журналист-расследователь Михаил Ткач.

«Kyiv Post закрыли из-за давления президента Зеленского. Представителей его власти. Англоязычная газета воспринималась очень чутко, ведь многие западные посольства и представители ведущих и свободных стран узнавали новости об Украине именно от Kyiv Post», — заявил он.

В Офисе президента Украины вынуждены были оправдываться.

«Мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно обвинять в ситуации Офис президента и даже его (президента. — Ред.) лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для других», — заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он так же подчеркнул, что «представить современное медиаполе Украины без Κyiv Post невозможно». Впрочем, теперь придётся уже не представлять, а смириться с тем, что Κyiv Post нет.

А вот Порошенко решил побороться за свои медиаактивы.

Как у Гусинского, или Слепой траст по-новому

После 8 ноября 100% корпоративных прав на порошенковские каналы «Прямой» и «5 канал» принадлежат медиахолдингу «Свободные медиа». В последнем сообщили: покупка была совершена по рыночной цене.

«Значительная сумма соглашения отображает существенный вклад, который семья Порошенко и связанные с ней компании сделали в создание и поддержку и развитие свободной демократической прессы. Соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены, расчёты были проведены в соответствии с условиями заключенного соглашения», — говорилось в обнародованном на сайте «5 канала» заявлении холдинга «Свободные медиа».

Там отмечалось, что «документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль по отношению к "Свободным медиа"».

От политической до поэтической цензуры всего один шаг
От политической до поэтической цензуры всего один шаг
© CC0, Pixabay

«Новые владельцы "Свободных медиа" в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику. Мы публично заявляем, что наша цель — сохранить свободу слова в стране и не допустить репрессий против независимых СМИ», — указывалось в заявлении медиахолдинга.

Однако откуда у журналистов деньги на покупку двух каналов, на сделку со «значительной суммой».

Всё это заставляет вспомнить «слепой траст», в который Порошенко передавал свою «кондитерскую империю».

А ещё — историю российского канала НТВ. В те годы, когда им владел олигарх Владимир Гусинский, канал славился и тем, что его журналисты брали у структур олигарха весьма немалые кредиты.

«Он (Гусинский. — Ред.) платил журналистам больше в два раза, чем были зарплаты на рынке. При этом он очень хитрую политику вёл: для того, чтобы журналисты не платили налогов, он не платил им зарплаты, а делал, будто бы это были займы. И, соответственно, журналисты, получая бешеные деньги, оставались ему должны. И он всегда мог с них этот долг потребовать», — пояснял в посвящённом «старому» НТВ выпуске канала «Редакция» бывший председатель Госкомимущества России и экс-заместитель председателя правительства Российской Федерации, бывший гендиректор «Газпром-медиа» Альфред Кох.

Кто знает, откуда журналисты «5 канала» и «Прямого» взяли деньги на покупку этих каналов у Порошенко, о каких условиях рассрочки Порошенко договорился с холдингом «Свободные медиа», и, главное, кто и как может менять эти условия? Ясно одно: Порошенко намерен вывести свои медиа из-под удара закона о борьбе с олигархами. Но лишаться контроля над СМИ пятый президент Украины не согласится ни за что и никогда.

Ну а для международных наблюдателей происходящее на Украине — прекрасная иллюстрация «неслыханной свободы слова», царящей в том государстве.