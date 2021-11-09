В понедельник, 8 ноября, бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обнародовал список депутатского объединения «Разумная политика». В него вошли 25 народных депутатов. Тем самым Разумков не только показал свои политические амбиции, но и намекнул власти на внеочередные выборы

Обращение о создании межфракционного объединения Разумков направил своему преемнику на посту спикера и бывшему заместителю — главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Политолог Бизяев объяснил, в чем сейчас главная задача Разумкова © Facebook, Руслан Бизяев

«Информирую вас, что в соответствии со статьей 60 закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" в Верховной Раде Украины девятого созыва создано межфракционное объединение "Разумная политика"», — говорилось в документе.

Целью «Разумной политики» в обращении называется «координация усилий депутатов независимо от партийной и фракционной принадлежности для построения Украины как правового государства с высоким экономическим потенциалом».

У себя в Telegram-канале Дмитрий Разумков добавил: обращение о создании межфракционного объединения уже находится на рассмотрении руководства парламента.

«На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании», — отметил бывший спикер.

К обращению Стефанчуку Разумков приложил список с подписями народных депутатов, которые вошли в «Разумную политику». Таких оказалось 25. Притом 21 из них — члены фракции «Слуга народа», 2 — фракции «Батьківщина» и 2 внефракционных, одним из которых является сам Разумков.

Позже бывший спикер сообщил, что список не окончательный.

«Я думаю, что 25 — это не конечная цифра. Посмотрим [сколько будет ещё]. Мы же не собираем, чтобы собрать количество людей. Тут надо по качеству. Я всегда считал, что надо подбирать людей по профессиональным принципам, по моральным принципам, по тем ценностям, с которыми они идут, по внутреннему стержню, который в них есть», — отметил он вечером в эфире телеканала «Украина 24».

Что касается качества 25 нардепов, подписавшихся под обращением к Стефанчуку, то они, по мнению Разумкова, люди проверенные.

«Это люди, которых не смогли сломать ни Офис президента, ни фракция», — отметил он. Больше трети украинцев планируют уехать из страны - Копатько © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Последнее — упрёк не в адрес фракции «Батьківщина», а в адрес «родной» для Разумкова политсилы — «Слуги народа». И для неё, и особенно для Офиса президента, создание «Разумной силы» — угроза.

Фронда, переходящая в диверсию

Выступая на телеканале «Украина 24», Разумков подчеркнул: он настроен на конструктивное сотрудничество с разными политсилами.

«Главное — не быть против людей. Если хороший закон, то не важно, кто автор», — отметил он.

В то же время, Разумков «прошёлся» по партии, которую он раньше возглавлял.

«Я сейчас за последний месяц в шоке от того, что происходит в стране, а за последние дни я удивился еще больше. Когда в Офисе президента об этом откровенно говорят представители "Слуги народа", которые потом выходят и рассказывают своим коллегам, происходят совещания, посвященные вопросу, как забрать мандат у Разумкова, вы знаете, мне становится страшно.

В государстве 700 человек погибает в сутки (от COVID-19. — Ред.), по 30 тыс. болеет, идет война, тарифный кризис, нет газа, в экстренном режиме включаем российскую электроэнергию, белорусскую электроэнергию, у нас серьезные вызовы для того, чтобы обеспечить малообеспеченные слои населения, и это только 5 % проблем, которые стоят перед государством. Именно этим должен заниматься Офис президента и все другие институции, а не заниматься вопросом, как забрать мандат», — отметил Разумков.

Он также напомнил о словах бывших однопартийцев о том, что в «Слуге народа» «посмотрят», не лишать ли Разумкова мандата, а после о том, что «будут смотреть» на деятельность нового объединения. Бывший спикер призвал не путать фракцию с «больницей, где работают офтальмологи». Возвращение Авакова. Угрожает ли экс-глава МВД Владимиру Зеленскому © avakov.com

«Все очень начали "смотреть". Пусть занимаются своей работой, пишут хорошие законы и за них голосуют», — отметил Разумков.

Впрочем, о новом объединении говорил не один Разумков. Так, один из депутатов, подписавшихся под обращением к Стефанчуку, «тимошенковец» Андрей Николаенко, заявил, что ещё не общался с руководством своей фракции «Батьківщина» по поводу своего членства во внефракционном объединении Разумкова.

«У меня не было общения с руководством фракции на эту тему вообще. Я понимаю, что это им может не понравиться, но я четко понимаю, почему я присоединился к этому межфракционному объединению», — отметил он.

При этом Николаенко прокомментировал слова члена фракции «Слуга народа» Павла Фролова, который заявил, что внефракционное объединение — это не фракция и не даёт никаких инструментов.

«Да, межфракционное объединение — это не фракция, но 25 голосов — а я думаю, их немного больше, чем тех, кто официально вступил, — это все же голоса в зале. Они могут сколько угодно наблюдать, но жизнь у них точно не облегчится, если они будут протаскивать плохие и незаконные инициативы», — указал Николаенко.

Но на деле внефракционное объединение Разумкова — мина под монобольшинство. И в ближайшем будущем Зеленскому придётся сделать весьма болезненный и непростой выбор.

Никакого «моно»

Само появление «Разумной политики» и вхождение в неё 21 депутата от «Слуги народа» ставит вопрос о том, насколько действенно монобольшинство «слуг» в парламенте.

«Монобольшинство, давай, до свидания! 241 депутат в "Слуге народа". Из них 21 тело записалось в новый кордебалет имени Разумкова. "А" упало, "Б" пропало, и на трубе осталось 220 зелёных человечков. А это меньше половины депутатов, никакого монобольшинства больше не существует, с чем я нас всех и поздравляю», — отметил главред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв.

Членство в межфракционном объединении не означает выход из фракции. Однако Офис президента крайне ревниво относится к самоволию кого-либо из членов «Слуги народа». Из фракции исключали и за меньшую фронду. Поэтому промолчать — значит дать неформальный сигнал колеблющимся «слугам»: «Теперь всё можно».

Ну а Ткачёв уверен: теперь у Зеленского, по сути, не осталось выбора.

«Теперь есть два варианта: или формализовать свою неформальную любовь с "За майбахом" (группа "За майбутнє" (рус. "За будущее"). — Ред.), "Довирой" ("Довіра" — рус. "Доверие". — Ред.) и прочими плачковыми-столарами, формируя новую коалицию, или через месяц объявлять-таки перевыборы», — отметил он.

Примечательно, что Разумков и члены его объединения выступали на телеканале «Украина 24», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову. При этом в списке «Разумной политики» находятся не только личные друзья Разумкова, вроде Нэлли Яковлевой и Василия Мокана, но и «слуги народа», которых связывают с экс-министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

А это — ещё одно подтверждение сложившегося против президента Владимира Зеленского альянса.

«Ринат Ахметов всегда финансировал всех. Будучи в команде Виктора Януковича и ближайшим к Януковичу олигархом, тем не менее он финансировал Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка и многих других. На всякий случай. Причем финансирует он многих политиков, даже тех, у которых мало перспектив на будущее, но с учетом их вероятных возможностей. И поэтому он и вкладывается в "проект Разумков — Аваков"», — рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв. Олег Царев: Между Зеленским и Ахметовым начинается война © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, Разумкова «устраивает схема, при которой он вполне вероятно видит себя следующим президентом, а Арсен Аваков видит себя следующим премьером». При этом Аваков, уверен Царёв, «справедливо полагает, что в этой связке он будет фигурой номер один».

Ну а Ахметову, по мнению Царёва, важно оказать давление на нынешние власти с тем, чтобы вернуть формулу «Роттердам+». Второй причиной, побудившей олигарха помогать противникам Зеленского, может быть то, что президента Украины Запад потихоньку «сливает», и Ахметов хочет сделать президентом своего человека.

Появление «Разумной политики» может стать приговором и «Слуге народа», и персонально Зеленскому. А это значит, что Зеленский, скорее всего, на «Разумную политику» ответит политикой жестокой.