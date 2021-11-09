Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы, предположительно, на вертолете. Политика отправили, как сообщают местные медиа, в тюремный госпиталь. Причина — объявленная экс-главой государства больше месяца назад голодовка. Украина.ру — о том, как развиваются и могут развиваться события в республике

По словам матери Михаила Саакашвили Гиули Аласания, заключенного увезли в неизвестном направлении. Личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе сообщил, что по мнению консилиума докторов, созванного по решению Министерства здравоохранения, политику была необходима срочная госпитализации. «Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику», — рассказал медик.

Перед этим Саакашвили исповедовался и причастился. Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили, который навещал осужденного, отозвался об этом акте политика в самых похвальных выражениях.

Священник уподобил бывшего президента канонизированным грузинским царям — Давиду Строителю и Деметру II. «Это не крокодильи слезы и не поддельное признание для того, чтобы человек спасся от тюрьмы, — оправдывал своего пасомого Пачуашвили и далее описывал его деяния. — Это человек, который девять лет был единоличным правителем Грузии, который через девять лет по своей воле вернулся в Грузию, сел в тюрьму и 40 дней держал пост, он постился "сухим постом"».

Ранее Кипшидзе назвал состояние Саакашвили опасным. «Это трагедия, потому что некоторые показатели с каждым часом ухудшаются. Ситуация на данный момент критическая (…). Его состояние станет критичнее критического, возможно, через несколько часов», — утверждал в воскресенье, 7 ноября, медик.

В Горийском госпитале заявили, что не знают о переводе Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам Кипшидзе, теперь Саакашвили не станет принимать медикаменты, проходить тесты и делать переливания. «Он больше не хочет, чтобы ему что-то проводили в этом учреждении», — пояснил врач.

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которую называют девушкой Саакашвили, заявила, что бывший глава государства принимал препараты для пациентов реанимации. «Это позволяло ему держаться. Но сейчас он отказался от этого после циничных заявлений грузинской власти о том, что он якобы ест. Это все неправда», — уверяла она.

Адвокат политика в интервью российским СМИ Бека Басилая утверждал, что бывший глава государства получил только витамины и соки, и это не нарушает режима голодовки.

На фоне новости о Саакашвили, что-то поедающем в тюрьме, под окнами пенитенциарного учреждения прошла акция протеста, основанная бывшим президентом партии «Единое национальное движение». Ее лидер Ника Мелия потребовал в течение суток отвезти политика в обычную гражданскую больницу на лечение. В противном случае он угрожал провести масштабную акцию протеста в Тбилиси. На этом Мелия обещал не остановиться, а огласить дополнительные требования к властям и план действий уже на столичной площади Свободы.

Так соратник Саакашвили фактически подтвердил заявление грузинской Службы государственной безопасности о том, что организаторы акций гражданского неповиновения хотят захватить власть в результате переворота. Зачинщики митингов были намерены блокировать органы здания парламента, администрации правительства, администрации президента, министерств, чтобы нарушить их работу.

В правящей партии на угрозы и категорические требования оппозиции отреагировали крайне резко. «Пусть оставят ультиматумы при себе. Если они попытаются предпринять деструктивные шаги, то они получат наистрожайший ответ», — пообещал лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Он назвал неприемлемой манипуляцию голодовкой и указал на то, что Саакашвили должен отвечать за свои действия.

Кавказовед, кандидат политических наук Артур Атаев полагает, что Саакашвили неверно оценил ситуацию — он вернулся в другую страну, не ту, из которой уезжал. «Он незаметно для себя оторвался от реальности. В политике другие люди, они ведут себя по-другому. Это можно понять по заявлению [главы правительства Ираклия] Гарибашвили, который отказывается комментировать голодовку бывшего президента — дескать, нет такой темы. Премьер может и ошибаться, но и у Саакашвили нет такого драйва, как во время революции роз, такой волны, такой неистовой силы», — отмечает собеседник издания.

Даже партия ЕНД теперь все же не решается выйти из легального поля, а без этого тяжело перевернуть ситуацию, добавляет Атаев. «Нет и тех могущественных покровителей, которые давали Саакашвили карт-бланш на любые действия и поддерживали. Это [президент США] Джордж Буш-младший был в восторге от него и считал его оплотом демократии. Теперь таких сильных эмоций политик уже не вызывает», — резюмирует он.

«Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кандидат политических наук, бывший сотрудник аппарата президента Грузии Гулбаат Рцхиладзе считает, что с политической точки зрения бывший президент остается тараном, которые иностранные силы используют в внутренних делах страны. «Саакашвили не был прислан американцами. Но это не значит, что они отстранятся от возникшей ситуации, не захотят или не смогут ею воспользоваться, — объясняет он. — Сможет ли Саккашвили повторить свой успех 2000-х? С одной стороны, два раза не войдешь в одну и ту же реку. С другой — он работает как фактор дестабилизации. Кто бы что ни говорил, но все новости и споры в грузинской повестке — поел Саакашвили или не поел, голодает он на самом деле или нет — даже ковид отступил на этом фоне», — приводит пример Рцхиладзе.

Грузинский политик Каха Кукава называет главное следствие текущего политического кризиса: «Страна близка к гражданскому противостоянию и даже кровопролитию. Обе стороны не хотят идти на уступки друг другу». Он указывает на нежелание урегулировать ситуацию и со стороны властей — в том числе и поддерживающего нынешнее правительства Бидзины Иванишвили.

В конце октября в республике завершился второй тур муниципальных выборов. Правящая партия победила почти во всех городах, кроме одного. Но оппозиция отказалась признать итоги голосования и пообещала продолжать борьбу за власть. Причем досрочных выборов требует не только поддерживающая Саакашвили партия.

«Обе стороны готовы к силовым решениям, — комментирует это событие Кукава. — Чтобы все вспыхнуло, хватит искры. Такое уже было в нашей истории в 1990-х, тогда гражданская война продолжалась два года. Риторика и действия главных действующих сторон показывают, что выхода из кризиса никто не ищет. Обе стороны пошли ва-банк».

Об отчаянности Саакашвили говорит и сама форма его активности — голодовка. «Она ведь не может продолжаться бессрочно. Финал наступит в ближайшие дни или недели. Отказ от голодовки станет обвалом для сторонников Саакашвили. А для власти ошибкой может стать чрезмерное применение силы — как два года назад, когда началась так называемая ночь Гаврилова (акции протеста, вспыхнувшие из-за визита депутатов Госдумы в Тбилиси. — Ред.). Тогда правительству пришлось идти на уступки», — напоминает Кукава.

По его мнению, сейчас страной управляют молодые и не всегда опытные политики, которые не идут на компромиссы. Отказывается от любых договоренностей пока и оппозиция.