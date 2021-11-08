В воскресенье, 7 ноября, команда NAVI с россиянами и украинцами победила в первом за два года Major-турнире по Counter-Strike: Global Offensive — PGL Major Stockholm 2021. В финале команда одержала победу над командой из Евросоюза G2 Esports со счётом 2:0, заработав тем самым миллион долларов. Трое из пяти игроков NAVI по CS:GO — россияне

Лучшим игроком чемпионата, по версии портала HLTV.org, стал украинец Александр «s1mple» Костылев.

В состав сборной NAVI по Counter-Strike: Global Offensive кроме него входит ещё один украинец — Валерий «B1t» Ваховский. Остальные трое игроков — Денис «Electronic» Шарипов, Кирилл «Boombl4» Михайлов и Илья «Perfecto» Залуцкий — россияне. Общая победа: российско-украинская команда выиграла $18 миллионов в чемпионате по Dota 2 © Instagram, team__spirit

Финальное сражение между NAVI и G2 Esports смотрели одновременно более 2 млн зрителей. Из них более 600 тысяч — на русскоязычных трансляциях. В общем же турнир PGL Stockholm 2021 установил рекорд для турниров Major по количеству зрителей.

И это не удивительно: это был первый турнир серии Major за два года. Ранее Valve — компания-разработчик компьютерных игр и PGL — одна из первых профессиональных киберспортивных лиг — вынужденно пошли на двухлетний перерыв. Причина — пандемия COVID-19.

Для NAVI победа на PGL Stockholm 2021 стала первой в истории клуба победой на турнирах серии Major. Более того, NAVI стали первой командой, выигравшей турнир Major без единой проигранной карты.

«Какие же красавчики, все до одного, какие эмоции, Саня просто батя этой игры, бумыч лучший!» — поделился впечатлениями от игры один из наблюдателей — игрок в Dota 2 Владимир «No[o]ne»Миненко.

Какие же красавчики, все до одного, какие эмоции, Саня просто батя этой игры, бумыч лучший! @natusvincere — Noone (@Noone_dota) November 7, 2021

​Если смотреть на турнирную таблицу чемпионата, приведённую на сайте NAVI, можно заметить, что рядом с названием у многих команд стоят даже не флаги государств, а флаги государственных объединений.

Так, не только напротив соперника NAVI в финале — G2 Sports, но и напротив команд FaZe Clan, MOUZ и ENCE стоит флаг Евросоюза. А напротив команды Virtus.pro — и вовсе стоит флаг СНГ.

И это неспроста. Ведь команды в киберспорте — это не национальные сборные. Скорее, они напоминают футбольные клубы.

Солидный бизнес

Для того, чтобы проиллюстрировать, как формируются команды по киберспорту, можно привести пример того игрока NAVI Кирилла «Boombl4» Михайлова. Команда с россиянами и украинцами в составе победила в турнире по CS:GO © Twitter, PGL

Его карьера началась в команде Elements Pro Gaming. Однако спустя несколько месяцев он перешёл в команду Quantum Bellator Fire. В 2018 году эта команда заняла второе место в региональной квалификации (миноре) турнира по Counter-Strike: Global Offensive ELEAGUE Major: Boston 2018. И хотя прогнозы на команду Михайлова были не самыми оптимистичными, Quantum Bellator Fire на этапе претендентов заняла 6-8 место, сразу за NAVI.

А на этапе легенд — 3-5 место за бразильской SK Gaming. И хотя в четвертьфинале Quantum Bellator Fire уступила NAVI, статус команды повысился. И в июне российская мультигейминговая организация Winstrike выкупила у Quantum Bellator Fire состав по CS:GO. Спустя несколько месяцев всех игроков этого состава перевели в запас. Всех, кроме Михайлова. Он стал капитаном, и вокруг него стали выстраивать новую команду. В этой команде он и играл до перехода в NAVI.

О последнем стало известно в мае 2019 года. Именно тогда на авторитетном портале HLTV вышла статья о переговорах между Winstrike Team и Natus Vincere («Рождённый побеждать». — Лат.) по переходу Михалова в NAVI. На следующий день информация подтвердилась.

«Сегодня Winstrike Team прощается со своим капитаном CS:GO состава, Кириллом "Boombl4" Михайловым. Он переходит в NAVI — и это прекрасно. С осени 2018 за Кирилла шла ежедневная борьба между несколькими организациями, но мы отклоняли любые предложения. Договорившись с игроком, что будем рассматривать предложения только от одной команды. Переход в NAVI — это его мечта и его решение, которые мы обещали поддержать <…> Трансфер состоялся только благодаря открытому и честному поведению CEO NAVI Евгения Золотарева, который не использовал традиционных для рынка методов давления на игрока, а сделал официальный запрос и приехал в Москву на 2-дневные переговоры. Это очень сложная и объемная сделка, которая делает Бумыча самым дорогим российским киберспортсменом в истории», — процитировал 29 мая 2019 года портал Sports.ru владельца Winstrike Ярослава Комкова.

Сам Михайлов, впрочем, испытывал противоречивые чувства. В июле он и вовсе заявил, что чувствует себя виноватым перед своей бывшей командой: после его ухода Winstrike не прошла отборочную квалификацию на CIS Minor Championship — Berlin 2019 и лишилась шансов попасть на StarLadder Berlin Major 2019.

«Я чувствую себя виноватым перед Winstrike. Все окружающие говорят мне, что я поступил правильно, но мне все равно стыдно. Winstrike была командой, которую, можно сказать, я собрал сам. Я был капитаном, принимал решения, и эти люди верили в меня. Думаю, в ближайшее время я так и буду из-за этого мучиться», — отмечал Михайлов. Федерация киберспорта Украины оскандалилась из-за поздравления команде по Dota 2 © Instagram, team__spirit

В общем, современные команды по кибеспорту напоминают те же профессиональные футбольные клубы: они состоят из игроков из разных государств. Взять тот же «молдавский» (на деле — приднестровский) «Шериф», капитан которого — колумбиец Франк Кастаньеда, а из 31 игрока лишь у 4 — паспорта Молдавии, остальные же игроки из Колумбии, Греции, Турции, Малави, Ганы, Боснии и Герцеговины, Мали, Сербии, Словении, Индии, Ирландии, Бразилии, Тринидада и Тобаго, Узбекистана, Северной Македонии, Перу и Люксембурга.

Впрочем, как и футболе, в киберспорте есть тоже недовольные подобным «интернационализмом».

«Совершенно не понимаю радости относительно побед якобы российских команд на чемпионатах мира по контр-страйку и доте. Там же больше половины игроков из Украины! У меня подобные успехи никаких чувств не вызывают. Надо бы заставить русские команды (или позиционирующиеся таковыми) комплектоваться только российскими игроками, тогда это было бы интересно. У нас ведь есть федерация киберспорта, пусть она следит за этим. А победы силами украинских легионеров — это не повод для гордости и радости. А то получается, что все отмечают эти успехи, в том числе на государственном уровне, но глаза на то, что эти команды состоят из украинских легионеров — этого предпочитают не замечать», — прокомментировал в Telegram победу NAVI популярный стример Илья «Μaddyson» Давыдов.

А еще киберспорт, как и профессиональный футбол, все чаще привлекает к себе внимание сильных мира сего. США хотят решить проблемы Украины с помощью видеоигр © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Не просто «дураков гонять»

Те, кто в детстве играл на компьютере в стратегии и слушал от родных укоризненное «Что, опять своих дураков гоняешь?», 18 октября испытали чувство глубокого удовлетворения. В этот день на сайте Кремля появилось поздравление президента России Владимира Путина участникам команды клуба Team Spirit.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с заслуженной победой на The International — 2021 — чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!» — отметил президент России.

Он пожелал игрокам новых успехов и всего наилучшего, перед этим похвалив спортсменов.

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», — указал Путин.

В составе российской команды Team Spirit по Dota 2, которая накануне выиграла юбилейный киберспортивный турнир The International, было три россиянина — Ярослав «Miposhka» Найдёнов, Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов — и два украинца — Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Miroslaw» Колпаков. Монтян: Киберспорт на Украине нужно развивать © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Кроме Путина, спортсменов поздравил вице-премьер-министр Дмитрий Чернышенко, различные киберспортивные организации и губернатор Челябинской области Алексей Текслер: капитан Team Spirit по Dota 2 Ярослав «Miposhka» Найденов — уроженец Златоуста.

Выигрыш Team Spirit составил свыше 18 миллионов долларов и стал самым крупным в истории киберспорта на тот момент.

Успех россиян сложно было не заметить. А поздравления политиков и призовой фонд многих состязаний свидетельствуют: киберспорт — такой же полноправный вид спорта, как и остальные. Более того, он лишен многих недостатков «традиционного спорта». Среди последних и политизация. И хоть киберспорт не избежал скандалов, связанных с политикой, их количество все же гораздо меньше, чем в традиционном спорте. Среди кибератлетов пока не было скандалов из-за фотографий с представителями другой страны, как в «офлайн»-спорте.