Министерство обороны Украины и Офис президента Украины ранее регулярно и бездоказательно обвиняли Москву в агрессии. Теперь в Киеве публично недоумевают, зачем США говорят о переброске российских военных к украинской границе, ведь никакой активности войск не зафиксировано

Сенсация о российских танках от США, которая стала конфузом

В пятницу, 5 ноября, официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге сказал, что Вашингтон продолжает «наблюдать и пристально следить за необычной военной активностью России у украинских границ». В свою очередь, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер, выступая перед журналистами в тот же день, заявила: «Я просто подчеркну, что мы четко дали понять в прошлом, что любые приводящие к эскалации или любые действия агрессивного рода вызвали бы огромное беспокойство со стороны Соединённых Штатов. И мы, конечно же, обеспокоены любыми общедоступными сообщениями о необычной военной активности России рядом с Украиной».

«Мы озадачены обеспокоенностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооружённых сил на национальной территории в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это американские вооружённые силы безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», — говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне в Twitter.

Под общедоступными сообщениями Портер, видимо, подразумевала публикации американских СМИ, которые появились примерно одновременно. В конце октября газета The Washington Post написала, ссылаясь на видеозаписи в соцсетях и западных чиновников, что силы 41-й общевойсковой армии, входящей в состав Центрального военного округа, после совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» не вернулись в место своей дислокации в Новосибирске, а «объединились с другими российскими военными у границы с Украиной», кроме того, в сторону Украины военных и технику перебрасывает 1-я Гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой. А с фотоподтверждением вышел конфуз: издание Politico опубликовало 1 ноября снимки, сделанные компанией Maxar Technologies, утверждая, что они доказывают наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии на границе с Украиной, в районе Ельни, однако этот город расположен в Смоленской области, граничащей с Белоруссией, а не с Украиной (до нее около 250 километров). Политолог Марков объяснил, что сразу же сделает Запад, если Россия войдет на территорию Украины © Украина.ру

«Это был не один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ. Что я могу сказать, американские журналисты с радостью опубликовали фейк, снабдив его ставящими под сомнение наличие у них какого-то критического мышления снимками и видеоматериалами, причём они их надергали из TikTok-аккаунтов. Причем ссылаются на воронежских блогеров. К нам никто не обращался. Уверена, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Но это классика», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Украина ЦРУ до Москвы доведет

Очередную «сенсационную новость» распространил телеканал CNN.

«Президент США Джо Байден направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России. (После встреч с представителями российской стороны Бёрнс. — Ред.) поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить эту напряжённость», — говорилось в сюжете, по традиции со ссылкой на неназванные источники.

Украинский вопрос действительно поднимался на переговорах в ходе визита главы американского разведывательного ведомства в Москву 2-3 ноября, но не в таком контексте.

«Эта тема постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой "большой Евразии". В этом плане какого-то особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания господина Бернса в Москве, наверное, придавать не следует. Мы такого рода сигналы многократно слышали от американцев раньше», — заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Портников: Россия и США достигли договоренности по Украине © Facebook, Виталий Портников

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, для обсуждения вопроса о концентрации российских войск на границе с Украиной больше подходят контакты между профессиональными военными, например, между начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, а спецслужбам есть о чём поговорить: борьба с международным терроризмом, где идёт достаточно активный обмен информацией между соответствующими российскими и американцами структурами, ситуация вокруг Афганистана, а также целый ряд других вопросов, включая кибербезопасность — поэтому тема Украины была далеко не центральной в переговорах Бёрнса с визави в Москве.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал придерживаться официальной информации о визите Бёрнса, распространенной Службой внешней разведки и аппаратом Совета безопасности РФ, эти сообщения звучат куда более правдоподобно, чем рассказы неназванных информаторов CNN.

«Подобные публикации в американских мейнстрим-медиа продолжают создавать видимость противостояния Вашингтона несуществующей на самом деле "агрессии" Москвы. К сожалению, в сознании нынешнего американского либерального истеблишмента даже намёки на конструктивные переговоры с Россией воспринимаются как сдача позиций. Поэтому уже не первый раз мы наблюдаем появление разноплановых "утечек" о том, что то или иное американское официальное лицо, посетившее Москву, пыталось "надавить" на российские власти, а вовсе не обсудить какие-то общие темы. А их, между прочим, у РФ и США предостаточно. <…> Россия — великая держава. Разговоры с позиции силы или давления просто невозможны в нашей системе координат. Мы готовы только к уважительному и равноправному диалогу», — написал он в Telegram-канале.

Как подчеркнул член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, подобными заявлениями о якобы стягивании российских войск к границам Украины США хотят обосновать своё агрессивное поведение в этом регионе, в частности провокации в Чёрном море, где происходит наращивание американской группировки; к тому же, чтобы оправдать траты на финансирование НАТО, которая перестала быть организацией, борющейся за безопасность во всём мире, США нуждаются в постоянной информационной подпитке. Американский военный эксперт рассказал, как США попытаются «выдавить» Россию из Черного моря © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Американцы говорят: "Посмотрите, если бы не мы, Россия давно бы перешла границу Украины. Если бы не мы, то такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, были бы оккупированы". По большому счету, увеличение количества мнимых угроз выражается в увеличении финансирования», — отметил эксперт.

Этой риторикой всегда с радостью пользовались украинские чиновники в своих интересах — прикрываясь угрозой мнимой российской агрессии, требовали от Вашингтона и европейских государств увеличить военную помощь Киеву. Они же традиционно громче всех заявляли о якобы имеющем место приближении российских войск к границе, однако в этот раз всё произошло с точностью до наоборот. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров обратил внимание, что на селекторном совещании главнокомандующий Вооруженных сил Владимир Зеленский поднимал в том числе вопрос безопасности, но ни о чем таком, что должно было как-то насторожить, не говорил.

«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию (о стягивании российских войск к границе Украины. — Ред.), правдивая ли она. У Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации. Насколько я знаю, Министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления или психологического, или пропагандистского», — добавил он.

О том, что никакой активности российских войск у границы не наблюдается, заявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала.

Звучит удивительно, но даже для Киева рассказы американцев о «российских войсках на границе с Украиной» оказались перебором — нет никакого скопления войск России у границ с Украиной. Можно даже сказать, что в этой ситуации Киев встал на сторону Москвы.