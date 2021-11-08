Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вернулся в политику. Он всё чаще выступает в эфирах популярных ток-шоу и всё жёстче критикует украинскую власть

Одно из последних появлений Авакова на телевидении произошло 5 ноября в эфире «Свободы слова Савика Шустера».

Первая реплика экс-министра касалась «угрозы извне». Так, он назвал подписание президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко декрета Союзного государства «аншлюсом Белоруссии».

Однако во втором своём выступлении Аваков использовал внешнюю угрозу для того, чтобы перейти к проблемам внутренней политики. Так, он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за «непонятные и хаотичные движения» по поводу вопроса с Донбассом.

Аваков призвал бороться за возвращение людей из ДНР, ЛНР и Крыма на Украину.

«Мы должны как материковая, большая Украина сформулировать для этих людей ясные ответы. Восьмой год они живут без Украины, без информации. Для этого мы внутри у себя в обществе должны договориться, что мы делаем», — подчеркнул Аваков.

Среди вопросов, о которых нужно договориться, экс-министр внутренних дел назвал законы о коллаборантах и об амнистии, о переходных периодах.

«И последнее. Каждый человек по ту сторону границы — на оккупированных территориях — должен иметь желание прийти в Украину. Потому, что у нас здесь те процедуры, которых у них там нет, у нас те свободы, которых у них нет — экономические, политические и другие, уважение к личности. Вот это главное, что мы должны сформулировать. И здесь, как я уже сказал, нет никакой разницы между оппозицией <…> и властью <…>. Это такой вопрос, в котором Пётр Алексеевич [Порошенко] должен встать и обняться с [Ириной] Верещук. Это серьёзный вопрос. Нельзя на нём спекулировать. Нельзя устраивать то, что у нас было в предыдущей части программы, Наталья [Королевская], когда вы пикировали с Порошенко. Это вопрос фундаментальный», — заявил Аваков.

Когда Аваков упомянул фамилию Порошенко, тот весьма пристально посмотрел на экс-министра. Именно позиция Авакова внесла значительный вклад в поражение Порошенко на президентских выборах 2019 года.

Свою пылкую речь экс-глава МВД закончил напоминанием о «Стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов», которую подготовило министерство внутренних дел в 2018 году. На брошюре на пяти языках рядом с названием красовалось имя самого Авакова.

И его выступление можно было бы считать попыткой Авакова напомнить о себе нынешней украинской власти. Если бы не одно «но»: предыдущее появление экс-главы МВД на экранах было связано с жёсткой критикой нынешнего руководства Украины.

Ставленник Нуланд против Зеленского

В четверг, 4 ноября — за день до выступления Авакова в эфире шоу Шустера на всё том же канале «Украина 24» Аваков, появившийся на телевидении после весьма долгого перерыва, жёстко раскритиковал действующую украинскую власть. Зеленский потребовал у Ахметова убрать Кличко и Разумкова с канала олигарха - СМИ © REUTERS, Gleb Garanich

Так, он заявил, что заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины — координационного органа, главой которого является президент страны, превратились в «штамповку санкций». В чём он не пожелал принимать участие.

Так, он раскритиковал практику внесения в список подсанкционных лиц правок «с голоса».

«Каждое [заседание] СНБО… мне за пять минут до него выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом приподнимал голову и говорил: «А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?» Они говорят: «Как? Ну посмотрите, там есть оперативная справка», — рассказывал Аваков.

При этом, у него был «полный стол завален» этими оперативными справками.

«Половина — неправда, а половину надо дорабатывать», — охарактеризовал Аваков эти документы.

По его словам, такую активность СНБО можно назвать «вертикализацией власти без баланса».

«СНБО у нас превратился на хайпе в ситуацию штамповки санкций. Я не хотел участвовать в этом. СНБО не может быть органом исполнительной власти, тем более СНБО не может быть судебным органом, назначающим виновных», — подытожил Аваков.

Его появление на экране было первым с момента отставки Авакова с поста министра внутренних дел. И столь жёсткая критика власти в первом же интервью после столь длительного перерыва заставила многих подозревать, что Аваков планирует вернуться в политику. Но уже как противник нынешнего руководства страны.

При этом некоторые эксперты связали возвращение Авакова с процессами, происходящими в США.

«У Украины две конкурирующие линии управления. Одна из них представлена госсекретарём Энтони Блинкеном и его соратниками, а вторая — вернувшейся к активной политической деятельности Викторией Нуланд. И Аваков является именно её проектом», — заявил в комментарии RT американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, Нуланд считает Украину своей сферой влияния. Манифест Авакова: Я вам покажу кузькину мать! Если Ахметов позволит © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«И Аваков своим выступлением даёт ей понять, что готов включиться в политическую борьбу», — указал Дробницкий.

Другие же увидели в выступлении Авакова «жирный» намёк Зеленскому от украинских олигархов. Примечательно, что для возвращения из политического небытия Аваков предпочёл телеканал олигарха Рината Ахметова.

«Ну а так-то по Авакову надо отдавать себе отчёт не только в том, кто и что сказал, но и где он это сказал. А сказал он это в эфире ахметовского «Украина 24». Где всего сутки тому назад небезызвестный Гордон огорошил зрителей сообщением, что страной управляет по факту вовсе е Зеленский, а «великий человек»Андрей Ермак. Ну и плюсом сюда <…> слухи о ссоре Ахметова с Офисом президента…», — указал главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Однако насколько страшным для Зеленского может быть возвращение Авакова?

Без портфеля и без рычагов?

Мощь Авакова как политического игрока была связана с занимаемым им постом министра внутренних дел. Сегодня этот человек — не самый популярный на Украине политик. И — не самый могущественный.

«Многие говорили, что, мол, уходит Аваков, но остаются его люди. Но я видел, как его убирали. Сперва лишили контроля над одной структурой, потом над другой, потом над частью нацбатов, потом убрали самого Авакова, а потом и лояльных ему людей. Люди там решают другие задачи и отношения между ними быстро меняются. Военных поменял — мир не перевернулся», — рассказал в интервью изданию Украина.ру социолог Евгений Копатько. Евгений Копатько: Зеленский готовит своих людей и общественное мнение к войне с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, сегодня всё работает президента Украины.

«Поэтому я считаю, что на сегодня внутриполитическая конъюнктура пока на стороне Зеленского. Все имеющиеся у него ресурсы он пока использует грамотно. Все пока работает в его пользу», — отметил Копатько. «Потому Авакова и убрали». Военный эксперт о том, что сразу же сделает РФ, если Украине хотя бы дадут ПДЧ в НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Одной из серьёзных проблем Авакова является настроенность против него части прозападных украинских активистов, которых ещё называют «соросятами». Именно эти активисты, условным лидером которых можно назвать Сергея Стерненко, устраивали акции протеста против Авакова в то время, когда тот возглавлял МВД.

Однако, что поразительно, тот же Стерненко у себя в соцсетях пока никак не отреагировал на возвращение политика, которого он называл «чёртом». А это может быть крайне плохим сигналом для Зеленского.

«Это интервью Арсена Борисовича Авакова, который, повторюсь, является очень сильным врагом — в сотни раз умнее, чем клика этих дегенератов, это очень круто. <…> На арене и сзади уже есть главный враг Зеленского. И это намного серьёзнее, чем все остальные враги. Это Ахметов. Умножьте это на Запад — раздражённый Запад, который постоянно спускает расследования по поводу Зеленского. Умножьте это на внутренние колоссальные проблемы экономического и гуманитарного характера. И мы получаем Зеленского, который может закончить очень плохо в ближайшее время. Я думаю, это может случиться до выборов», — прокомментировал возвращение Авакова медиаэксперт Анатолий Шарий.

Теперь у Зеленского осталось два выхода. Первый — сложный: начать решать накопившиеся проблемы и попытаться исправить жизнь украинцев к лучшему, и одновременно выводить из игры своих политических оппонентов. И второй — простой и популярный в т.ч. и у предшественника Зеленского: переключить внимание украинцев и одновременно закрутить гайки. Такое возможно лишь в случае военного положение. А для его введения понадобится эскалация в Донбассе.