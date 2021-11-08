СБУ регулярно отчитывается о поимке сотен российских агентов, шпионов, диверсантов, террористов и пропагандистов. Однако чаще всего это бездоказательные пиар-мероприятия с целью нагнетания общественной шпиономании и истерии. Лишь незначительное количество заведенных уголовных производств доходит до суда, и уж совсем единицы рассматриваются судом

В основном все заканчивается самооговором под давлением с целью получить условный срок. Вот несколько приговоров «врагам народа», вынесенных этой осенью.

Герб СССР против «Мертвой головы»

1 октября Приморский райсуд Одессы осудил местного жителя за футболку. 2 мая, около 11 часов, он ходил по улице Колонтаевской в красной футболке с «надписью желтого цвета на русском языке «СССР» и изображением герба «СССР», который состоит из соединения серпа и молота, а также пятиконечной звезды». Злостный правонарушитель демонстрировал запрещенную символику широкому кругу людей, пока преступление не было остановлено сотрудниками полиции. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

В суде гражданин против сути обвинения не возражал, и, учитывая искреннее раскаяние, добрый суд дал ему 1 год условно «по ч. 1 ст. 436-1 КК Украины как публичное использование символики коммунистического тоталитарного режиму».

Ну что здесь поделаешь, действительно есть такой закон. Нравится он или нет, но человек, демонстрирующий запрещенную законом символику, должен осознавать возможные последствия.

Проблема в другом. Закон-то не только о коммунистической символике, но и о нацистской, а об этом правоохранительные органы почему-то упорно не помнят. Половина т.н. добробатовцев и членов ультраправых банд, которых СМИ называют «активистами», расписаны рунами, свастиками и кодами вроде «14/88», посреди столицы ходят демонстрации со штандартами СС «Галичина», а сам президент Зеленский щеголяет на линии соприкосновения на Донбассе с шевроном СС «Мертвая голова». На скотном дворе все животные равны, но некоторые равнее?

Мораль — нет смысла фрондировать публичной демонстрацией советской символики; символ сам по себе пуст, если за ним не стоит реальная материальная сила; символикой фашизм не победить, зато судимость получить можно.

ЗЛО — за лайк осужденный

7 октября Путивльский райсуд Сумской области покарал гражданина за лайк в «Одноклассниках».

По материалам дела, на своем мобильном телефоне мужчина «обошел запрет пользования сайтом «Одноклассники», скрывши свое истинное местонахождение». Это абракадабра на нормальном языке означает, что он включил VPN, поскольку принцип свободы слова на Украине выражается в блокировке неугодных медиа-ресурсов. Особый цинизм формулировки заключается в том, что запретов на пользование «Одноклассниками» на Украине не существует, есть лишь указ о блокировке сайта, который относится исключительно к провайдерам, но никак не к пользователям.

Поэтому использование «Одноклассников» мужчине и не вменили. Но, спрашивается, зачем тогда писать в материалах дела про «обошел запрет», которого не существует? Чтобы манипулятивно создать у общественности впечатление некоего осознанного злостного правонарушения? Язык для ненависти. Что общего у украинских патриотов и нацистской Германии

Далее сказано, что гражданин «в ленте публикаций увидел сообщение неустановленного пользователя — изображение красной пятиконечной звезды с серпом и молотом и флаги России, Белоруссии и Украины с текстом: «Никто не забыт, ничто не забыто! Свергнем действующую власть Киева! Только тогда мы сможем объединиться в составе России, Белоруссии и Украины по принципу Триединства!!! Кто согласен — лайк и репост! Наша сила — в единстве!».

Мужчина лайкнул публикацию и, поскольку в «Одноклассниках» очень странная система, тем самым распространил ее для своих 118 друзей. Провокатор ли тот, кто написал такой пост? Вне всяких сомнений. Линвистическая экспертиза показала, что в посте содержаться публичные призывы к насильственной смене конституционного строя. Это понятно, но ведь пост писал не обвиняемый, а «неустановленный пользователь». В чем же сложность его установить? Или устанавливать его не надо, поскольку он… ну, не будем в конспирологию ударятся, украинские спецслужбы никогда не занимаются провокациями.

Итак, обвиняемый не писал пост, он только согласился с его содержанием, поставив лайк — согласен. Но согласен с чем? С тем, что надо свергнуть? Или согласен идти и свергать? Ст. 109 УК Украины предполагает ответственность за действия, направленные на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Согласие с идеями — это действие?

То, что из-за системы «Одноклассников» пост был распространен, тоже само по себе не говорит о преступлении. Статьей 34 Конституции Украины каждому гарантируется право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию. Призывал ли обвиняемый свергать власть или распространил информацию о том, что кто-то другой призывает, т.е. сделал то, что ежедневно делают новостные агентства?

В общем, можно было бы сделать альтернативную лингвистическую экспертизу с другими вопросами и побороться в суде. Но человеку предложили сделку, он признал себя виновным и заплатил 51 тыс гривен штрафа. Доказывать прокурору ничего не пришлось, а человеку сделали судимость и ограбили более чем на 10 средних зарплат.

Мораль — не надо вестить на провокации и лайкать призывы к насильственным действиям; никто никого свергать не собирается и объединять Украину с Россией тем более, а посты такого характера пишутся либо дураками, либо профессиональными провокаторами.

«Помогли тебе твои ляхи?»

7 октября Приморский райсуд Мариуполя осудил 25-летнего гражданина Артема Костенко за участие в вооруженных силах ДНР.

Схватили Костенко 15 сентября, когда он пытался перейти линию соприкосновения. На месте он сознался, что служил во 2-м отдельном танковом батальоне «Дизель». С 6 октября 2016 по 15 января 2019 он в должности мехвода танка «принимал участие в боевых действиях против ВСУ в г. Шахтерск Донецкой области».

Проблема заключается в одном. Шахтерск находится на востоке ДНР и с августа 2014 там вообще не проходило никаких боевых действий. 15 апреля 2014 город вошел в состав ДНР, 27 июля украинские силовики попытались его занять, но 31 июля были обстреляны артиллерией повстанцев и отступили. С февраля 2015 линия фронта от города отодвинулась и больше к нему не подступала. В ноябре 2015 была учреждена медаль «За оброну Шахтерска». Таким образом, ни в каких боевых действиях в Шахтерске в 2016-2019 Костенко принимать участие не мог за отсутствием таковых.

Поэтому дальше в материалах дела указано: «В составе террористической организации ДНР Костенко имел позывной «Киргиз», носил камуфлированную форму, огнестрельное оружие, получал деньги». Но, как мы неоднократно повторяли и будем повторять снова, ДНР на Украине в законном порядке не признана террористической организацией. Поэтому точно также про форму, оружие и деньги можно было бы написать о любом члене группировок «Азов»*, «Правый сектор»* и т.д. Но их почему-то не судят за ношение формы, оружия и получение денег.

Свой переход на контролируемую Украиной территорию Костенко объяснил тем, что никого за период службы в вооруженных силах ДНР не убил (естественно, ведь в Шахтерске нет фронта) и хотел бы начать жизнь с чистого листа, завести семью. Парень поверил, что чистосердечное признание поможет ему осуществить мечту, но катастрофически ошибся.

Начинать жизнь с чистого листа он будет в тюрьме целых 8 лет. Костенко признали виновным в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, террористической организации (несуществующей) и посягательстве на территориальную целостность Украины.

На такие сроки убийц садят (если непреднамеренное или есть смягчающие). Ничего себе признание и содействие.

Мораль — человеку вполне могло не понравиться в ДНР, каждый имеет право выбирать, где ему комфортнее жить, но думать, что украинское правосудие позволит начать жизнь с чистого листа экс-военнослужащему ДНР даже после чистосердечного признания, покаяния и содействия — верх наивности; 8 лет получали такие же экс-военнослужащие, но без признания.

Чей Крым?

7 октября Дарницкий суд Киева приговорил участника самообороны Крыма.

В материалах дела указано, что в феврале 2014 в санатории «Горный» в Ялте обвиняемый вступил в вооруженное формирование «Самооборона Крыма», а 26 февраля с пистолетом «Наган» «силой розгонял проукраински настроенных граждан во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины».

Проукраинские настроенные, кстати, были с флагами Меджлиса* и «Правого сектора»*. Итак, обвинение заявило, что мужчина за это получил деньги, а также приказом военного комиссара «Республики Крым» от 7 апреля 2014 №265 был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма».

Откуда такие подробности у следствия? Может есть свидетели? Или есть документ с подписью обвиняемого о том, что он вступил в «Самооборону»? Ничуть. Просто и этот обвиняемый сознался, чтобы подписать сделку с прокурором. Он сказал, что мотивом было неудовлетворительное материальное положение и необходимость в деньгах для содержания детей. В тот момент он не понимал до конца, что совершает незаконные действия и искренне кается.

Прокурор, учитывая смягчающие обстоятельства, попросил условный срок и его дали — 5 лет с отсрочкой на 3 года. В каком-то смысле повезло, но судимость тем не менее теперь есть.

Мораль такая же, как и в истории с танкистом. Просто договорились лучше, потому и приговор мягче.

*Запрещенные в РФ террористические организации