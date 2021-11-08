Фиаско в техникуме, трагический развод и самокат до работы: звезде «Сватов» Анатолию Васильеву — 75 лет

В субботу, 6 ноября, 75-летний юбилей отметил актер театра и кино, народный артист России и звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев. Украина.ру рассказывает о некоторых фактах его жизни

1. Анатолий Васильев родился в Нижнем Тагиле в семье домохозяйки и чиновника, занимавшего высокий пост и пользовавшегося в городе большим уважением и влиянием. Когда будущему актеру было 9 лет, семья переехала в Брянск по рабочей необходимости отца.

2. В школьные годы Васильев посещал драмкружок, играл на гитаре и мечтал о поступлении в театральный вуз. Большой поклонницей театра и кино была его мать. Однако глава семейства настоял на «настоящей профессии», и Анатолий поступил в машиностроительный техникум.

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В столице он поступил во МХАТ с первой попытки. Отец решение не одобрил, но мать заступилась за единственного сына, утверждая, что у него талант. В итоге в 1969 году Васильев-младший успешно закончил театральный вуз.

3. Артист был дважды женат, его первой супругой стала Татьяна Ицыкович, которая прославилась под его фамилией и сейчас известна зрителю как актриса Татьяна Васильева.

По признанию Васильева, он не хотел жениться, но девушка была очень настойчива, и он уступил. Сама артистка вспоминала, что в юности комплексовала из-за своей внешности и не понимала, как такой видный и красивый мужчина обратил на нее внимание.

Брак продлился 10 лет, у пары родился сын Филипп, но закончилось все плачевно: Татьяна ушла к другому известному актеру — Георгию Мартиросяну, с которым позже тоже развелась.

«С Васильевым я разорвала отношения, как в плохой пьесе, — очень бездарно. Пришла к нему, сказав, что изменила. Он все время снимался, я была с головой в работе. У него были любовные связи, у меня… Он мог играть все! Но я не могла постоянно восхищаться им, у меня не было на это времени. А он требовал», — рассказала Васильева.

4. Расстаться у Васильевых полюбовно не получилось. Бывшие супруги поругались так сильно, что много лет не общались. Актер очень скучал по сыну и даже отказывался от ролей ради встречи с ним, но позже и мальчик перестал с ним общаться.

5. Помириться с первой семьей артисту удалось благодаря своей второй жене Вере, она выступила между конфликтующими сторонами в качестве миротворца. Женщина работала в то время редактором на телевидении, а позже родила Васильеву дочь.

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7. Васильев сыграл огромное количество ролей в театре и кино, самыми известными картинами с его участием стали «Экипаж», «Дамское танго», «Михайло Ломоносов», «Короткое дыхание», «Отцы и дети», «Сваты», «Крик совы», «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Сваты».

8. В украинском сериале «Сваты» Васильев проработал четыре сезона и очень полюбился зрителю. Однако неожиданно для поклонников фильма его герой умер от сердечного приступа, а сам артист покинул проект.

Долгое время фанатам картины приходилось лишь гадать, почему Васильев больше не снимается в «Сватах»? Позже сам актер объяснил, что на съемках 4-го сезона между ним и коллегой Федором Добронравовым возник конфликт.

По сценарию, герой последнего Иван Будько вечно поддевал Юрия Анатольевича, однако его исполнителю через какое-то время это надоело и шутки перестали казаться смешными, отчего, по мнению Васильева, потерял и сам сериал.

«Я ушел оттого, что мы уже не имели права, как любимые народом персонажи, по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино», — пояснил Васильев.

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10. Сейчас Васильев работает в театре Моссовета, где служит с 1995 года. Говорят, что артист ведет активный образ жизни и даже ездит на работу на самокате.

P. S. Еще один примечательный факт: в 90-е годы, когда «новые русские» уже практически выкупили здание Театра Советской армии, Анатолий Васильев был одним из немногих, кто не побоялся встать на защиту театра.