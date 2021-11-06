Одной из причин, которая заставляет его так считать, Шинковский назвал прославление на Украине людей, связанных с геноцидом поляков на Волыни в 1943 — 1944 годах.

Действительно, начиная с 2014 года многие высшие чиновники Украины прямо говорили о необходимости ориентироваться на опыт ОУН*. 

«Для СБУ не надо придумывать ничего лишнего — важно опереться на традиции и подходы к работе Службы безопасности ОУН-УПА в 1930 — 1950-х годах, — заявлял глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в интервью киевской газете «День», опубликованном 1 апреля 2015 года. — Она работала против агрессора в условиях временной оккупации территории, имела патриотическое воспитание, боевую контрразведку и опиралась на мирное украинское население, пользуясь его беспрецедентной поддержкой. Когда я был еще в оппозиции, мы хорошо изучили эти традиции и традиции Лебедя и Арсенича-Березовского, которые создавали и руководили Службой безопасности ОУН». 

«Эгоистичная и циничная». Василь Вакаров о том, как Польша перехитрила Украину и работает с Россией
«Эгоистичная и циничная». Василь Вакаров о том, как Польша перехитрила Украину и работает с Россией
© Facebook, Василь Вакаров

Наглядной демонстрацией такой преемственности стало то, что сразу после своего назначения в феврале 2014 года Наливайченко взял себе в СБУ заместителем Андрея Левуса, связанного с Молодежным националистическим конгрессом, молодежным крылом бандеровской фракции Организации украинских националистов (ОУН).

Начиная с 2014 года на Украине началось массовое переименование улиц и площадей в честь вождей ОУН Евгения Коновальца и Степана Бандеры и командира Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича, установка памятников и мемориальных досок в честь вдохновителей и исполнителей терактов против польских государственных деятелей в 1930-е годы, а затем геноцида польского населения на Волыни в 1943 году.

По данным Украинского института национальной памяти, в 2015 — 2016 годах 34 улицы в разных городах Украины были переименованы в честь Бандеры. Самым резонансным переименованием стало решение Киевской городской рады о переименовании улицы в проспект Бандеры, принятое 7 июля 2016 года. 

Примечательно, что президент Петр Порошенко включил это переименование в список своих достижений на посту главы государства. Например, выступая 27 октября 2016 года перед студентами Национального университете «Острожская академия», он заявил: «В Киеве — проспект Бандеры. Полюбуйтесь, как быстро мы с вами меняем страну!».

Реституции в Польше и на Украине. Кому на пути в Европу достанутся украинские земли
Реституции в Польше и на Украине. Кому на пути в Европу достанутся украинские земли
© РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

30 июня 2017 года мэрия Львова организовала музыкальный фестиваль «ШухевичФест», названный в честь Шухевича, командовавшего вошедшей в город 30 июня 1941 года диверсионной группой абвера «Нахтигаль», укомплектованной членами ОУН. После захвата Львова «Нахтигалем» и последующего вступления в него гитлеровцев стал местом массовых расправ над еврейским и польским населением. 

«ШухевичФест» стал не первым подобным музыкальным фестивалем — в Луцке, столице Волынской области, с 2007 года проходит посвященный Степану Бандере фестиваль «Бандерштат».

Характерно, что вскоре после обстрела 29 марта 2017 года в Луцке (административный центр Волынской области) консульства Польши 12 апреля 2017 года Волынская областная рада демонстративно объявил 2017 год «годом УПА».

14 октября 2017 года, в очередную годовщину основания УПА, на здании киевской мэрии были вывешены огромные портреты Бандеры и Шухевича.

26 июля 2018 года Житомирская областная рада приняла решение объявить 2019 год в области годом Степана Бандеры, в честь 110-летия со дня рождения вождя ОУН.

Аналогичное решение приняла 11 декабря 2018 года Львовская областная рада, объявивший 2019 год годом и Степана Бандеры, и ОУН, решив отпраздновать сразу два юбилея — 110-летие со дня рождения Степана Бандеры и 90-летие с Первого конгресса украинских националистов в Праге, на котором была создана в 1929 году ОУН.

Охота за головами. Зачем польским и чешским вузам студенты из Украины
Охота за головами. Зачем польским и чешским вузам студенты из Украины
© Karolina Grabowska: Pexels / Olekwarszawiak/Wikipedia

Далее к инициативе подключилась Верховная Рада, принявшая 18 декабря 2018 года за основу и в целом постановление №2654-VIII «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году», санкционировавший празднование на государственном уровне следующих памятных дат и юбилеев: 

«90 лет со времени проведения Первого Конгресса (Большого сбора) украинских националистов, на котором была создана Организация украинских националистов (28.01 — 03.02.1929)… 75 лет со времени боя Украинской повстанческой армии под Гурбами (21 — 25.04.1944)… 1 января — 110 лет со дня рождения Степана Бандеры (1909 — 1959), ведущего деятеля и теоретика украинского национально-освободительного движения, председателя Провода (руководства. — Прим. авт.) Организации украинских националистов, политического деятеля… 23 февраля — 100 лет со дня рождения Петра Федуна (псевдоним — Полтава) (1919 — 1951), военного и политического деятеля, члена ОУН и УПА… 28 февраля — 130 лет со дня рождения Павла Шандрука (1889 — 1979), военного деятеля, генерал-хорунжего Армии УНР». Стоит отметить, что Шандрук в 1945 году возглавил созданную в Третьем рейхе Украинскую национальную армию, в качестве 1-й дивизии в которую вошла 14-я гренадерская дивизия Ваффен СС «Галичина».

В 2018 году в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) были официально введены приветствия («Слава Украине! — Героям слава!») и гимн Организации украинских националистов (в ее бандеровской версии).

Польская пацификация Галичины. Как украинские националисты получили аргумент для оправдания Волынской резни
Польская пацификация Галичины. Как украинские националисты получили аргумент для оправдания Волынской резни
© old.qha.com.ua

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон №2640-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украине в XX веке», согласно которому «лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии… вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость Украины в XX веке» и получили право на положенные участникам боевых действий льготы. 22 декабря 2018 года закон подписал президент Порошенко.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется:

«Следует отметить, что в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» содержится норма, изложенная в пункте 16 статьи 6, которая признает участниками боевых действий воинов Украинской повстанческой армии, участвовавших в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941 — 1944 годах, в случае, если они не совершили преступлений против мира и человечества и реабилитированные в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине». Однако, следует отметить, что Украинская повстанческая армия была сформирована в 1942 году, а не в 1941[-м], как отмечается в действующей норме, воины УПА продолжали вооруженное сопротивление тоталитарному режиму СССР и после 1944 года, последнее значительное боевое столкновение произошло в 1956 году, отдельные небольшие боевые подразделения продолжали оказывать сопротивление и в дальнейшем. Именно эти фактологические неточности в действующем законе существенно ограничивают категорию реальных участников боевых действий из числа борцов за независимость Украины. Исходя из этого, существует необходимость привести в соответствие нормы пункта 16 статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» нормам Закона Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке», что обеспечит также социальную справедливость по отношению к борцам за независимость Украины в ХХ веке».

* Организации запрещены в РФ