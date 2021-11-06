Поляки подвергаются дискриминации на Украине. Об этом 30 октября, выступая на заседании комиссии по связям с поляками за границей Сейма (парламента) Польши, заявил замминистра иностранных дел Шимон Шинковский

Одной из причин, которая заставляет его так считать, Шинковский назвал прославление на Украине людей, связанных с геноцидом поляков на Волыни в 1943 — 1944 годах.

Действительно, начиная с 2014 года многие высшие чиновники Украины прямо говорили о необходимости ориентироваться на опыт ОУН*.

«Для СБУ не надо придумывать ничего лишнего — важно опереться на традиции и подходы к работе Службы безопасности ОУН-УПА в 1930 — 1950-х годах, — заявлял глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в интервью киевской газете «День», опубликованном 1 апреля 2015 года. — Она работала против агрессора в условиях временной оккупации территории, имела патриотическое воспитание, боевую контрразведку и опиралась на мирное украинское население, пользуясь его беспрецедентной поддержкой. Когда я был еще в оппозиции, мы хорошо изучили эти традиции и традиции Лебедя и Арсенича-Березовского, которые создавали и руководили Службой безопасности ОУН». «Эгоистичная и циничная». Василь Вакаров о том, как Польша перехитрила Украину и работает с Россией © Facebook, Василь Вакаров

Наглядной демонстрацией такой преемственности стало то, что сразу после своего назначения в феврале 2014 года Наливайченко взял себе в СБУ заместителем Андрея Левуса, связанного с Молодежным националистическим конгрессом, молодежным крылом бандеровской фракции Организации украинских националистов (ОУН).

Начиная с 2014 года на Украине началось массовое переименование улиц и площадей в честь вождей ОУН Евгения Коновальца и Степана Бандеры и командира Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича, установка памятников и мемориальных досок в честь вдохновителей и исполнителей терактов против польских государственных деятелей в 1930-е годы, а затем геноцида польского населения на Волыни в 1943 году.

По данным Украинского института национальной памяти, в 2015 — 2016 годах 34 улицы в разных городах Украины были переименованы в честь Бандеры. Самым резонансным переименованием стало решение Киевской городской рады о переименовании улицы в проспект Бандеры, принятое 7 июля 2016 года.

Примечательно, что президент Петр Порошенко включил это переименование в список своих достижений на посту главы государства. Например, выступая 27 октября 2016 года перед студентами Национального университете «Острожская академия», он заявил: «В Киеве — проспект Бандеры. Полюбуйтесь, как быстро мы с вами меняем страну!». Реституции в Польше и на Украине. Кому на пути в Европу достанутся украинские земли © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

30 июня 2017 года мэрия Львова организовала музыкальный фестиваль «ШухевичФест», названный в честь Шухевича, командовавшего вошедшей в город 30 июня 1941 года диверсионной группой абвера «Нахтигаль», укомплектованной членами ОУН. После захвата Львова «Нахтигалем» и последующего вступления в него гитлеровцев стал местом массовых расправ над еврейским и польским населением.

«ШухевичФест» стал не первым подобным музыкальным фестивалем — в Луцке, столице Волынской области, с 2007 года проходит посвященный Степану Бандере фестиваль «Бандерштат».

Характерно, что вскоре после обстрела 29 марта 2017 года в Луцке (административный центр Волынской области) консульства Польши 12 апреля 2017 года Волынская областная рада демонстративно объявил 2017 год «годом УПА».

14 октября 2017 года, в очередную годовщину основания УПА, на здании киевской мэрии были вывешены огромные портреты Бандеры и Шухевича.

26 июля 2018 года Житомирская областная рада приняла решение объявить 2019 год в области годом Степана Бандеры, в честь 110-летия со дня рождения вождя ОУН.

Аналогичное решение приняла 11 декабря 2018 года Львовская областная рада, объявивший 2019 год годом и Степана Бандеры, и ОУН, решив отпраздновать сразу два юбилея — 110-летие со дня рождения Степана Бандеры и 90-летие с Первого конгресса украинских националистов в Праге, на котором была создана в 1929 году ОУН. Охота за головами. Зачем польским и чешским вузам студенты из Украины © Karolina Grabowska: Pexels / Olekwarszawiak/Wikipedia

Далее к инициативе подключилась Верховная Рада, принявшая 18 декабря 2018 года за основу и в целом постановление №2654-VIII «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году», санкционировавший празднование на государственном уровне следующих памятных дат и юбилеев:

«90 лет со времени проведения Первого Конгресса (Большого сбора) украинских националистов, на котором была создана Организация украинских националистов (28.01 — 03.02.1929)… 75 лет со времени боя Украинской повстанческой армии под Гурбами (21 — 25.04.1944)… 1 января — 110 лет со дня рождения Степана Бандеры (1909 — 1959), ведущего деятеля и теоретика украинского национально-освободительного движения, председателя Провода (руководства. — Прим. авт.) Организации украинских националистов, политического деятеля… 23 февраля — 100 лет со дня рождения Петра Федуна (псевдоним — Полтава) (1919 — 1951), военного и политического деятеля, члена ОУН и УПА… 28 февраля — 130 лет со дня рождения Павла Шандрука (1889 — 1979), военного деятеля, генерал-хорунжего Армии УНР». Стоит отметить, что Шандрук в 1945 году возглавил созданную в Третьем рейхе Украинскую национальную армию, в качестве 1-й дивизии в которую вошла 14-я гренадерская дивизия Ваффен СС «Галичина».

В 2018 году в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) были официально введены приветствия («Слава Украине! — Героям слава!») и гимн Организации украинских националистов (в ее бандеровской версии). Польская пацификация Галичины. Как украинские националисты получили аргумент для оправдания Волынской резни © old.qha.com.ua

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон №2640-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украине в XX веке», согласно которому «лица, принимавшие участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии… вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке» признаны борцами за независимость Украины в XX веке» и получили право на положенные участникам боевых действий льготы. 22 декабря 2018 года закон подписал президент Порошенко.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется:

«Следует отметить, что в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» содержится норма, изложенная в пункте 16 статьи 6, которая признает участниками боевых действий воинов Украинской повстанческой армии, участвовавших в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941 — 1944 годах, в случае, если они не совершили преступлений против мира и человечества и реабилитированные в соответствии с Законом Украины «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине». Однако, следует отметить, что Украинская повстанческая армия была сформирована в 1942 году, а не в 1941[-м], как отмечается в действующей норме, воины УПА продолжали вооруженное сопротивление тоталитарному режиму СССР и после 1944 года, последнее значительное боевое столкновение произошло в 1956 году, отдельные небольшие боевые подразделения продолжали оказывать сопротивление и в дальнейшем. Именно эти фактологические неточности в действующем законе существенно ограничивают категорию реальных участников боевых действий из числа борцов за независимость Украины. Исходя из этого, существует необходимость привести в соответствие нормы пункта 16 статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» нормам Закона Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке», что обеспечит также социальную справедливость по отношению к борцам за независимость Украины в ХХ веке».

* Организации запрещены в РФ