В четверг, 4 ноября, состоялось подписание пакета документов, именуемых «дорожными картами» или «планом углубленной интеграции» между Россией и Белоруссией - событие, масштаб которого нам еще только предстоит осмыcлить

Как и было анонсировано в сентябре, церемония прошла на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Свои подписи поставили президенты двух стран.

Событие торжественно подавалось белорусскими СМИ, российскими же коллегами освещалось несколько сдержаннее. На то есть причины, в том числе ситуативные. Буквально накануне подписания Минск внезапно продал весьма враждебно настроенной Украине электроэнергию: 500 МВт.

Кое-кто расценил это, как нелогичный шаг, ведь Киев не признал выборы президента, открыто именует Лукашенко «самопровозглашенным», прервал с ним политические контакты, объявил санкции и главное — воздушную блокаду. К тому же, главного союзника Белоруссии — Россию, называет «агрессором».

В общем, как говорят в Украине — «зрада». На этом фоне никто широкого жеста Белоруссии не понял. Но и без этого, вопросов к интеграционным документам хватает.

Будничное торжество

Ожидался праздник еще в 2019 году, в 20-летний юбилей Союзного государства. Но тогда это оказалось невозможно по причине конфликта из-за компенсации за налоговый маневр на нефтяном рынке РФ.

От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Но тут грянул политический кризис в Белоруссии, выборы президента переросли в Беломайдан. Это событие нельзя назвать хорошим. Но в данном, конкретном разрезе, по воле правильно вставших «звезд» протесты дали положительный результат. Минск стал гораздо сговорчивее и доброжелательнее.

В обмен на политическую поддержку и международную «крышу» РФ, власти РБ срочно активизировались на союзном направлении. И вот, спустя «всего» чуть больше года после позитивного сдвига, союзный пакет наконец подписан президентами. Опять же, антураж должен был быть куда более торжественный, предполагающий визит Владимира Путина в Минск, теплую встречу и объятия Александра Лукашенко, совместные деловые завтраки, обеды и ужины. Но все это умножил на ноль ковид.

К сожалению, пандемия продолжается, заболеваемость растет, а это исключает прямые контакты. В общем, торжественная и важная в истории Союзного государства церемония прошла онлайн. Лукашенко был по одну сторону экрана, Путин по другую. Немного не то. И все же не стоит недооценивать важность подписанных документов.

Оптимисты и пессимисты считают

Очень важным является оценка общества. Но для качественной аналитики стоит учитывать только тех, кто приемлет Союзное государство и, соответственно, считает «дорожные карты» важной составляющей его строительства.

Есть и те, кто категорически против интеграции России и Белоруссии, которые напрочь отрицают то, что произошло в принципе. Они есть, но обструктивистов учитывать нельзя по причине их контрпродуктивности, да и значительной удаленности от политического процесса.

Итак, среди друзей Союзного государства есть оптимисты и пессимисты. Это нормально. Оптимисты убеждены, что несмотря на отсутствие помпы и понятной конкретики («дорожные карты» пока не опубликованы) — имеет место историческое событие.

Союзное государство в режиме «лайт». Минск и Москва раскрыли «дорожные карты» © REUTERS, Shamil Zhumatov

РФ и РБ выступают примером и локомотивом для формирования своего макрорегиона, способного достойно конкурировать во всех направлениях, а главное — обеспечить безопасность для граждан. Пессимисты оценивают событие несколько сдержаннее, зато куда более предметно.

«Стороны договорились о… гармонизации, синхронизации, координации, интеграции, выработке единых подходов, унифицировать подходы и о заключении Соглашения в будущем. Никакой конкретики мы не увидели. Как всегда, договорились договариваться. На подписание такого рамочного документа ушло несколько лет конфликтных, напряжённых переговоров. Даже роуминга не отменили и не возобновили автомобильное сообщение между странами», — пишет безусловный друг Союзного государства, белорусский аналитик и активист Русского мира Михаил Малаш.

Его оценка также имеет право на существование, тем более, что факты, которые он приводит, истинны. Но есть и хорошие новости: текст соглашений еще в сентябре обещал обнародовать Александр Лукашенко. И когда это произойдет, возможно пессимисты найдут в них ответы на свои вопросы.

Интеграционный кейс

Ну а пока из конкретики известно следующее. Подписаны 28 программ союзного строительства. Еще три договорились пока не трогать: они касаются наднациональных органов, единой налоговой системы и единой валюты.

В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов и формирования денежно-кредитной политики, а также создания общего платежного пространства, борьбе с терроризмом.

Стороны договорились об объединении рынков нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. До 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа двух стран. Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне 2021 года — 128,5 доллара за тыс. кубометров.

Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

У Союзного государства появится своя символика, может появиться единый, общесоюзный медиахолдинг. Первый белорусский космонавт приглашен на МКС! РФ и РБ утвердили новую военную доктрину Союзного государства, включающую, по словам Владимира Путина, единое оборонное пространство и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре.

Общий объем кредитов Москвы Минску с сентября 2021 года до конца 2022 года составит около 630-640 млн долларов. Все это, по мнению подписантов, создаст единый экономический базис, на котором можно будет возводить политическую надстройку единых, наднациональных органов. Но это все «рамочная» информация, известная очень давно.

Из того, на что пролили свет те, чьи подписи стоят под соглашениями, становится понятно, что прямая выгода на сегодня больше у Минска. Это тактический вопрос, но в свете мировых коллизий, можно сказать, что Лукашенко, как обычно невероятно везет.

По словам Владимира Путина на мировых рынках нефти и газа цены галопируют, в то время, как Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь, восемь, а то и в отдельные моменты в десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках.

«И даже если говорить и сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам «Газпрома», и то в 3-4 раза дешевле. Это касается граждан Беларуси, это касается домохозяйств, которые приобретают энергию по таким минимальным ценам, это касается всей экономики Беларуси», — отметил Владимир Путин.

Послесловие

Пессимисты критикуют подписание «дорожных карт» за отсутствие конкретики. По их мнению, той самой конкретики было куда больше 20 лет назад. А сейчас, как видно из приведенного выше мнения белорусского наблюдателя, снова «договорились договариваться».

Больше понимания, безусловно, добавит публикация документов для их всестороннего анализа обществом. Но и сегодня видно, что интеграция обеспечила прочный фундамент под существующей в Белоруссии властью, гарантировала ее крепость и стабильность.

Патриоты торжествуют. Лидер белорусских либерал-демократов Олег Гайдукевич высказался именно в этом смысле, констатируя, что Запад может вводить теперь сколь угодно новых пакетов санкций — это лишь ускорит интеграцию и будет мотивировать ее на самые ожидаемые друзьями Союзного государства шаги, вплоть до полного объединения.

«С-400 вы уже на границе заслужили. Благодарим Вас за укрепление интеграции между Россией и Беларусью!», — написал Гайдукевич.

Это так, плюс прямая финансовая поддержка Лукашенко, которую белорусскому президенту ждать, кроме Москвы, неоткуда. Для России же пока из всего того, что было подписано и утверждено главное значение имеет военная доктрина Союзного государства.

Это подчеркивают все оптимисты российского медиа-поля. Утверждение военного союза, по их мнению, главный итог прошедшего заседания Госсовета, во всяком случае, главный практический итог для наших общих соседей, ставших «враждебным окружением» — Украины, Прибалтики, Польши, Чехии и прочих буферных стран коллективного запада.

Что касается экономической составляющей, в этом отношении будет сохраняться определенный скепсис, поскольку экономика традиционно является конфликтной частью.

Кроме того, заседание Высшего госсовета выявило еще одну конфликтную точку, которая впервые была озвучена на столь высоком уровне — это информационная среда.

Речь о признаках цензуры и запретов для журналистов. Как она будет регулироваться в дальнейшем, пока остается вопросом, проблема была пока только заявлена. Ну а ответом на вопрос «что дальше?» будет публикация «дорожных карт».