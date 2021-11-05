Украина считает, что Великобритания помогает ей укрепить флот, объединившись с ней в борьбе против России, но у королевства совершенно иные планы

В рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей с 31 октября по 12 ноября в Глазго, 1-2 ноября состоялся саммит лидеров. На полях мероприятия президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, речь шла о двусторонних отношениях, ситуации в Европе и мире, особое внимание политики уделили военно-оборонному сотрудничеству Киева и Лондона.

С последнего визита Зеленского в Соединённое королевство прошёл ровно год: в начале октября 2020-го стороны подписали, как выразился президент Украины, «важный стратегический документ» — меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах (на сумму в $1,6 млрд), предусматривающий поставки современных образцов военной техники, налаживание производства отдельных видов военной продукции на Украине и строительство объектов базирования украинских ВМС. Зеленский едет в Лондон за войной с Россией © коллаж Украина.Ру

Корабли: Лондону — в тягости, Киеву — в радость

Подробности нынешнего визита президента в Великобританию рассказал в интервью телеканалу «Дом» 14 октября посол Украины в королевстве, бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко. Согласно меморандуму о кредитных гарантиях, подписанному в ходе предыдущего визита, Лондон выделит до 2,5 млрд фунтов стерлингов, половину этой суммы Киев намерен потратить на обеспечение развития своего флота.

«Я убеждён, что в ближайшее время будет приобретено 2 действующих корабля, то есть их не нужно строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил Украины. Будет начато строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Британии. Сначала их построят в Британии, потом технологию передадут вместе с производством на украинские верфи, что позволит привлечь наших рабочих на местах, позволит поддержать местный и общий бюджеты. И построенные корабли войдут в состав наших Военно-морских сил. И наконец-то, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши способности на море», — заявил Пристайко.

И здесь стоит сделать несколько уточнений. Действующие корабли, о которых говорил министр, — это суда Ramsy и Blyth противоминной защиты класса Sandown, торжественно списанные после 21 года и 20 лет службы во флоте Великобритании соответственно. Прикольный металлолом. Крейсер "Украина" хотели продать Китаю, но он 30 лет простоял на приколе в порту © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Это абсолютно новые порты, которых так не хватает нашим Вооружённым силам, нашему флоту после того, как Россия захватила нашу инфраструктуру в Крыму», — продолжил Пристайко.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин в интервью главным редакторам крупнейших российских СМИ заявил, что Россия готова продолжить процесс передачи Киеву украинской военной техники, оставшейся в Крыму, который начался в 2014 году, когда с полуострова в соседнее государство было направлено несколько эшелонов. Речь шла о десятках кораблей и боевых самолётах, бронетехнике, находящихся, как отметил глава государства, в том же плачевном состоянии в каком было и до возвращения Крыма в состав России. Боезапасы, по оценке российских экспертов, транспортировке не подлежат, поэтому Путин пригласил украинских военных присутствовать при их утилизации на месте.

В ответ на предложение российского лидера украинские политики, в том числе занимавший на тот момент пост президента страны Пётр Порошенко, заявили, что заберут военную технику только вместе с полуостровом. В свою очередь, вице-адмирал Сергей Гайдук, командовавший ВМС Украины с марта 2014 года по апрель 2016-го, сказал, что Киев не забирает технику, чтобы не лишиться аргументов по соответствующим искам, поданным в международные инстанции, а также чтобы Западне перестал оказывать давление на Россию. Он признал, что украинский флот действительно находится в плачевном состоянии и разваливается на глазах: после распада СССР Украина получила 140 кораблей, катеров и судов обеспечения, за годы независимости 65 из них списали на металлолом, а достроили всего 5, к тому же ВМС страны примерно на 70% оснащены российским оборудованием. Украина отдала на металлолом 4 военных корабля, возвращенных из Крыма © РИА Новости, Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Среди техники, которую военные ВСУ могли бы забрать из Крыма, было по истине легендарное судно — единственная украинская подводная лодка «Запорожье» (проекта 641, такие образцы к середине 2010-х годов оставались в составе флотов всего 3 стран:Кубы, Ливии и Украины). Субмарина, введённая в строй в 1971 году и получившая тогда название Б-435, совершила 14 дальних морских походов, а при разделе Черноморского флота с Россией в 1997 году Украина забрала её как самую боеготовую из всей 155-й бригады подводных лодок. Тогда же её переименовали в «Запорожье» и приняли в состав ВМС Украины, однако служба судна не сложилась с самого начала: помимо того, что ушли многие опытные члены экипажа, из строя вышли аккумуляторные батареи. Собрать нужную сумму для замены детали удалось лишь в 2002 году, однако выяснилось, что установленные греческие аккумуляторы несовместимы с советским судном, таким образом, $3,5 млн были потрачены зря. Анатолий Гриценко, возглавивший Министерство обороны Украины после «Оранжевой революции», предлагал списать подлодку и продать, к тому же был и потенциальный покупатель в лице Ливии, однако в конечном итоге сделка не состоялась. В 2009 году «Запорожье» всё-таки решили реанимировать и отправили на ремонт в Россию, где на неё установили подходящие аккумуляторы. В момент перехода Крыма в состав РФ по итогам референдума подлодка находилась в месте своего базирования — в Стрелецкой бухте Севастополя. После недолгих переговоров с представителями Черноморского флота экипаж поднял на«Запорожье» Андреевский флаг, и большая часть личного состава во главе с командиром подлодки капитаном 1-го ранга Робертом Шагеевым перешла на службу в ВМФ РФ, а судно перебазировали в Южную бухту Севастополя. Для несения боевого дежурства судно непригодно.

Помимо передачи и строительства кораблей, Киев и Лондон договорились о возведении двух военно-морских баз на Украине (согласно меморандуму о проекте морского партнёрства между консорциумом промышленности Соединённого Королевства и ВМС Украины, подписанному в Одессе 21 июня 2021 года). По словам военного эксперта Ивана Коновалова, этот проект стоит рассматривать как развёртывание объектов НАТО на Украине. Военный эксперт объяснил, какой удар Великобритания готовится нанести по Крыму © president.gov.ua

«И законы там действуют не украинские. Такие базы в стратегическом регионе хотел бы иметь Лондон, однако отнюдь не для защиты Украины от мифической угрозы. Речь может идти о мониторинге ситуации в регионе и усилении разведывательной деятельности стран Запада», — предупредил он.

А вообще президент ставит задачу создать «большой флот» Украины до 2035 года. Источник телеканала RT в Министерстве обороны Украины, комментируя уверенность Зеленского в том, что британцы и американцы помогут в его создании и реформировании армии, а также предоставят вооружение, сказал: «Казалось, что президент уже не настолько наивен, но, похоже, это не так. Представляю, в каком шоке эти заявления читают в посольстве США и Великобритании».

Источники RT в партии «Батькивщина» уверены, что Киев максимум может рассчитывать на флот из списанных судов.

«Их подкрасят, подварят и повесят флаг, сверху поставят неработающие пушки советского образца. Никто же воевать не собирается, это просто имидж. А западные партнёры просто дадут Украине поиграть в «морскую державу». Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — заявил представитель политсилы.

По словам собеседников, Украина решила «собрать металлолом» со всего мира, который«гордо будет плавать» в Чёрном море: на формирование современного флота денег нет, поэтому и создаётся видимость «сильной и непобедимой» страны с мощным военно-морским флотом, а то, что украинские корабли могут затонуть при первом шторме, мало кого волнует. Цель властей — декорация, а не защита, такая ситуация выгодна и западным партнёрам — есть куда сдать металлолом.

Великобритания вспомнила об имперских замашках

Военно-морское сотрудничество, которое Киев гордо выдаёт за поддержку со стороны западных стран, Лондон активизирует вовсе по иным причинам — всё это как нельзя лучше вписывается в новую концепцию внешней и военной политики королевства(«Глобальная Британия в эпоху соперничества. Интегрированный обзор политики в области безопасности, обороны, развития и иностранных дел»), опубликованную 16 марта 2021 года. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, это самый значительный пересмотр внешнеполитической и оборонной стратегии после холодной войны. Кроме того, 23 марта вышла новая Белая книга Великобритании (Defence in acompetitive age). Опираясь на эти 2 документа, страна собирается вернуть себе былое глобальное присутствие во всём мире. Межуев: Великобритания надеется на глобальную роль © РИА Новости, Владимир Трефилов

В результате реформы правительство будет максимально переориентировано на системную конкуренцию с другими странами, при этом снижается уровень недопущения применения военной силы — она теперь расценивается как адекватный инструмент для ответа на угрозы национальным интересам Великобритании. Сухопутные войска будут заточены под проведение высокомобильных операций, они превратятся в высокотехнологичные десантно-штурмовые войска с большим количеством подразделений специального назначения.

Добиваться стратегического преимущества британцы будут посредством комбинации экономических мер, «мягкой силы» и научно-технического превосходства, для чего в частности запланировано строительство фрегатов и эсминцев нового поколения, полное обновление вооружений, а каждый военный в связи с расширением научного компонента должен стать исследователем. На протяжении долгого время флагманом научного флота был ледокол «Джеймс Кларк Росс», но в 2021 году Лондон передал его Украине. Точнее продал — за $5 млн, — предварительно сняв всё исследовательское оборудование.Многие приходят в недоумение, зачем государству, не входящему в число арктических, ледокол? У Киева есть исследовательская станция «Академик Вернадский» в Антарктиде, которая, к слову, с 1953 по 1996 годы принадлежала Великобритании (Украина купила её всего за £1). Она расположена в одной из самых тёплых точек континента — на острове Галиндез, и чтобы добраться до неё — а это около 17 000 км от Одессы, — Украине приходится фрахтовать корабли у других стран, то есть плыть на попутках. Помимо научного оборудования, на станции есть даже бар, самый южный в мире. Лондон хочет вернуться в Черное море с помощью Киева. Чтобы бороться с Москвой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Поскольку бороться с каждой угрозой невозможно, нужно создать условия для максимального затруднения любых вредоносных действий со стороны недружественных государств и любых корпораций или террористических организаций, говорится в документе. Кроме того, королевство будет активно применять санкционное давление на страны, представляющие угрозу для глобальной демократии. А главная угроза безопасности Великобритании в Европе названа в концепции прямо — это Россия (для сравнения, Китаю отведена роль системного вызова). Если учесть, что Лондон будет вести борьбу с той или иной угрозой исключительно с привлечением ресурсов дружественных ему стран, то укрепление сотрудничества с Украиной более чем логично, поскольку именно она за последние 7 лет стала главным инструментом в противостоянии Москве со стороны Запада.