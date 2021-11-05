В рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей с 31 октября по 12 ноября в Глазго, 1-2 ноября состоялся саммит лидеров. На полях мероприятия президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, речь шла о двусторонних отношениях, ситуации в Европе и мире, особое внимание политики уделили военно-оборонному сотрудничеству Киева и Лондона.
С последнего визита Зеленского в Соединённое королевство прошёл ровно год: в начале октября 2020-го стороны подписали, как выразился президент Украины, «важный стратегический документ» — меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах (на сумму в $1,6 млрд), предусматривающий поставки современных образцов военной техники, налаживание производства отдельных видов военной продукции на Украине и строительство объектов базирования украинских ВМС.
Корабли: Лондону — в тягости, Киеву — в радость
Подробности нынешнего визита президента в Великобританию рассказал в интервью телеканалу «Дом» 14 октября посол Украины в королевстве, бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко. Согласно меморандуму о кредитных гарантиях, подписанному в ходе предыдущего визита, Лондон выделит до 2,5 млрд фунтов стерлингов, половину этой суммы Киев намерен потратить на обеспечение развития своего флота.
«Я убеждён, что в ближайшее время будет приобретено 2 действующих корабля, то есть их не нужно строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил Украины. Будет начато строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Британии. Сначала их построят в Британии, потом технологию передадут вместе с производством на украинские верфи, что позволит привлечь наших рабочих на местах, позволит поддержать местный и общий бюджеты. И построенные корабли войдут в состав наших Военно-морских сил. И наконец-то, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши способности на море», — заявил Пристайко.
И здесь стоит сделать несколько уточнений. Действующие корабли, о которых говорил министр, — это суда Ramsy и Blyth противоминной защиты класса Sandown, торжественно списанные после 21 года и 20 лет службы во флоте Великобритании соответственно.
«Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Это абсолютно новые порты, которых так не хватает нашим Вооружённым силам, нашему флоту после того, как Россия захватила нашу инфраструктуру в Крыму», — продолжил Пристайко.
В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин в интервью главным редакторам крупнейших российских СМИ заявил, что Россия готова продолжить процесс передачи Киеву украинской военной техники, оставшейся в Крыму, который начался в 2014 году, когда с полуострова в соседнее государство было направлено несколько эшелонов. Речь шла о десятках кораблей и боевых самолётах, бронетехнике, находящихся, как отметил глава государства, в том же плачевном состоянии в каком было и до возвращения Крыма в состав России. Боезапасы, по оценке российских экспертов, транспортировке не подлежат, поэтому Путин пригласил украинских военных присутствовать при их утилизации на месте.
В ответ на предложение российского лидера украинские политики, в том числе занимавший на тот момент пост президента страны Пётр Порошенко, заявили, что заберут военную технику только вместе с полуостровом. В свою очередь, вице-адмирал Сергей Гайдук, командовавший ВМС Украины с марта 2014 года по апрель 2016-го, сказал, что Киев не забирает технику, чтобы не лишиться аргументов по соответствующим искам, поданным в международные инстанции, а также чтобы Западне перестал оказывать давление на Россию. Он признал, что украинский флот действительно находится в плачевном состоянии и разваливается на глазах: после распада СССР Украина получила 140 кораблей, катеров и судов обеспечения, за годы независимости 65 из них списали на металлолом, а достроили всего 5, к тому же ВМС страны примерно на 70% оснащены российским оборудованием.
Среди техники, которую военные ВСУ могли бы забрать из Крыма, было по истине легендарное судно — единственная украинская подводная лодка «Запорожье» (проекта 641, такие образцы к середине 2010-х годов оставались в составе флотов всего 3 стран:Кубы, Ливии и Украины). Субмарина, введённая в строй в 1971 году и получившая тогда название Б-435, совершила 14 дальних морских походов, а при разделе Черноморского флота с Россией в 1997 году Украина забрала её как самую боеготовую из всей 155-й бригады подводных лодок. Тогда же её переименовали в «Запорожье» и приняли в состав ВМС Украины, однако служба судна не сложилась с самого начала: помимо того, что ушли многие опытные члены экипажа, из строя вышли аккумуляторные батареи. Собрать нужную сумму для замены детали удалось лишь в 2002 году, однако выяснилось, что установленные греческие аккумуляторы несовместимы с советским судном, таким образом, $3,5 млн были потрачены зря. Анатолий Гриценко, возглавивший Министерство обороны Украины после «Оранжевой революции», предлагал списать подлодку и продать, к тому же был и потенциальный покупатель в лице Ливии, однако в конечном итоге сделка не состоялась. В 2009 году «Запорожье» всё-таки решили реанимировать и отправили на ремонт в Россию, где на неё установили подходящие аккумуляторы. В момент перехода Крыма в состав РФ по итогам референдума подлодка находилась в месте своего базирования — в Стрелецкой бухте Севастополя. После недолгих переговоров с представителями Черноморского флота экипаж поднял на«Запорожье» Андреевский флаг, и большая часть личного состава во главе с командиром подлодки капитаном 1-го ранга Робертом Шагеевым перешла на службу в ВМФ РФ, а судно перебазировали в Южную бухту Севастополя. Для несения боевого дежурства судно непригодно.
Помимо передачи и строительства кораблей, Киев и Лондон договорились о возведении двух военно-морских баз на Украине (согласно меморандуму о проекте морского партнёрства между консорциумом промышленности Соединённого Королевства и ВМС Украины, подписанному в Одессе 21 июня 2021 года). По словам военного эксперта Ивана Коновалова, этот проект стоит рассматривать как развёртывание объектов НАТО на Украине.
«И законы там действуют не украинские. Такие базы в стратегическом регионе хотел бы иметь Лондон, однако отнюдь не для защиты Украины от мифической угрозы. Речь может идти о мониторинге ситуации в регионе и усилении разведывательной деятельности стран Запада», — предупредил он.
А вообще президент ставит задачу создать «большой флот» Украины до 2035 года. Источник телеканала RT в Министерстве обороны Украины, комментируя уверенность Зеленского в том, что британцы и американцы помогут в его создании и реформировании армии, а также предоставят вооружение, сказал: «Казалось, что президент уже не настолько наивен, но, похоже, это не так. Представляю, в каком шоке эти заявления читают в посольстве США и Великобритании».
Источники RT в партии «Батькивщина» уверены, что Киев максимум может рассчитывать на флот из списанных судов.
«Их подкрасят, подварят и повесят флаг, сверху поставят неработающие пушки советского образца. Никто же воевать не собирается, это просто имидж. А западные партнёры просто дадут Украине поиграть в «морскую державу». Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — заявил представитель политсилы.
По словам собеседников, Украина решила «собрать металлолом» со всего мира, который«гордо будет плавать» в Чёрном море: на формирование современного флота денег нет, поэтому и создаётся видимость «сильной и непобедимой» страны с мощным военно-морским флотом, а то, что украинские корабли могут затонуть при первом шторме, мало кого волнует. Цель властей — декорация, а не защита, такая ситуация выгодна и западным партнёрам — есть куда сдать металлолом.
Великобритания вспомнила об имперских замашках
Военно-морское сотрудничество, которое Киев гордо выдаёт за поддержку со стороны западных стран, Лондон активизирует вовсе по иным причинам — всё это как нельзя лучше вписывается в новую концепцию внешней и военной политики королевства(«Глобальная Британия в эпоху соперничества. Интегрированный обзор политики в области безопасности, обороны, развития и иностранных дел»), опубликованную 16 марта 2021 года. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, это самый значительный пересмотр внешнеполитической и оборонной стратегии после холодной войны. Кроме того, 23 марта вышла новая Белая книга Великобритании (Defence in acompetitive age). Опираясь на эти 2 документа, страна собирается вернуть себе былое глобальное присутствие во всём мире.
В результате реформы правительство будет максимально переориентировано на системную конкуренцию с другими странами, при этом снижается уровень недопущения применения военной силы — она теперь расценивается как адекватный инструмент для ответа на угрозы национальным интересам Великобритании. Сухопутные войска будут заточены под проведение высокомобильных операций, они превратятся в высокотехнологичные десантно-штурмовые войска с большим количеством подразделений специального назначения.
Добиваться стратегического преимущества британцы будут посредством комбинации экономических мер, «мягкой силы» и научно-технического превосходства, для чего в частности запланировано строительство фрегатов и эсминцев нового поколения, полное обновление вооружений, а каждый военный в связи с расширением научного компонента должен стать исследователем. На протяжении долгого время флагманом научного флота был ледокол «Джеймс Кларк Росс», но в 2021 году Лондон передал его Украине. Точнее продал — за $5 млн, — предварительно сняв всё исследовательское оборудование.Многие приходят в недоумение, зачем государству, не входящему в число арктических, ледокол? У Киева есть исследовательская станция «Академик Вернадский» в Антарктиде, которая, к слову, с 1953 по 1996 годы принадлежала Великобритании (Украина купила её всего за £1). Она расположена в одной из самых тёплых точек континента — на острове Галиндез, и чтобы добраться до неё — а это около 17 000 км от Одессы, — Украине приходится фрахтовать корабли у других стран, то есть плыть на попутках. Помимо научного оборудования, на станции есть даже бар, самый южный в мире.
Поскольку бороться с каждой угрозой невозможно, нужно создать условия для максимального затруднения любых вредоносных действий со стороны недружественных государств и любых корпораций или террористических организаций, говорится в документе. Кроме того, королевство будет активно применять санкционное давление на страны, представляющие угрозу для глобальной демократии. А главная угроза безопасности Великобритании в Европе названа в концепции прямо — это Россия (для сравнения, Китаю отведена роль системного вызова). Если учесть, что Лондон будет вести борьбу с той или иной угрозой исключительно с привлечением ресурсов дружественных ему стран, то укрепление сотрудничества с Украиной более чем логично, поскольку именно она за последние 7 лет стала главным инструментом в противостоянии Москве со стороны Запада.