Германия и ЕС могут затянуть сертификацию СП-2 до мая — Bloomberg

Процесс получения разрешения от Федерального сетевого агентства Германии на запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года — именно столько времени для рассмотрения этого вопроса имеют власти ФРГ и Европейский союз, сообщило 3 ноября американское агентство Bloomberg.

После получения решения по сертификации от регулятора ФРГ, у которого есть время до 8 января, оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии. Последний орган может затянуть процесс ещё на два месяца — под предлогом изучения последствий запуска СП-2 для Украины. И лишь затем федеральное агентство Германии сможет выдать лицензию, напоминает Bloomberg. Восточный комитет экономики ФРГ объяснил, почему опасно противодействовать «Северному потоку-2»

На процесс сертификации газопровода также влияет ситуация в энергетическом секторе Европы, которая имеет тенденцию к ухудшению.

Осенью текущего года спотовые цены на голубое топливо на континенте значительно увеличились из-за выросшего спроса в Азии и низкого уровня заполненности газовых хранилищ в европейских государствах. В то же время президент РФ Владимир Путин обещал начать прокачку по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения лицензии, отмечает Bloomberg.

По информации агентства, в Германии проблем с одобрением газопровода возникнуть не должно: правительство Ангелы Меркель всегда поддерживало проект, несмотря на критику со стороны США, Украины и некоторых стран ЕС. Предполагается, что с ее возможным преемником, кандидатом от СДПГ Олафом Шольцем, изменений не произойдет, ведь его партия тоже выступала за строительство трубопровода.

При этом 31 октября президент США Джо Байден на встрече с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и вероятным будущим канцлером Олафом Шольцем на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Риме обсудил, в частности, и газопровод «Северный поток — 2».

Президент США «отметил важность продолжающейся работы по внедрению положений» совместного с Германией соглашения по проекту СП-2», сообщил Белый дом. Как указывается в заявлении, участники встречи отметили, что это необходимо для того, чтобы «удостовериться в том, что Россия не сможет использовать поставки натурального газа во вредоносных политических целях».

Россия обладает большим влиянием в ситуации вокруг газопровода «Северный поток — 2», констатировало в начале текущей недели Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI).

Если Москва будет настаивать на сертификации этого газопровода в обмен на увеличение поставок газа, Европа может отклонить данное требование, но тогда ей придётся искать других поставщиков, подчеркнул глава BDI Зигфрид Русвурм в интервью информагентству DPA, опубликованном 1 ноября.

Подобной позиции придерживается и Восточный комитет германской экономики (OAOEV). Его председатель Оливер Хермес заявил 3 ноября:

«При ускоренном переходе с угля на природный газ в ближайшие годы можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO2. В этой связи было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, такие как «Северный поток — 2. Природный газ прокладывает нам мост в мир свободных от CO2 или климатически нейтральных газов, например, водорода».

А 2 ноября премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Bild выступил за скорейший запуск газопровода СП-2. По его мнению, это решение может остановить рост цен на газ на европейском рынке.

«Нам нужен „ценовой тормоз" на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому, в том числе, относится ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», — отметил немецкий политик.

Европа должна использовать мощности «Северного потока — 2» — премьер Чехии

Европа должна договориться с Россией о долгосрочных контрактах на поставки газа и использовать мощности «Северного потока — 2». Об этом 1 ноября заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который участвует в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.

«Нафтогаз» снова попросит США ввести санкции против «Северного потока - 2»

Поэтому необходимы двусторонние переговоры и соглашения.

Блокирование транзитных мощностей СП-2 европейскими политиками не принесет ничего России, но ничего не получит и Европа», — сказал политик в комментарии агентству ТАСС.

Ранее на встрече мировых лидеров в Глазго Бабиш напомнил коллегам из ЕС, что жителям Европы может грозить энергетическая бедность из-за роста цен на газ и нежелания ряда европейских политиков одобрять новые транзитные мощности газопроводов «Северный поток — 2» и OPAL — из-за опасений, что ЕС будет зависеть от России.

«Дамы и господа, это может звучать для вас как новость, но мы уже зависим от российского природного газа», — сказал он с трибуны конференции.

В тот же день появилась информация, что оператор проекта, швейцарская компания Nord Stream 2 AG, обжаловал в федеральном Верховном суде Германии решение земельного суда Дюссельдорфа не выводить «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы ЕС.

«Газпром» оставил Украину без дополнительных доходов от транзита газа в первые 9 месяцев 2022 года

«На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в газовую директиву ЕС.

Соответственно, налицо незаконная дискриминация, учитывая, что все другие газопроводы для импорта газа в ЕС, в которые были вложены инвестиции до вступления в силу новых правил, имеют право на такое исключение», — подчеркнули в Nord Stream 2 AG.

Кроме судебных разбирательств в Германии, продолжается также рассмотрение жалоб (https://ukraina.ru/exclusive/20211007/1032405468.html) Nord Stream 2 AG на поправки к газовой директиве ЕС в Европейском суде (Court of Justice of the EU) в соответствии с Договором к Энергетической хартии.

«Газпром» остановил транзит газа в Германию через Польшу

Прокачка газа в направлении Германии по трубопроводу «Ямал-Европа» остановилась утром в субботу, 30 октября. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, поставки резко снизились с 09:00 по московскому времени, а с 10.00 прекратились вовсе.

Юшков: У России есть другие инструменты давления на Киев, кроме отключения газа

За последние полтора года это лишь второй случай, когда труба «Ямал-Европа», соединяющая немецких потребителей с месторождениями Западной Сибири, останавливается. В последний раз такое происходило в начале июля 2021 года. Однако тогда на газопроводе проводились профилактические работы, о которых «Газпром» предупредил за неделю.

Вероятная причина в том, что весь газ из трубы забирает Польша, закупающая его по «виртуальному реверсу». В ситуации, когда объёмы такой закупки превышают физический транзит в направлении Германии, трубопровод переходит в реальный реверсный режим.

При этом в «Газпроме» проблем не видят. Заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, «колебания спроса зависят от фактических потребностей покупателей», пояснили ситуацию в российской компании.

Ситуация получила развитие во вторник, 2 ноября. В этот день на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform состоялась очередная серия аукционов на бронирование мощностей трубопроводов, и её итоги снова повергли рынок в дрожь.

На первый, второй и третий квартал 2022 года «Газпром» отказался от мощностей трубопровода «Ямал-Европа». Долгосрочный контракт с Польшей на транзит газа истек год назад. «Газпром» сразу же забронировал мощности на 12 месяцев вперед — до сентября 2021 года. Когда истекли и эти договоренности, российская компания «взяла» только треть доступного объема на октябрь и столько же — на ноябрь, ситуация с декабрём 2021-го остаётся неясной.

Причина, по которой «Газпром» воздержался от бронирования польского маршрута — это «Северный поток — 2», сказал Reuters старший управляющий Fitch Дмитрий Маринченко.

«Идеальный газовый шторм». Эксперт о том, что начнется в Европе этой зимой

По всей видимости, «Газпром» использует газ из трубы «Ямал-Европа», чтобы наполнить «Северный поток — 2», считает старший аналитик по нефти и газу в компании BCS Global Markets Рональд Смит. Но если СП-2 не одобрят скоро, ему, возможно, придется запросить больше объемов на белорусско-польском маршруте, прогнозирует аналитик.

Европейский газовый рынок нервно отреагировал на итоги аукционов. Декабрьские фьючерсы на бирже ICE начали день на отметке 821,3 доллара за тысячу кубометров, к полудню цены обвалились на 70 долларов (до отметки 750 за тысячу кубов), а затем подскочили на 100 долларов и закрыли день на уровне 853,5 (+8,5%).