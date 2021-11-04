К украинскому политическому обозревателю Виталию Портникову отношение может быть разным. Его русофобская составляющая является яркой частью имиджа, но он, безусловно, один из самых опытных украинских журналистов-международников

Тем больший интерес представляет его почти часовое интервью интернет-каналу «Укрлайф-ТВ», опубликованное под интригующим заголовком «Договорились ли США, Россия и Европа по Украине?».

Надо понимать, что сам господин Портников относится, скорее, к пулу Петра Порошенко, потому добрая половина времени интервью посвящено изобличению козней Владимира Зеленского против Порошенко и никчёмности ныне действующего президента. Красной нитью проходит мысль, дескать, при компетентном руководстве (надо полагать, Петра Алексеевича) драматической ситуации на Украине можно было бы избежать. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако Виталий Портников упорно избегает ответа на вопрос: а когда, собственно, Украина ступила на трагический путь? Уж не во время первого, а потом и второго Майдана, которые известный защитник ЛГБТ-ценностей поддерживал всеми фибрам своих души и тела? Но сейчас не об этом.

Большое интервью можно условно разбить на три части.

Первая: Портников убеждён, что РФ и США находятся в непрерывном контакте, но на фоне главной опасности для Соединенных Штатов — набирающего обороты Китая — эти отношения носят второстепенный характер. И визит Виктории Нуланд, о котором так много писала украинская пресса, — всего лишь восстановление механизма консультаций, который существовал практически всегда. Следовательно, и Украина не является для США «идеей фикс» — обычная периферия, которой в случае необходимости можно и пожертвовать.

Пример Молдавии — из которой совместными усилиями США, Евросоюза и России был выкурен тамошний главолигарх Влад Плахотнюк — является, по мнению Портникова, наглядным примером того, что даже слабое, но предсказуемое государство, для внешних игроков является лучшим партнёром, нежели олигархическое «болото». То есть, несущие реальную ответственность за судьбы мира страны предпочитают иметь определённые «правила игры», а не самодеятельность провинциальных цеховиков и уголовников. Тупик Зеленского. Власть маневрирует между олигархии и Западом

Но Украина, признаёт Портников, превращается именно в «болото» и, как вариант, объект переговоров с целью приведения к власти вменяемого правительства. Нарастающий негатив со стороны западной прессы, по мнению интервьюируемого, это «сигнал на выход» господину Зеленскому.

«Украина — Саудовская Аравия коррупции», — ретранслирует Портников мнение иностранной прессы.

Второе. Одним из главных способов взаимодействия в экономической политике является энергетика. Контроль над газом и его транзитом даёт большие деньги, а большие деньги дают власть. Эксперт признаёт действенность тактики «Газпрома» по дискредитации спотового рынка газа. Сравнивая спотовые цены и цены по долгосрочном поставкам, страны будут выстраиваться в очередь к «Газпрому» (читай, к России) за долгосрочными контрактами. В конце концов — это вопрос рентабельности собственной экономики.

Вынуждена будет встать в очередь и Украина: «Деньги меняют на власть, а у Зеленского денег нет — Украина самое нищее государство Европы». Условия Кремль уже озвучил: никаких пустых разговоров о Крыме и Донбассе (РФ не сторона конфликта), возвращение посла РФ в Киев («надзирателя», по версии Виталия), свободная политическая деятельность симпатиков России. На «нет» — нет ни газа, ни транзита, то есть денег. Нет денег — нет власти.

«Нас ждёт тяжёлая зима, — вспоминая энергетический кризис и пандемию, пророчествует Портников, — Не повышение цен на газ [что обещает правительство] значит ограбить местные бюджеты, но это все равно не спасёт от повышения цен». «Украина эту зиму не пройдёт»: Марунич об энергетическом кризисе в стране © скриншот видео Украина.ру

Для снятия социального напряжения может зайти речь даже о внеочередных парламентских выборах (на досрочные президентские выборы Зеленский не пойдёт). Но — «не существует варианта, что для Зеленского всё сложится хорошо», — убеждён эксперт.

Из чего следует третий вывод. Спасение действующего режима только в полной подчинении воле США — ликвидации остатков олигархической вольницы, то есть последнего фактора, который ещё заинтересован в украинском производстве и субъектности своей кормовой базы.

«Наступит день "Ч", и олигархи исчезнут», — разглагольствует Портников. — У нас "плахотнюков" четыре: Фирташ находится под угрозой выдачи из Австрии в США, Пинчук никому не мешает, Коломойский и есть самый главный "плахотнюк", а Ахметов должен понять, что должен отойти в сторону от политического влияния».

Обратите внимание: олигарх Порошенко в этом перечислении отсутствует, а полностью прозападный и просоросовский Пинчук «никому не мешает. Это к вопросу, на чью мельницу льёт воду Виталий Портников.

По его мнению, рано или поздно под влиянием экономических факторов должен произойти обвал рейтинга Зеленского, а после этого забуксует (вплоть до саботажа) госаппарат. Подсобит западная пресса (если Россия и США договорятся), там и до смены власти недалеко: «Зеленский мышей больше не ловит». Но избирателей Украины не переделать, считает Портников, они изберут такого же дилетанта, который будет давать простые ответы на сложные вопросы. Да и трепетно ожидаемого украинскими «патриотами» краха России в обозримом будущем тоже не предвидится — она нормально себя чувствует под санкциями, и в обмен на Украину ее от Китая «не оттащить» (как выразился интервьюируемый). «Не только Донбасс». Военный эксперт о том, что может спровоцировать войну между Россией и Украиной © president.gov.ua

В целом, интервью оставляет двойственное впечатление: Портников не глуп, вальяжен, порою отвратителен и на протяжении часа гнёт свою линию. С другой стороны, огромный профессиональный опыт и желание сохранить лицо заставляет его (возможно, даже против собственной воли) приходить к важным обобщениям.

Реалии постмайданной Украины уже таковы, что их не может игнорировать даже самый прожженный русофоб, и реалии эти весьма печальны. То, что понимает Портников, несомненно осознают и другие киевские аналитики (разумеется, не майданного призыва). Пойдёт ли Украина самым простым путём разрешения внутреннего кризиса — то есть устроит провокацию на Донбассе, или попытается продолжить балансировать с расчётом на традиционное «авось» — покажет время. До холодов не начнут.