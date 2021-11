Украина занимает лидирующие места по заболеваемости и смертности от COVID-19, а некоторые политики и общественные деятели в стране поддерживают тех, кто готов саботировать меры против коронавируса. Журналистам же удалось купить поддельный сертификат о вакцинации. Украина.ру рассказывает о настроениях в украинском обществе.

В среду, 3 ноября, стали известны новые данные по заболеваемости COVID-19 в мире. Согласно им, Украина с 19 455 заражений за сутки занимает третье место в Европе. А по количеству смертей за сутки — 700 — Украина третья уже в мире. В Европе она по этому показателю занимает второе место.

Несмотря на это, несколькими часами позже после появления этой информации в СМИ под стенами Верховной Рады собрался митинг против вакцинации. Впрочем, протестовали его участники не только против прививок от COVID-19, но и против карантина. Поддельные сертификаты — одна из причин роста ковид-заболеваний на Украине © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout Надежда Савченко. «Тут много людей, тут на акции более 5 тысяч человек. У меня требования, как и у всех украинцев. Я украинка. Неважно, политик ты или нет. Ты имеешь право свободно передвигаться по стране», — заявила Савченко на митинге. Правда о Запорожье. Корреспондент Украина.ру выяснил, почему здесь произошла ковид-катастрофа © Gerd Altmann/Pixabay

Ранее Савченко прославилась своими экстравагантными заявлениями по поводу коронавируса.

«Меня меньше интересует вопрос вакцины. Я заинтересовалась штаммом этого ковида. Почему же украинцы, если не смогли изобрести свою вакцину не изобрели свой штамм, и не начали "угощать" им весь мир», — недоумевала она в эфире одного из ток-шоу.

В другом ток-шоу она назвала карантин «искусственно фейковым или искусственно созданным».

«Вообще, если говорить о том, для чего вирус как таковой — вирус для того, чтобы убивать и регулировать количество населения на планете Земля. Ведь будет продовольственный кризис», — заявила Савченко.

При этом она заявила, что кризис будет не из-за нехватки ресурсов, а из-за нехватки управления. Кроме того, Савченко раскритиковала «глобалистику». Украина побила своей антирекорд по числу госпитализаций с COVID-19 © REUTERS, Gleb Garanich

А менее чем за две недели до митинга под стенами Рады Савченко попала в некрасивую историю.

В пятницу, 22 октября, СМИ сообщили о том, что Надежду Савченко с ее сестрой Верой задержали в аэропорту «Борисполь» при попытке вернуться в страну по поддельному сертификату о вакцинации против COVID-19.

Позже Национальная полиция подтвердила факт задержания сестёр Савченко, правда не назвав их по имени.

«Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть на Украину. Поддельные документы изъяты, продолжается следствие <…> По факту использования поддельных документов начато уголовное производство», — сообщила пресс-служба Нацполиции.

Через неделю — 29 октября — сестрам Савченко вручили подозрение.

«Надежде Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину», — написал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Facebook.

Он заявил: «Все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность, независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин».

Кроме того, Монастырский призвал сограждан вакцинироваться.

Сама Савченко довольно необычно пояснила свое поведение.

«Статья [УК] звучит как "подделка документа", а ковид-сертификат — не документ <…> Повторяю ещё раз для полиции и для тех, кто меня не дослушал: я никогда никаких документов не подделывала, не заказывала, не покупала, не делала и не использовала. На этом — всё», — заявила Вера Савченко.

На вопрос журналистки, прививалась ли она, Савченко заявила, что личные данные украинцев защищены по закону.

Также Савченко заявила, что при помощи её дела власть пытается делать рекламу принудительной вакцинации. При этом Савченко ещё раз подчеркнула, что никого не призывает ни вакцинироваться, ни не вакцинироваться. Она лишь против принуждения к вакцинации. В том же, что болезнь существует, Савченко не сомневается. Украинские специалисты рассказали, восстановится ли интеллект после COVID-19 © Instagram, miss.psychology.alenashcherban

Но если Савченко апеллирует к законам, то депутат Одесской облсовета от партии «За будущее» Трифон Антов поделился в соцсети конспирологической «новостью» о том, что с самолетов распыляется коронавирус. Политик поделился и такой информацией: якобы страны ЕС подают иск ко Всемирной организации здравоохранения из-за заражения Европы.

Тем временем власти страны бьют в набат, украинские СМИ сообщают о нехватке медицинского кислорода, а бизнес больше, чем пандемии боится локдауна. Ну а преступники зарабатывают на тех, кто не верит или боится вакцин.

Бумаги на миллион

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в среду, 3 ноября, на брифинге не сдерживал своего негодования по поводу творящегося под стенами украинского парламента.

«Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться — это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида», — отмечал он.

Но несмотря на все подобные заявления, которые делает и Ляшко, и такие популярные украинские врачи, как Евгений Комаровский, находятся те, кто готов выложить за поддельный сертификат круглую сумму.

Накануне выступления Ляшко и митинга противников вакцин, во вторник, 2 ноября украинский телеведущий Александр Преподобный в эфире шоу «Диалог со страной» сообщил директору департамента коммуникаций МВД Украины Артему Шевченко, что команда его проекта провела журналистское расследование и без труда заполучила липовый сертификат о вакцинации от COVID-19.

«Это поддельный сертификат. Стоит он 2 тысячи гривен (около 5,5 тысячи руб. — Ред.). В принципе, две тысячи гривен стоит жизнь», — сказал ведущий и показал документ.

Он пояснил, что документ купили в клинике «Добробут» исключительно для расследования. Поэтому данные в документе — вымышлены. Зато заявление в полицию от программы будет вполне реальным, подчеркнул Преподобный. Медведев призвал страны мира взаимно признать вакцины от COVID-19 © CC0, Pixabay

До этого первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщал, что с начала этого года открыто уже около 900 уголовных производств за подделку тестов и справок о вакцинации от коронавируса.

Но судя по тому, что на Украине по-прежнему можно купить такие документы, а митинги против вакцинации собирают значительное количество людей, прививаться украинские граждане не особо спешат. И дело тут далеко не всегда в медицинских показателях, но и в убеждениях. За последние десятилетия на Украине, как и во многих других постсоветских государствах, пышным цветом расцвело движение антипрививочников. И побороть его пока не удаётся.