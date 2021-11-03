Проведенный Украиной.ру экспертный опрос показал, что российские, белорусские и польские политологи верят в вероятность вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Некоторые допущения респондентов оказались неожиданными, поэтому редакция попросила прокомментировать результаты небольшого исследования и привела исторические примеры

В октябре Украина.ру провела экспертный опрос среди российских, польских и белорусских политологов о перспективах возможного конфликта Украины и России. О вероятности такого столкновения регулярно говорят в Киеве, заранее обвиняя в агрессии Москву.

Всего на вопросы анкеты ответило 10 человек. Вероятность прямого столкновения оценили как невысокую или низкую половина опрошенных, почти столько же (4 эксперта) посчитали ее высокой.

Наиболее возможным местом начала боевых действия большинство посчитало Донбасс. Мнения о степени интенсивности конфликта разделились так: 5 – невысокой или низкой, и 3 – высокой. По одному голосу получили такие сценарии как: «высокой интенсивности с вовлечением другой страны» и «незначительный инцидент».

Государством, которое, вероятнее всего, может быть вовлечено в конфликт, большинство (6 человек) назвали Белоруссию. За ней (3 голоса) следует Польша. Косвенно в конфликт могут быть вовлечены США – так посчитали 5 экспертов.

О вероятности широкомасштабной войны Украины с Белоруссией говорили в Киеве (там регулярно и бездоказательно обвиняют соседей в агрессивным намерениях). О таком варианте, как более возможном, чем столкновение с Россией, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернов. Якобы к этому готовится президент соседней республики Александр Лукашенко.

О Белоруссии, как возможном направлении удара, говорил, например, в 2019-м заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран (ВСУ). «Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью», — утверждал он.

В этой связи Украина.ру также задала вопросы экспертам о том, как могли бы быть реализованы те сценарии, которые участники опроса посчитали вероятными.

Взаимная угроза. Почему Украина и Белоруссия видят друг в друге врагов © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Руководитель белорусского Аналитического центра EсооM Сергей Мусиенко отрицательно относится даже к гипотетической проработке сценариев войны между бывшими советскими республиками, так как видит в этом психологическую подготовку к вооруженному конфликту.

По его мнению, нынешнее противостояние Москвы и Киева было смоделировано и артикулировано сразу после распада СССР в 1990-х, когда, казалось, что такой вариант — фантастика. «Как и все в те годы занимался бизнесом, привезли две фуры с компьютерами, оставили на складе. Один компьютер распаковал охранник и начал играть, я подошел присмотрелся — там симулятор войны между Украиной и Россией из-за Крыма в "Морском бое". Программа была предустановлена, груз был из Нидерландов. Это закладка в сознание была сделана лет тридцать назад», — вспоминает собеседник издания.

Кризис на постсоветском пространстве интересен только внешним игрокам, которые могут поживиться чем-то. «Они не прочь забрать "свое" за счет той же Украины. И воевать против нас будут нашими же руками — до последнего украинца, белоруса и русского. Подстрекать будут, дадут оружие, потом сольются, никто наши проблемы за нас не заинтересован решать», — полагает Мусиенко.

Эксперт полагает, любые спекуляции о якобы имеющейся со стороны Белоруссии угрозе для Украины провокацией.

Возможной причиной начала полномасштабных боевых действий Мусиенко считает внутриполитический кризис. «Победоносные" войны начинают, когда плохо в экономике. А сейчас самый насущный вопрос — энергетика, от него и отвлекают внимание. С большим опасением, чем чьего-то нападения в Киеве ждут жировок (квитанции на оплату коммунальных услуг — Прим.ред.)», — считает политолог.

«Спрашивать никто не будет». Эксперт о том, войдут ли Украина и Белоруссия в состав России © Facebook, UkrBall

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш началом сценария, в котором Минск может оказаться вовлеченным в конфликт с Киевом, видит провокацию на границе с украинской стороны. «Такие действия могут представляться для Киева имеющими меньшую цену, нежели провокация на российской границе. Но эти впечатления могут оказаться обманчивыми», — подчеркивает он.

Подтолкнуть власти нынешней Украины к такому поведению может внутренний кризис, полагает Коктыш. «Энергетическая безопасность провалена, ухудшение качества жизни неминуемо, поэтому противостоять народному недовольству можно упредительным закручиванием гаек со стороны власти — продолжает Коктыш. — Но для этого нужен весомый и зримый повод, и обострение военного противостояния, желательно без масштабных действий, к ним Киев не очень готов, такой повод может дать. Тогда и с внутренних оппонентов можно приструнить, непатриотично в такое время бунтовать, и на Россию попытаться в очередной раз возложить ответственность».

При этом довольно острые противоречия с Польшей, через Украину идет довольно мощный поток мигрантов, поводом для силового противостояния стать не могут: этого не допустят США. Слова экспертов подтверждаются практикой политики.

Богдан Безпалько: Украина и Белоруссия в переговорах Путина и Байдена — разменная монета © РИА Новости, Нина Зотина Петр Порошенко поддержал предложение. Это могло бы оказать влияние на сроки грядущих в 2019-м выборов главы государства.

Как раз тогда Порошенко столкнулся с личным политическим кризисом: по данным социологических опросов, ему бросали вызов Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. В социальных сетях и медиа связали введение военного положения с попыткой действовавшего главы государства перенсти сроки голосования, чтобы избежать поражения. После этого Порошенко изменил мнение, высказавшись за введение особого режима на 30 суток.

Что касается Польши, то заместитель министра иностранных дел этой страны Шимон Шинковский вель Сенк, выступая в национальном парламенте, отметил, что «поляки на Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова».

А в конце октября 2021-го замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич отметил, что нелегалы, стремящиеся из стран Ближнего Востока и Африки в Европу через Белоруссию, добираются до границы с ЕС через Украину. «Мы это должны учитывать при продолжающемся укреплении наших восточных границ», — добавил чиновник. Но практических выводов из этих утверждений пока не последовало.



