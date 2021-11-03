В последние дни кипят страсти вокруг импорта белорусской электроэнергии на Украину. Из Киева звучали то готовность приобретать белорусское электричество, то отказ от этой идеи. Но 2 ноября украинское руководство, кажется, определилось. Какое было принято решение и как оно отразится на политической обстановке в регионе, разбиралась Украина.ру

Если нельзя, но очень хочется, то можно

Всё началось 27 октября, когда в «Укрэнерго» провели аукцион, по результатам которого организация приобрела 885 из 900 доступных мегаватт мощностей межгосударственных линий электропередач для импорта электроэнергии из Белоруссии.

В то время как раз приближалось 1 ноября — с этой даты прекращал действовать запрет на приобретение электричества украинскими компаниями у Минска и Москвы, который вводил украинский регулятор в наказание за "агрессию Москвы" и "авторитаризм Лукашенко". А в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанциях государственной энергосбытовой компании «Центрэнерго» есть всего на неделю работы. Герус сделал заявление об экспорте украинской электроэнергии в ЕС © Facebook, Андрей Герус

Иными словами, когда приперло, электроэнергия из России стала не такой "агрессивной", а из Белоруссии и вовсе "неавторитарной".

Но почти сразу в Киеве начали звучать обратные заявления. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сказал, что «Украина все же не ждёт возобновления поставок электроэнергии из России и Белоруссии с 1 ноября».

В качестве аргумента депутат указал то, что «в Белоруссии отменились аукционы на продажу электроэнергии Украине». При этом, профильное министерство и энергетические компании Украины никак не отреагировали на это заявление. Вопрос на несколько дней подвис в воздухе.

Но спустя какое-то время белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на все политические противоречия между Минском и Киевом, Белоруссия готова помочь Украине в тяжелом положении. «Там [на Украине] всегда были наши люди, и сейчас. Они же в таком тяжелом, бедственном положении. Жалко людей. Поэтому, когда мне премьер совсем недавно доложил, что они просят электричество, я говорю: ну, что делать, людям надо помогать. Вот и все. А так они, конечно (руководство)… Вы же понимаете, что там за руководство, — оно управляется извне», — заявил глава белорусского государства.

Стало быть, теперь судьба возможных белорусско-украинских сделок по электроэнергии полностью зависит от Киева.

Нужда в «тоталитарной» электроэнергии

В позиции Украины все точки над «і» 2 ноября поставил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Чиновник указал, что Киев все-таки импортирует белорусскую электроэнергию, но только при условии, если украинцы начнут мёрзнуть из-за погодных условий. По его словам, Украина пока может рассчитывать на свои силы, но, если грянут нешуточные морозы, будет вынуждена предпринимать срочные меры.

«Физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Белоруссии в Украину существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку, воспользуется ли он этим, будет ли в этом потребность. Возможности такие есть», — заявил глава украинского правительства.

Столь завуалированное согласие с нарочитой демонстрацией нежелания и вынужденности покупать белорусское электричество вызвано, главным образом, политическими мотивами. Киев не признает Александра Лукашенко легитимным лидером соседней республики, в связи с чем сотрудничество с государственными белорусскими предприятиями (фактически с государством) на этом фоне будет выглядеть как капитуляция. Сперва чуть ли не враждебным государством объявили, а как «прижало» — так обратились за помощью.

При таких раскладах украинская власть становится заложником СМИ и радикалов, которые тут же обвинят Раду и президента в непатриотизме и «спонсировании враждебных России и Белоруссии». Платежки за отопление вырастут на 40%: тепловики Украины обвинили «Нафтогаз» © Украина.ру/Стрингер

И вероятнее всего, что Украина будет закупать электроэнергию из Белоруссии только если её положение будет совсем плачевным, если страна будет стоять на пороге энергетического коллапса.

Козыри Минска



Для Белоруссии ситуация складывается самым удачным образом как в плане экономики, так и политики. Во-первых, развеялись все громкие заявления об «изоляции» этой страны, а также о «бойкоте Белорусской АЭС». Так, несмотря на «непримиримую» позицию Вильнюса, объемы экспорта электроэнергии из Белоруссии в Литву за последний год только выросли: 277 502 Мвт/ч в 2021 году по сравнению с 157 185 Мвт/ч в 2020-м. Выгодно республике поставлять этот товар и Украине, и со стороны белорусского руководства прямой сигнал о согласии на сделку есть. «Квартиры в Киеве будут сдавать по цене "коммуналки"». Кому на Украине выгодны разговоры о войне © president.gov.ua

Правда, Минск наверняка постарается выжать из этого и максимум политической выгоды. Например, там были бы не против получить официальное обращение со стороны Киева о закупке электроэнергии и, возможно, признание политических ошибок украинских властей в занятой позиции по президентским выборам в Белоруссии в 2020 году и протестам. Это опять же упрется в угрозу обвинений со стороны радикалов и медиа в «сдаче национальных интересов». Но это далеко не самое страшное для власти по сравнению с тем, что, если с теплом и светом этой зимой будет совсем плохо, она останется один на один с миллионами замерзающих граждан, которые будут готовы к решительным действиям.