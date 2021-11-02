В конце октября стало известно, что семья украинского миллиардера Рината Ахметова приобрела ещё одну дорогую виллу на швейцарском берегу Женевского озера. Это вторая вилла Ахметовых в этих краях

О покупке семьи олигарха в понедельник, 25 октября, сообщила швейцарская газета Le Temps. По её информации, элитную недвижимость приобрели в муниципалитете Коллонж-Бельрив, что в кантоне Женева, за 44 млн швейцарских франков (свыше 1,2 млрд грн., или более 3 млрд руб. — Ред.) на имя старшего сына олигарха — Дамира Ахметова.

По соседству с этой виллой находится та, что Ахметовы купили ранее. Притом обошлась она дороже — в 60 млн франков (свыше 2 млрд грн., или около 5,5 млрд руб. — Ред.).

Как утверждала Le Temps, виллы покупались с разницей в три месяца. За этот срок Ахметов и потратил 104 млн франков.

«В 31 год Дамир Ахметов решил инвестировать в недвижимость на побережье Женевского озера. Его отец, богатейший человек Украины, обладает уникальным влиянием в своей стране», — писало швейцарское издание. Жуть африканская. Что поедал беспощадный хозяин виллы самого богатого украинца © коллаж Украина.Ру

Общий метраж участков превысил 20 тыс. квадратных метров.

При этом о покупке Ахметовым виллы за 60 млн франков ещё в марте 2021 года сообщил бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко. При этом Лещенко утверждал, что покупка состоялась в декабре предыдущего года.

Швейцарская недвижимость — не самая дорогая у Ахметовых. В январе 2020 года богатейший гражданин Украины приобрёл виллу на Лазурном берегу — между Ниццей и Монако — за €200 млн.

Можно сказать, что ему повезло — в 2017 году эта вилла — Les Cedres (Кедры) — (в своё время ею владел король Бельгии Леопольд ΙΙ) стоила €350 млн и считались самым дорогим домом на Земле.

Однако Ахметов — не единственный украинский олигарх, семья которого облюбовала окрестности Женевы.

Женева и её окрестности

В августе 2020 года украинский проект «Слідство.Інфо» выпустил фильм об имуществе олигарха Игоря Коломойского. Фильм базировался на тайном отчёте американской аудиторской компании Kroll, которая работала по приглашению Национального банка Украины.

Детективы компании установили: Коломойский и члены его семьи через цепочку фирм владеют недвижимостью в Швейцарии, Франции и Израиле.

Так, ещё в конце «лихих девяностых» в израильском городе Герцлия семья Коломойского купила две виллы. Одна из них находится на первой линии у моря. При этом на момент выхода фильма-расследования, виллы в этом районе продавались за $90 млн. «Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

Но главная резиденция семьи Коломойского находится на берегу Швейцарского озера. Правда, не в Швейцарии, а во Франции — в городе Анти-сюр-Леман. При этом владеет ею через французскую фирму сестра олигарха — Лариса Черток, утверждалось в расследовании.

Цену виллы журналисты не назвали.

Зато назвали цену других объектов недвижимости родни олигарха. Так, Черток за $32 млн купила ещё одну виллу на берегу Женевского озера — но уже в Швейцарии, в кантоне Женева в муниципалитете Аньер. Кстати, это муниципалитет граничит с Коллонж-Бельрив, где находится недвижимость Ахметова.

Ещё $6 млн Черток потратила на покупку квартиры в Женевы. А вот родственникам её мужа недвижимость в этом же городе обошлась дешевле — за $5 млн они приобрели квартиру и гараж.

Племянница Черток — дочь Коломойского Анжелика живёт в одном и том же городе, что и родня. Правда, за пентхаус на женевской набережной она отдала $15 млн, отмечали журналисты.

Сам Коломойский крайне нелестно охарактеризовал это расследование. В комментарии комментарии изданию Liga.net он назвал его «п******м» (ложью — Ред.), отметив, что жил в Женеве на съёмной квартире.

Впрочем, ещё за год до выхода фильма украинских журналистов Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил расследование Грэма Стэка «Тайные швейцарские активы семьи Коломойского», где в том числе рассказывалось о ряде вышеупомянутых вилл, в том числе и «главной» — во французском городе Анти-сюр-Леман. «Вписать Зеленского». На чем опять заработают Коломойский и Ахметов © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця

Золотая клетка

Пять лет тому назад, в 2016 году, в интервью австрийскому изданию Kurier украинский олигарх Дмитрий Фирташ признавался: он тоскует по родине.

«Для моего менеджера Украина является риском, для меня Украина — это моя жизнь. Я всегда планировал и до сих пор планирую вернуться в один прекрасный день в мое село (Синьков, что в Тернопольской области. — Ред.) и там жить», — отмечал Фирташ.

К тому времени он вот уже как два года находился в Австрии, которую не мог покинуть из-за того, что его разыскивало американское ФБР. Тех, кому могло показаться, что условия в Вене плохи, раз Фирташ так хочет в Синьков, разубеждали немецкие СМИ. По их информации, олигарх жил в неподалёку от центра города «в элегантном доме в стиле ХІХ века, где зарегистрированы множество представительств его компаний».

При этом жители Вены Фирташем были недовольны: его кортеж подчас передвигался по пешеходной части города.

Виллу Фирташа украинцы смогли увидеть в 2017 году, когда журналисты проекта «Схемы» (совместный проект украинского канала «UA: Перший» и «Радио.Свобода» — СМИ, выполняющего функции иноагента) опубликовали расследование «Кто приезжал в Вену на День Рождения Фирташа».

Однако вилла в Вене у Фирташа не единственная. В 2016 году бывший тогда нардепом Сергей Лещенко обнародовал информацию о вилле Фирташа на Лазурном побережье — в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра, что близ Ниццы и неподалёку от виллы Ахметова.

Эта вилла называется La Mauresque и расположена по двум адресам: на бульваре Шарля де Голля-52 и на авеню Бельвю-48. Стоимость виллы с садом, бассейном и теннисным кортом — €49 млн. Как и дом Ахметова, вилла Фирташа имела славную историю — ранее ею владел британский писатель Сомерсет Моэм.

Соседом Фирташа, утверждал Лещенко, является давний друг и соратник олигарха — бывший глава Администрации президента Украины Сергей Лёвочкин.

Лёвочкина ряд СМИ, а также четвёртый президент Украины Виктор Янукович упрекали в причастности к организации Евромайдана.

Инкогнито и его друзья

Фирташа и Лёвочкина считали одними из тех, кто помог прийти к власти пятому президенту Украины Петру Порошенко. Именно в Вене в 2014 году олигарх, его друг встречались не только с Порошенко, но и с ещё одним добрым знакомым — Виталием Кличко.

Как утверждают украинские СМИ, на той встрече была достигнута договорённость: Порошенко идёт в президенты, а Кличко в обмен на его поддержку и неучастие в выборах получает прямую дорогу к мэрству в Киеве.

Но Порошенко, в отличие от Фирташа и Ахметова, с которыми, если верить всё тем же украинским масс-медиа, его связывали и деловые отношения, предпочёл не Лазурное побережье. Его недвижимость обнаружили пять лет назад — в ноябре 2016 года.

Оказалось, что возглавлявший тогда страну президент не задекларировал виллу в Аталая-Исдабе, что в муниципалитете Эстепона на юге Испании.

Журналистам удалось побывать рядом с особняком Порошенко.

Двухэтажное здание в средиземноморском стиле площадью 1254 квадратных метра находится на участке в 0,26 гектара, или 2,6 тыс. квадратных метра. Эта вилла была построена в 1993 году. Фирма Порошенко купила её в 2008 году — за €4 млн, что делает Порошенко почти что бессребреником по сравнению с другими украинскими олигархами.

При этом в 2016 году журналисты выяснили: рядом, в 25 минутах езды, находились два земельных участка — один с виллой, другой — без — бизнес-партнёра Порошенко, народного депутата от БПП Игоря Кононенко.

В горах неподалёку от его недвижимости и виллы Порошенко расположился и ещё один шикарный особняк — бывшего тогда замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

Примечательно, что этой недвижимостью Порошенко, Кононенко и Гладковский владели через компании, у которых был один и тот же администратор — Ирина Петровская.

В общем, даже на своей вилле в Испании Порошенко был, можно сказать, инкогнито.

В том, что богатые люди владеют шикарной недвижимостью, нет ничего зазорного. В конце концов, украшением Киева и Москвы стали особняки богатых промышленников и купцов. Тут можно вспомнить дома Терещенко, Либермана, Щукина, Морозова и многих других.

Но Украина — случай особый. Здешние олигархи начали создавать своё состояние в «лихие девяностые». И их капиталы — следствие не столько их личных деловых достоинств: трудолюбия, гения и упорства, сколько следствие недостатков переходного периода от социализма к капитализму.

Обращает на себя внимание и то, что активные участники украинской политики при удобном случае стараются приобрести жильё как можно дальше от Украины, что красноречиво свидетельствует о цене их обещаний сделать жизнь в стране лучше, а также о правдивости их уверений в любви к Украине.