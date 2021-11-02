В понедельник, 1 ноября, в Киеве опубликовали данные свежего социологического опроса, которые показали, что президент Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг политиков страны. За Зеленского ни в коем случае не проголосовали бы 31,9% украинских избирателей

Народ все понимает: Разумков объяснил антирейтинг Зеленского © Telegraf, Ян Доброносов Петра Порошенко — за него не стали бы голосовать 31,6%. Действующий и бывший президенты сравнялись для украинцев как лидеры антипатий.

Снижение рейтинга президента Владимира Зеленского за последние несколько месяцев показывают и другие опросы. В октябре, по данным КМИС, за него были готовы проголосовать 24,7% опрошенных граждан, в то время как месяцем ранее — около 33%. С другой стороны, как свидетельствует опрос Центра Разумкова, Зеленский все же набирает необходимое количество голосов в первом туре президентских выборов (18,7%), если бы они состоялись в ближайшее время, а затем побеждает во втором. При «спарринге» Порошенко — Зеленский нынешний президент побеждает со счетом 55,6% против 44,4%.

За Петра Порошенко в первом туре готовы голосовать 12,7%, Юрия Бойко — 6,2%, Дмитрия Разумкова — 5,5%, Юлию Тимошенко — 5%. Остальные вероятные кандидаты набирают меньше 5%.

Новинский объяснил, почему падение рейтинга Зеленского не так критично © Facebook, Вадим Новинский Олега Ляшко — 2,1%.

Примечательно, что в опросе появился экс-спикер Дмитрий Разумков, который пока еще создал своей политической силы.

Опрос также показал, что нынешнюю власть считают лучше предыдущей 20,1% опрошенных, тогда как 40,1% считают, что власть ничем не отличается от предшественников. Еще 36,2% считают, что нынешняя власть хуже. Не определились с ответом — 3,6%.

Большинство опрошенных (55,9%) отметили, что за последние два года материальное положение их семьи ухудшилось, треть респондентов (35,3%) ответили, что оно не изменилось и только 7,5% считают, что оно улучшилось. Главными причинами экономических проблем в стране опрошенные чаще называют некомпетентность власти (39,1%) и высокий уровень коррупции (35,4%).

Социологи также спросили украинцев, кого они считают настоящей оппозицией нынешней власти, поскольку за это почетное звание идет борьба между разными партиями.

«Чаще всего респонденты считают, что главной и реальной оппозицией нынешней власти является партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 24,6% опрошенных). 20,9% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", 12,3% — ВО "Батькивщина"», — отмечают авторы исследования.

Директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань утверждает, что часть бывших сторонников Зеленского стала оказывать поддержку Дмитрию Разумкову, но по рейтингу президента бьет также офшорный скандал и рост тарифов.

«Сейчас его рейтинг просел почти на 9%. И это результат многих факторов. Конечно, Разумков этому не единственная причина. Население обеспокоено тем, что будет с платежами за газ, пандемия, Pandora Papers, которые показали, что Зеленский на момент избрания вовсе не был честным учителем Голобородько», — говорит Гарань.

Украинский журналист Александр Карпец, комментируя результаты опроса, считает, что пора задуматься о том, кто придет на смену Зеленскому.

«Итак, очевидно, что Зеленский рано или поздно освободит Банковую от своего присутствия. Вопрос в другом: что или кто будет после Зеленского? В какую клоаку скатится страна после того, как Зеленский и компания уйдут в небытие? […] Какой бы отвратительной ни была текущая власть за последние 30 лет, каждая следующая оказывается хуже предыдущей. И когда Зеленского клянут за все на свете, чаще всего вполне справедливо, то следует понимать, что этот персонаж является всего лишь логическим продолжением всего того, что имело место в Украине до него», — пишет Карпец.

Уже во вторник, 2 ноября, были опубликованы данные еще одного социологического замера. Соцслужба «Рейтинг» спрашивала украинцев, кому из политиков они доверяют. По показателю «совсем не доверяю политику» ответы респондентов распределись следующим образом: Петр Порошенко — 54%; Юлия Тимошенко — 48%; Юрий Бойко — 40%; Владимир Зеленский — 39%. Правда, при этом ответивших «скорее не доверяю» и «совсем не доверяю» у Зеленского суммарно 59%.

Резкое падение рейтинга партии власти на Украине обычно стимулирует повальное бегство и предательство. Вчерашние верные друзья президента рассматривают новые политические проекты, включая возможную партию Дмитрия Разумкова.

Александр Лазарев: Зеленского сменит тот, кто будет за социальную справедливость © скриншот с видео NEWSONE

Круговорот двух партий, проводящих одинаковую русофобскую, милитаристскую, неолиберальную и националистическую политику, должен увековечить проамериканский курс Украины.

Для подстраховки из перебежчиков и изгоев двух аналогичных партий будет формироваться третья политическая сила. Сейчас таким проектом может стать еще несуществующая, но уже распиаренная в рейтингах партия Дмитрия Разумкова, в которой ведущими фигурами должны стать медийные персоны, то есть акцент опять будет звездах телеэфиров, а не экономических вопросах.

Нацелена новая партия должна быть на русскозязычных жителей юго-востока Украины, которые уже разочаровались в Зеленском.

«У Разумкова, Евгения Комаровского и Дмитрия Гордона серьезная узнаваемость, уровень доверия, харизма, собственные популярные каналы коммуникации с избирателями и прекрасные связи с рядом национальных телеканалов. Они вполне подходят для того, чтобы быть хедлайнерами политпроекта. Правда, их целевая аудитория — преимущественно русскоязычные избиратели», — говорит украинский политтехнолог Игорь Попов, комментируя перспективы политпроекта Дмитрия Разумкова.

Иными словами, трюк с обманом избирателей юго-восточной Украины «Слугами народа» планируют повторять вновь и вновь.