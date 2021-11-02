Да, не пожалел свой народ украинский Центр имени Александра Разумкова, когда проводил очередной замер популярности украинских политиков — совсем не оставил им приличного выбора, если выбирать приходится между плохим и очень плохим. А если верить Центру Разумкова, то дело на Украине обстоит именно так

В очередном рейтинге президент Украины Владимир Зеленский занял первое место в рейтинге персон, за которые украинцы не проголосовали был ни в коем случае. Случилось это с ним впервые с начала своей политической карьеры. И за менее чем двадцать дней до политического «экватора» — двух с половиной лет пребывания на посту президента из пяти, что минует 20 ноября 2021 года.

Еще несколько недель назад самый большой антирейтинг был у экс-президента Петра Порошенко. Теперь его с показателем 31,9% опередил Зеленский. У Порошенко этот показатель человеческого неприятия — 31,6%. На третьем месте один из лидеров партии «Оппоплатформа — За жизнь» («ОПЗЖ») Виктор Медведчук, в непримиримые противники которого записались 24,7% участников опроса. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Но это уже не важно. И хотя Зеленский продолжает лидировать в рейтинге тех, кого украинцы хотели бы видеть своим президентом. За него отдали бы голоса 18,7% опрошенных. А вот на втором месте — опять Порошенко с 12,7% симпатиков. И если бы выборы главы государства состоялись бы в ближайшее время, то людям пришлось бы вновь голосовать не за кого-то, а против кого-то.

То есть выбирать между Порошенко, которого отвергли еще в 2019 году, и Зеленским, за которого 2,5 года назад отдали более 73% голосов, а сейчас не приемлют (и это еще мягко сказано) даже больше, чем ранее отвергнутого. Зеленский не просто стал «Порошенко № 2», но превзошел оригинал.

В пятерку лидеров людских предпочтений с заметным отставанием входят так же лидер «ОПЗЖ» Юрий Бойко (6,2%), экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (5,5%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (5,0%). Но это, как вы понимаете, не совсем альтернатива, и значимым в этой картине является разве то, что «юное дарование» Дмитрий Разумков обошел «бабушку украинской политики». Так, собственно, и проходит слава земная, может сказать себе непотопляемая Юлия Владимировна.

Однако и президент Зеленский безжалостен и не собирается сдаваться. Наоборот — он затеял знаковые кадровые замены в правительстве.

Сегодня, 2 ноября, его партия «Слуга народа» («СН») должна окончательно утвердить отставки и перестановки министров и вице-премьер-министров:

— первым вышел из правительства пару недель назад министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. На его место прочат его же заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Руслана Стрельца, но, говорят, могут быть варианты;

— вторым подал заявление вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и ему сразу нашли замену — главу Гостаможенной службы Павла Рябикина;

— написал заявление и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который должен сменить нынешнего министра обороны Андрея Тарана, который уходит, скорее всего, в небытие, как не очень подходящий Зеленскому по ситуации в стране;

— на пост Резникова прочат нардепку из «слуг» Ирину Верещук, которая сегодня состоит в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, но так хочет заниматься чем-то более прибыльным и военным, что, по слухам, аж пищит;

— на место главы Гостаможенной службы зазывают разведчика из Госпогранслужбы Вячеслава Демченко, известного как «человека» влиятельного соратника Зеленского из Харькова Вадима Слюсарева;

— собираются убрать и Евгения Олейникова, который так и не стал полноценным главой Госналоговой службы Украины, а потенциальных сменщиков главы такого хлебного места — пруд пруди;

— к увольнению готовят и первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко, который ранее возглавлял Госналоговую службу и стоит за Олейниковым. На место Любченко министром экономики без приставки «вице» прочат замглавы Офиса президента (ОПУ) Юлию Свириденко, уже как-то работавшую первым замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, то есть знающую прибыльное «хозяйство».

Причины такой массовой ротации называют разные. Кто-то не смог побороть коррупцию в ведомстве и в его отделениях на местах (как «эколог» Абрамовский). Кто-то слишком мягкотел в военных делах и не «зверь» в Донбассе, к тому же плохо говорит и артикулирует гениальные задумки Верховного главнокомандующего Зеленского (как глава Минобороны Таран). Кто-то мало приносит и заносит денег в ОПУ (как все «экономические» неудачники).

Но на самом деле обращают на себя внимание два главных фактора. Во-первых, все перестановки еще больше подчиняют Зеленскому, его ОПУ и главе ОПУ Андрею Ермаку все правительство. Особенно экономический и силовой блоки. Первый должен приносить «зе-верхушке» деньги и позволять руководить экономикой страны, что называется, в ручном режиме. А это очень важно в условиях общего кризиса и вытекающих из него «голодомора», «холодомора» и «ковидомора». То есть общего обнищания населения и роста цен, тарифного геноцида, проявляющегося в росте цен на услуги ЖКХ, и невозможности и неспособности справиться с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Во-вторых, жесткое подчинение ОПУ и его главе Ермаку, а через них Зеленскому силовиков, отвечающих за войну в Донбассе, должно, с одной стороны, более привязать к «престолу» генералов и мобилизовать их на эскалацию военных действий. Если таковые понадобятся, чтобы, например, отвлечь народ от насущных внутренних указанных выше кризисных проблем. «Пушки вместо масла» — этот мобилизационный лозунг какое-то время всегда срабатывает, если «Родина в опасности». Или, как в Украине, «Путин напал».

С другой стороны, вероятная война в Донбассе — это тоже деньги. Только кроме распила бюджетных средств на войну, это, возможно, еще и внешние поступления — от западных кураторов и заказчиков обострения ситуации на юго-востоке Украины по геополитическим соображениям. И прямые денежные вливания, и военные поставки, которые можно с наваром перепродать, как обычно и делают украинские «ястребы войны» в погонах и без них, громко прикрываясь при этом словесной пургой, квасным и шароварным патриотизмом вперемешку с неонацистскими шевронами и песенками.

«По господину Резникову, я думаю, что все понимают, что в сфере оборонных закупок существенно изменились правила… И Министерство обороны нуждается в резких переменах. По согласованию с господином Тараном, потому что у него состояние здоровья в том числе, и сейчас нужен турборежим в Министерстве обороны, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить все эти изменения. Ну и фактически господин Резников уже доказал свой профессионализм, дипломатию и имеет репутацию среди международных партнеров», — частично признал характер ротаций и глава фракции «слуг» в парламенте Давид Арахамия.

Ему, не исключено, тоже кое-что обломится, если он организует как надо «турборежим» при отставках «старья» и утверждении новых кандидатов. А времени у него почти не осталось: в среду, 3 ноября 2021 года, будут голосовать за увольнение старых министров, в четверг — за назначение новых. И все должно пройти, как они говорят, чики-пуки.

Еще одно предназначение ротаций — это, как вы понимаете, усиление позиций лично Зеленского, который взял курс на узурпацию власти, чтобы, если что, спокойно прикрыться демократическими процедурами и провести досрочные выборы — президентские и, возможно, парламентские. Или наоборот — запугать нардепов досрочной кампанией, после которой многим из них депутатство уже не светит, и подвигнуть их на очередное переписывание Конституции Украины. В сторону превращения страны в строго «жесткую президентскую республику», разумеется. Как и проговорился однажды секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов, запуская пробные шары в общество и зондируя его насчет поддержки этой идеи.

А чтобы никто и не вякал, жалуясь на жизнь излишне и слишком громко, и можно было купировать «гроздья гнева», в правительстве будут подготовлены и другие искупительные жертвы, которых во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем тоже отдадут на кадровое заклание. Чтобы Зеленский выглядел «добрым царем», которого и подвели «злые бояре»: и отставленные сейчас, и будущие жертвы народного недовольства.

Интернет-ресурс «Страна.ua» цитирует слова своего анонимного источника на эту тему: «Если будет провален отопительный сезон, если начнутся веерные отключения электроэнергии, если ситуация с коронавирусом сильно ухудшится, то в отставку будут отправлены профильные министры здравоохранения и энергетики. А если проблемы примут глобальный характер — то и сам премьер-министр. В целом же здравоохранение и энергетика — две самые проблемы сферы, где объективные трудности накладываются на непрофессионализм и развал системы госуправления».

А что вы хотите? Власть сладка и прилипчива, способствует привыканию. А вот потеряв ее, можно и отвечать за содеянное. А кто же это хочет. Особенно на Украине.