Вопросы экологии часто используются политиками как средство шантажа, но бывает и наоборот - общие вызовы сближают даже непримиримых конкурентов. Хотя у лидеров стран G20 остались противоречия, некоторых положительных результатов достичь им всё же удалось

На 26-й Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, открывшуюся накануне в Глазго, мировые лидеры прибывают в Шотландию из Рима, где на саммите G20, проходившем 30-31 октября, уже начали обсуждать тему глобального потепления и экологии. Москва будет контролировать климатическую политику Польши © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Уголь каждому дорог по-своему

Как признался премьер-министр Италии Марио Драги, достичь соглашения по итоговому документу саммита было нелегко. Одним из камней преткновения, по словам шерпы (здесь: доверенное лицо, полномочный представитель) России в G20 Светланы Лукаш, стал вопрос о развитии угольной генерации: развитые государства требуют как можно скорее прекратить его использование, но в ряде государств это главный вид топлива. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по прибытии в Рим заявил, что не поддержит предложение о постепенном отказе от угля, поскольку на первое место ставит интересы своей страны. Дело в том, что Австралия входит в число крупнейших мировых поставщиков угля, на его долю приходится около 15 процентов экспорта страны, а также из этого вида топлива вырабатывается порядка 80 процентов электроэнергии на национальном рынке (для сравнения, на газ и возобновляемые источники приходится 10 процентов и 16 процентов соответственно).

Тем не менее, пункт про уголь в итоговом документа саммита всё же появился, а именно — об отказе к концу 2021 года от финансирования строительства новых угольных электростанций за рубежом, если оно не будет сопровождаться мерами по снижению выбросов парниковых газов. Здесь стоит отметить важное значение согласия Пекина взять на себя это обязательство, поскольку от китайских инвестиций, по данным Международного института зеленых финансов (IIGF), зависят более 70 процентов всех строящихся в мире угольных электростанций.

О намерении отказаться от возведения новых таких объектов за рубежом председатель КНР Си Цзиньпин объявил 21 сентября на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако это вовсе не значит, что с этого момента Пекин — крупнейший мировой потребитель угля — начнет его применение, наоборот, будет наращивать: согласно официальным планам, Пекин только выходит на пик потребления угля и должен достичь максимального показателя (4,2 миллиарда тонн) в 2025 году, и только после этого начнёт снижать его долю в энергобалансе. Карасев описал, что будет с Украиной, когда закончится уголь © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Добиваться от других стран отказать от угля будут США, как подчеркнул советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, хотя именно американские поставщики резко нарастили поставки угля на китайский рынок, когда Пекин запретил его закупку в Австралии.

Без газа «зеленого перехода» не будет

«Важен факт, что было достигнуто согласие отказаться от международного финансирования угольных электростанций. Китай сделал существенный шаг, к которому присоединились другие страны. Переход на другие источники энергии теперь будет осуществляться существенно быстрее. С нашей точки зрения, природный газ тут должен, разумеется, играть центральную роль», — подчеркнула и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Именно благодаря оперативному наращиванию объемов поставок газа, в том числе из России, удалось сдержать энергетический кризис, с которым столкнулась Европа, а хваленые политиками «зеленые технологии» оказалось бесполезны в сложившейся ситуации.

«Энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счет возобновляемых энергоресурсов. Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции», — заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде», напомнив, что Великобритании, пережившей безветренное лето, пришлось расконсервировать угольную теплоэлектростанцию West Burton A и нарастить долю угля в электрогенерации королевства. Зеленая энергетика. Инвестиции и парадоксы энергоперехода

Россия впереди планеты всей

Подводя итоги саммита G20, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что уезжает из Рима с неоправдавшимися надеждами относительно той части повестки, которая касается изменения климата. Но в ожидании, что цели будут достигнуты в Глазго.

Чем обусловлены заявления некоторых неправительственных организаций о том, что обязательства, взятые на себя странами G20 в сфере преодоления климатического кризиса, не впечатляют, журналисты спросили президента США Джо Байдена.

«Разочарование связано с тем фактом, что Россия и Китай, по сути, не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата. Есть причина, почему люди должны быть разочарованы. Я сам разочарован. Но мы приняли ряд положений здесь, чтобы прекратить субсидирование угля. Я думаю, вы увидите, что мы добились значительного прогресса и многое ещё предстоит, но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — ответил он.

Российский и китайский лидеры хоть и не приехали в Рим, но участие в саммите G20 принимали — по видеосвязи (в Глазго, например, такой возможности не будет). Президент России Владимир Путин выступал на заседаниях обоих дней мероприятия, в своих речах он призвал ускорить процедуру признания сертификатов о вакцинации между странами, обеспечить устойчивость энергосистемы и выполнять обязательства по Парижскому соглашению по климату. Глава государства сказал, что Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления, из-за чего сталкивается с опустыниванием, с эрозией почв, а особую обеспокоенность вызывает таяние вечной мерзлоты. Среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой — за последние 10 лет она увеличилась на 0,5 градуса. Крым избавился от засухи на ближайшие пять лет © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Что касается достижения целей по глобальной декарбонизации, то Москва демонстрирует один из лучших показателей в мире.

«Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников — атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции — превышает 40 процентов, а с учётом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86 процентов. Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года. И эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели — обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — подчеркнул Путин.

Противоречия между странами о способах достижения целей по климату были, есть и в течение какого-то времени ещё наверняка будут, но вместе с тем на саммите G20 были достигнуты важные договорённости. США и ЕС устранили серьезный раздражитель в отношениях — урегулировали разногласия относительно пошлин на сталь и алюминий, которые в 2018 году ввёл предыдущий американский президент Дональд Трамп с целью защиты американской промышленности, европейцы приняли ответные меры на импорт из США. В Риме стороны договорились об отмене пошлин на продукцию на общую стоимость более 10 миллиардов долларов в год. По словам Байдена, Вашингтон и Брюссель достигли первого в мире соглашения в сфере торговли, основанного на углеродоемкости продукции.

Кроме того, хозяин Белого дома на полях саммита G20 пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на тему российско-американских отношений.

«Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты. Ну и как эти контакты в обозримой перспективе выстроить, мы тоже кратко обсудили. Я уже президенту передал об этом, думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», — сообщил глава МИД. «Зеленая дубина» в руках политиков. Чем потепление климата отличается от холодной войны © РИА Новости, president.gov.ua

И хотя не все ожидания оправдались, в целом Лавров охарактеризовал результаты саммита G20 как очень позитивные. По его словам, главный вывод, который можно сделать из работы не только лидеров, но и экспертов, заключается в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. Подавляющее большинство участников высказались за то, чтобы G20 подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов в таких сферах, как борьба с изменением климата и противодействие пандемии, сказал дипломат.

Таким образом, экологические вопросы, представляющие собой общие вызовы для человечества, могут стать основой для совместной работы даже тех стран, между которыми существуют политические противоречия, важным аспектом гуманитарной дипломатии, а не только инструментом давления на оппонентов, что бывает гораздо чаще.