В воскресенье, 31 октября, в двух округах Украины состоялись промежуточные выборы. В Черкасской и Херсонской области (184 и 197 округ) за депутатский мандат состязались 40 кандидатов: 15 в Херсонской области и 25 — в Черкасской. Об интриге выборов — в материале Украины.ру

Довыборы депутатов связаны с тем, что Игорь Колыхаев предпочел депутатству пост мэра Херсона, а Александр Скачко («Слуга народа») — пост губернатора Черкасской области.

Уже утром 1 ноября в президентской партии заявили, что по результатам параллельного подсчета их кандидаты в народные депутаты побеждают в обоих округах.

«На промежуточных выборах народных депутатов Украины, прошедших в воскресенье, 31 октября, в двух одномандатных округах уверенно побеждают кандидаты от партии Слуга народа: в округе №184 (Херсонская область) — Сергей Козырь, в округе №197 (Черкасская область) — Виталий Войцеховский», — говорится в сообщении пресс-службы «Слуги народа».

Избиратели не особо горели желанием участвовать в выборах. По данным ЦИК, явка к 20:00 составила 21,39 процента в округе №184 (Херсонская область) и 25,57 процента в округе №197 (Черкасская область).

Большинство избирателей не пошли на выборы двух депутатов Рады в Херсонской и Черкасской областях © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне выборов президент Владимир Зеленский сменил губернатора Херсонской области, уволив с этой должности Сергея Козыря, который и побеждает на промежуточных выборах. Зеленский также лично посетил город Золотоноша Черкасской области, поддержав мэра Виталия Войцеховского, последний тоже, скорее всего, станет теперь депутатом Рады.

Оба кандидата от президентской партии строили свою кампанию преимущественно за счет распиаренной «Большой стройки» — строительства дорог в данных регионах. Их основные оппоненты от партии экс-президента «Евросолидарность» свою кампанию строили на концертах и фестивалях в селах соответствующих регионов. В ходе избирательной кампании сторонники «Евросолидарности» обвиняли «Слуг народа» в использовании админресурса. По их словам, государственных служащих сгоняли на мероприятия в поддержку президентского кандидата.

В тоже время кандидатов от «Евросолидарности» обвиняли в раздаче продуктовых наборов избирателям из бедных сел. Основной задачей кандидатов была необходимость мобилизации избирателей. На довыборах явка, как правило, низкая, поэтому побеждает обычно тот кандидат, который сможет убедить своих потенциальных избирателей хотя бы просто дойти до участка.

«При такой низкой явке судьбу выборов опять решит мотивированный избиратель.

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Новая вспышка заболеваемости COVID-19 тоже существенно подкосила явку избирателей — пожилые люди, а это наиболее дисциплинированный электорат, опасаются лишний раз выходить из дому. Их опасения усиливают и многочисленные сообщения о заполненных койко-местах в больницах и нехватке кислорода. В день промежуточных выборов Украина заняла третье место в мире по количеству смертей от COVID-19. При столь низкой явке, даже если отбросить заявления о нарушениях, оба кандидата от президентской партии были избраны лишь 12-13 процентов избирателей.

Тем не менее на фоне падения популярности президентской партии и рейтинга Владимира Зеленского даже такие небольшие победы должны показать оппонентам, что власть полностью контролирует ситуацию в регионах. «В свете последних соцопросов любой проигрыш партии власти на выборах, даже ОТО (объединенных территориальных общин), будет стучать гвоздем об электоральную крышку президентской вертикали (так в тексте — Прим.ред). Похоже, на Банковой начинают об этом догадываться», — пишет Telegram-канал WASH, комментируя промежуточные выборы в двух округах.

В Херсонской области для победы президентской партии пришлось сначала «нейтрализовать» особо опасного конкурента — Геннадия Лагуту, ставленника и бывшего водителя мэра Игоря Колыхаева. Социология давала ему гарантированную победу. Однако накануне выборов Владимир Зеленский назначил Лагуту главой областной администрации, после чего тот призвал своих избирателей голосовать за Козыря, кандидата от «Слуги народа».

Telegram-канал «Темный рыцарь» считает тем не менее, что победивших кандидатов лишь условно можно считать представителями президентской партии — они являются, скорее, ставленниками региональных баронов, использующих вывеску партии «Слуга народа». По крайней мере, в этом уверены комментаторы.

«Победа Слуг Народа, о которой сейчас радостно трубят Офисно-президентские лом-ы (Лидеры общественного мнения — Прим.ред.), на самом деле не имеет никакого отношения к партии Зеленского. В Херсонской области с выборов в Раду снялся фаворит Лагута, которого взамен назначили губернатором области.

Лагута — человек избравшегося мэром Херсона Игоря Колыхаева, входившего в группу "За Майбутне" и представляющего условных "аваковских". За это назначение Лагута-Колыхаев передали в аренду Офису Президента свою сетку, которая разово сработала на кандидата от партии власти», — утверждала редакция канала.

По мнению «Темного рыцаря», «в Черкасской области все еще проще: избравшийся там Войцеховский является менеджером аграрного барона Юрия Косюка, который также активно использовал сетку для скупки голосов под своего кандидата, отправленного в Раду под брендом "Слуги"». «Проще говоря, нет никакой реальной поддержки у президентской партии — есть договорняк с местными элитами, которым отдали в аренду (или продали) бренд Зеленского», — заключает канал.

Опрос Центра Разумкова показал падение рейтинга «Слуги народа» и ОПЗЖ © "Рейтинг" Игоря Коломойского. «Новые депутаты от "Слуги народа" приехали в "лифте" Коломойского. Источники подкинули детали по персонажам от "Слуги народа", выигравшим довыборы. Во-первых, их разделили между партией и Офисом Президента. Партийная номенклатура получила квоту Черкассах, а Банковая — в Херсоне. Кандидатуру Виталия Войцеховского подал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. А Сергея Козыря — замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Во-вторых, на двух округах не обошлись без поддержки "За майбутне"», — пишет Shadow Anonymous.

Авторы Telegram-канала также напоминают, что бывшему менеджеру спиртоводочной фирмы Людмилы Русалиной «Златогор» Виталию Войцеховскому, который трижды избирался мэром Золотоноши, было все равно от кого маркироваться, а 2015 году он баллотировался от Блока Петра Порошенко.

Результаты выборов должны успокоить президента, продемонстрировав «народную поддержку» его политической силы. Тем не менее эта поддержка обусловлена лишь пассивностью подавляющего большинства избирателей и договоренностями с украинскими олигархами, с которыми президент якобы борется. При малейших признаках изменения политической ситуации в стране нынешние «Слуги народа», вчерашние сторонники Петра Порошенко, перебегут в любую новую партию, которая гарантирует им сохранность их нынешних постов и должностей.