Вечером в воскресенье, 31 октября, депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила, что ее коллегу — парламентария Антона Полякова — убили. Она привела новые детали дела и отказалась верить в официальные версии гибели других политиков.

Скороход не верит в официальную версию, согласно которой Поляков скончался от передозировки наркотиками.

«Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, и не надо рассказывать ничего о наркотиках или еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин. Если они судят по себе, не надо всех грести под одну гребенку», — подчеркнула Скороход во время программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24».

Для нее Поляков был не просто коллегой. Его убили: сожительница Полякова сделала резонансное заявление © apostrophe.ua

«Мы были помолвлены и должны были расписаться на его день рождения. Он очень этого хотел, потому что для него это был большой праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся та грязь, которая льется и лилась. И та брехня, которая распространяется в том числе правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего», — отметила она перед тем, как рассказать о том, от чего же, по её мнению, и умер её любимый.

При этом смерть Полякова, по словам Анны Скороход, не единственная странная смерть в этом году.

Что не так с официальной версией

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, рассказывая о смерти Полякова, заявлял: в личных вещах депутата обнаружили неизвестные вещества.

«Нами было установлено наличие метадона в крови бывшего народного депутата. Каким образом в организм народного депутата попал метадон, и выясняет следствие. Хочу подчеркнуть, что во время осмотра уже тела покойного на тот момент народного депутата среди его личных вещей обнаружили наличность в сумме 10 тысяч гривен (около 27 тысяч руб. — Ред.) и 800 долларов США, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество — мы тоже исследуем», — отмечал он во время одного из ток-шоу на канале «Украина 24».

Позже, 26 октября, уже в комментарии изданию Hromadske.ua Енин заявил о том, что в крови у Поляков обнаружили наркотики.

«Мы завершили одну из экспертиз. И точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый "уличный метадон". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества», — заявил Енин.

Он подчеркнул, что в обычной аптеке такую смесь не купить.

При этом Енин отметил, что пока МВД не комментирует вопрос о том, каким же образом наркотик оказался в крови у Полякова. Полиция, по словам Енина, не имеет доказательств насильственной смерти народного депутата. Но следствие эту версию не отбросило.

Слова Енина возмутили Скороход. Смертельный «коктейль»: появились новые данные в деле о гибели Полякова © Антон Поляков/Фейсбук

«[Поляков] не мог никогда принимать [наркотики]. Мы были в различных компаниях и поверьте, нам очень много чего предлагали, и — никогда. Я вас могу откровенно и четко, с полной уверенностью заверить в том, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам. Антон, чтобы вы понимали, даже таблетки от головной боли не принимал. А говорить про дешевый уличный наркотик — это просто смешно. Придумали бы историю уже получше», — подчеркнула Скороход, назвав версию следствия «чушью» и «неправдой».

При этом депутат отметила, что уже успела поговорить и с несколькими врачами, и с бывшими наркоманами по поводу обнаруженной в крови Полякова концентрации метадона. И, по ее словам, если бы такое количество парламентарию подлили в напиток в жидком виде, он бы это почувствовал — напиток бы горчил. А если бы наркотик подсыпали в виде порошка, он бы начал действовать через сутки.

Поэтому она уверена: Полякова убили.

«Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушения. Я ее лично видела в тот день, когда я приехала в морг в Киеве. Я ее видела в Чернигове (на похоронах. — Ред.). Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, каким образом и что за борозда была у Антона. Рассказывать о цепочке или еще какую-то чушь можно людям, которые абсолютно не понимают в этом. Я уверена, что это след от удушения», — заявила Скороход.

Она также опровергла слова Енина о том, что ее допрашивали. Перед смертью мэра Кривого Рога над его домом летали дроны © Facebook, Константин Павлов

Скороход уверена, что с гибелью нардепа все не так просто. При этом она предупредила, что не собирается устраивать суицид, принимать наркотики и делать что-либо подобное.

Говоря о том, за что же могли убить Полякова, Скороход напомнила о том, против чего же боролся Поляков.

Политика и ничего кроме

Полякова убили из-за политики, полагает его невеста.

«Я склоняюсь к политической деятельности», — ответила Скороход на вопрос журналистки Натальи Влащенко о причинах смерти парламентария.

Она заявила, что все слухи о том, что Поляков перед смертью вел переговоры о возвращении во фракцию партии «Слуга народа» — ложь.

«Это как если бы ОПЗЖ вел переговоры о слиянии с "Европейской солидарностью". Этого не было», — подчеркнула Скороход.

При этом она отметила, что еще не встретила ни одного из бывших членов фракции «Слуги народа», который бы не был счастлив и рад своему исключению. Впрочем, указала Скороход, аморальна не только партия власти, но и другие политсилы.

«Морали в парламенте нет. Вообще. И пусть на меня обижаются коллеги, но парламент сегодня — это клуб по интересам. И очень маленький процент людей там находится, у кого интересы — это интересы народа Украины», — отметила Скороход. Зелёный Борджиа. Соратники Зеленского теперь боятся отравления © president.gov.ua

Интересы же «слуг народа», по её словам, во многом лежат в финансовой плоскости. Так, по словам Скороход, народным депутатам от «Слуги народа» перед голосованиями за резонансные законопроекты платят деньги. Она заявила, что есть и аудиозаписи, подтверждающие это.

«Я была в НАБУ неоднократно, я давала и списки, и фамилии, и аудиозаписи. Я видела, что Сытник заявляет, что расследуется. Но то, что деньги раздают, это факт», — отметила Скороход.

По ее словам, у «Слуг народа» есть и зарплата в конвертах.

«У "слуг" есть зарплаты в конвертах. На официальную зарплату не оплатишь жизнь, водителя и охранника. Это априори невозможно. Официальная зарплата депутата на сегодняшний день составляет около 37 тысяч гривен (около 100 тысяч руб. — Ред.) Плюс 40 тысяч гривен (около 108 тысяч рублей — Ред.) дают на депутатские расходы», — сказала Скороход.

Скороход заявила, что в «слугах народа» есть деление по группам. Отсюда и градация в «зарплатах». Больше ценятся «услуги» глав групп и глав комитетов.

Ранее похожие заявления делал и Поляков. Так, он отмечал, что депутатов от «Слуг народа» «простимулировали» перед голосованием за законопроект о борьбе с олигархами.

«Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги… Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать — иди, рассказывай?.. При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты» работают эти "слуги"», — сказал Поляков за два дня до своей смерти.

При этом он критиковал НАБУ за бездействие. Эксперт объяснил, зачем США направили в Киев Кента, курировавшего НАБУ © iarex.ru

Судя по словам Скороход, Полякова таки услышали. Правда, не в НАБУ. И это — весьма тревожное свидетельство происходящего в политике Украины.

Тем более сама Скороход уверена: не только смерть Полякова можно назвать неслучайной. Так, она не верит и в официальные версии по поводу смертей народного депутата Валерия Давиденко в мае 2020 года и мэра Кривого Рога Константина Павлова в августе 2021 года.

«Связь (между смертями политиков. — Ред.) однозначно есть. И скорее тут надо искать, чей это интерес», — отметила она.

Впрочем, не только она одна уверена в странности происходящего на Украине. Издание Украина.ру уже писало, какую панику среди коллег вызвали известия о смерти Полякова. Некоторые из народных депутатов писали своим собеседникам, что будут тщательно относиться к тому, что едят и опасаются отравления.

В общем, даже для народных депутатов — представителей политической элиты страны — Украина Владимира Зеленского весьма неуютное место.