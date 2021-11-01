Европейские СМИ комментируют обвинение бывшего депутата французского парламента Реми Дайе, известного сторонника различных теорий заговора и антипрививочника, обвиняемого в попытке государственного переворота

Консервативная лондонская газета «Таймс» публикует статью под заголовком «В ультраправом "заговоре с целью государственного переворота" участвовали армейские офицеры».

Газета характеризует Реми Дайе как «главу французской версии американского движения «Кью-анон» (распространённая в США теория заговора, согласно которой миром правит тайная клика сатанистов-педофилов. — Ред.). Газета обращает внимание, что, согласно информации Главного управления внутренней безопасности DGSI (французская контрразведка — Ред.), среди примерно трёхсот заговорщиков были военные, полицейские, юристы и врачи. Участниками созданной Дайе сети были люди ультраправых взглядов, а также активисты-антипрививочники, сообщает «Таймс». Czech Free Press: Сумасшедшие из Вашингтона © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Следователи называют Дайе «харизматичным и умным манипулятором», указывает газета, отмечая также большое количество просмотров его выступлений на «Ютьюбе». А за военную подготовку заговорщиков и назначение тридцати «капитанов», то есть руководителей провинциальных военных ячеек, отвечал 63-летний отставной полковник французской армии, отмечается в статье.

В статье, опубликованной на сайте французского телеканала TF1, отмечается, что среди заговорщиков было 36 офицеров региональных силовых структур.

«Операция опиралась на иерархически организованную национальную подпольную организацию, разделенную на региональные подразделения. Паническая риторика по поводу последствий вакцинации переплеталась у них с неонацизмом», — рассказывается в статье.

«Последовательность действий была такая: уничтожив вышки связи 5G, центры вакцинации и места хранения вакцин, напасть на Елисейский дворец (резиденцию президента). Попутно предполагалось взять и другие «ключевые точки столицы», в частности, Национальное собрание и Сенат».

Полный перевод статьи опубликован на сайте издания «ИноСМИ»

Левоцентристская французская газета «Либерасьон» отмечает, что, согласно разработанному заговорщиками плану действий, после захвата Елисейского дворца Дайе собирался выступить с речью на телевизионной или радиостанции, контроль над которой должны были установить его сторонники. Китаевед Евгений Сингатулин: Китайцы не верят в теории заговора о COVID-19 и охотно вакцинируются © предоставлено Евгением Сингатулиным

Одновременно газета замечает, что ещё неизвестно, в самом ли деле заговорщики уже были готовы взяться за оружие, или же от перехода к действиям их ещё отделяла большая дистанция.

Крайне правая испанская газета «А-бэ-сэ» характеризует заговорщиков, обвиняемых в терроризме и попытке переворота, как «агрессивных ультраправых», бросившихся, вооружившись «апокалиптическим бредом и теориями заговора», против правительства Эммануэля Макрона, проводящего, по их мнению, «политику геноцида». Спецслужба DGSI, расследуя обмен сообщениями о подготовке некоей «операции "Синева"», написанными «безапелляционным, апокалиптическим и явно бредовым» стилем, обнаружила, что в проекте государственного переворота участвовали десятки или даже сотни людей, говорится в статье.

Автор далее указывает, что в истории DGSI были случаи, когда спецслужба обнаруживала и обезвреживала небольшие группы ультраправых экстремистов, совершавших или готовивших насильственные действия. Однако возможно, в первый раз апокалиптическая секта во главе с «достойным сумасшедшего дома гуру» составляет план государственного переворота.

Статья завершается выводом о том, что заговор показывает «психический сдвиг у очень небольшой, но значимой части французского общества, ставшей жертвой приступов паники самого разнообразного характера».

В связи с новыми обвинениями в адрес Дайе многие СМИ вспоминают об апрельских событиях, которые привели к его высылке из Малайзии и аресту. Несколько сподвижников Дайе похитили в апреле восьмилетнюю французскую девочку, будучи убеждёнными, что они освобождают её из сети педофилов, организованной государством.

Европейские СМИ проинформировали читателей о подробностях данной истории.

Британская левоцентристская газета «Гардиан» 21 апреля сообщила, что девочка была похищена из дома своей бабушки. В статье говорится, что инициатором похищения была 28-летняя мать девочки, лишённая родительских прав после того, как угрожала самоубийством в присутствии своей дочери и после отказа от всяких контактов с социальными службами. Женщина также публиковала в сети «Фейсбук» заявления о сатанинской педофильской элите, стоящей во главе французского государства и совершающей ритуальные убийства детей, и теории заговора по поводу вакцин и связи 5G, сообщила газета. Позднее девочка была обнаружена в Швейцарии вместе с матерью и возвращена своей бабушке.

Испанская левоцентристская газета «Паис» опубликовала 3 мая статью, озаглавленную «Похищение, гуру и "Кью-анон" по-французски».

Похищение французской девочки «выявило существование подпольного мира сторонников теорий заговора, связанных с ультраправыми, противников мер, принимаемых в связи с COVID-19, и верящих в причудливые истории о тайных обществах, созданных с целью развращения детей. В некоторых отношениях, по мнению властей, эти активисты имеют сходство с "Кью-анон", американским движением, которое распространяет бредовые теории, например, о том, что руководство Демократической партии США возглавляет сеть педофилов», — говорится в статье.

Все пятеро мужчин, участвовавших в похищении, разделяли идеи, направленные против государства и против существующей, по их мнению, «медицинской диктатуры». От них нити расследования и привели к Реми Дайе, бывшему депутату парламента от центристской партии «Демократическое движение», проживавшему на тот момент в Малайзии; его и заподозрили в том, что он был идейным вдохновителем группы, сообщает газета. Кто правит миром в карантин? Теории заговора и реальные последствия коронавируса © AFP, Olivier DOULIERY

«Паис» также отмечает, что влияние вышеупомянутых теорий заговора во Франции не идёт ни в какое сравнение с популярностью «Кью-анон» в США; однако, замечает газета, во Франции существуют другие, более популярные теории заговора, например, «теория замещения», согласно которой имеется тайный план по замене белого населения страны на темнокожее мусульманское.

Как само происшествие, так и сопровождающие его комментарии внушают немалую тревогу. В обществе всегда были, есть и будут люди с нестабильной психикой. Иногда они прорываются на вполне серьёзные посты — достаточно вспомнить историю сошедшего с ума Джеймса Форрестола с его знаменитой фразой «Русские идут, русские идут». Подобные случаи остаются досадным исключением, но только до той поры, пока на общество не наваливаются проблемы, которые являются неразрешимыми или, как минимум, кажутся таковыми в рамках существующей общественной модели. Миграционный кризис, разрушение традиционных семейных ценностей, пандемия, энергетический кризис — это неполный список проблем сегодняшнего дня, которые, в сочетании с безответственной истерией, нагнетаемой некоторыми СМИ, и порождают подобные «заговоры».