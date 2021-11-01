На днях погранслужба Польши сообщила, что в течение этого года на польско-украинской границе пойманы более 500 украинцев, чьи ковид-сертификаты имели признаки подделки. Как отмечается, последний раз такое произошло в пункте пропуска «Зосин-Устилуг», где у пяти граждан Украины, которые вместе пересекали границу, обнаружена подделка сертификатов

Нарушители с подделанными документами были задержаны, а впоследствии административным решением им был запрещен въезд на территорию Польши.

Но это — только верхушка айсберга фальшивых документов.

В Украине массово расцвел бизнес по подделке сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. В стране существует целая индустрия, налаженная «предприимчивыми» гражданами. Впрочем, попытки обмануть систему очень часто выходят боком тем, кто пользуется такого рода «услугами».

Украинская медицина не выдерживает нагрузки

Для Украины новая осенняя волна коронавируса представляет собой серьезную проблему — штамм «Дельта» оказался очень заразным, существенно увеличив заболеваемость и смертность. За последнее время фиксируются свыше 25 тыс больных в сутки, ежедневно гибнут по 500-800 человек. Нагрузка на медицину весьма критическая: врачи зачастую не успевают справляться с потоком пациентов, в стране наблюдается существенная нехватка больничных койко-мест с насыщением кислородом.

Так, в хирургическом отделении больницы в городе Беляевка, расположенном недалеко от Одессы, сейчас проходят лечение только пациенты с коронавирусом, при этом 50 из 52 койко-мест заполнены. Схожая ситуация и в больнице на 120 коек в городе Черновцы на западе страны, где, по словам доктора Ольги Кобевко, 126 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Кобевко сказала, что нынешний всплеск пандемии является особенно смертоносным: в ее больнице ежедневно умирают от 10 до 23 пациентов по сравнению с менее чем шестью пациентами в день прошлой весной. Она отмечает, что значительно выросло количество пациентов с COVID-19 в возрасте от 30 до 40 лет.

Провал вакцинации и расцвет черного рыка поддельных сертификатов

Украинское правительство сейчас пытается стимулировать вакцинацию населения путем принятия различных запретов и ограничений. Так, учителя, государственные служащие и некоторые другие категории сотрудников должный пройти полную вакцинацию до 8 ноября, в противном случае им грозит отстранение от работы с прекращением выплаты заработной платы.

Кроме того, на Украине теперь необходимо предъявить доказательство вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста для посадки в самолеты, поезда и междугородние автобусы. В Киеве с сегодняшнего дня де-факто вводится локдаун, в рамках которого в торговые центры, другие учреждения и на транспорт будут пускать только с сертификатом о прививке или негативным ПЦР-тестом.

Страна имеет один из самых низких показателей вакцинации в мире: полностью привиты лишь 16% взрослого населения — почти 7,5 млн человек. Среди европейских стран ниже количество вакцинированных лишь в Армении — 7%.

Массовое распространение среди граждан антипрививочных настроений (по опросам, более половины не хотят делать прививку ни при каких обстоятельствах) привело к формированию рынка поддельных сертификатов, развивающегося стремительными темпами. Количество предложений липовых документов на самых разнообразных сайтах и в социальной сети Telegram зашкаливают. Сумма, за которую их можно приобрести, варьируется от 50 до 300 долларов.

Впрочем, если продавцы не вносят покупателя в электронный реестр вакцинированных — приложение «Дия» — в ходе проверки такие люди оказываются в поле зрения правоохранительных органов. Одним из таких нашумевших случаев является ситуация недельной давности с экс-нардепом Надеждой Савченко, которая при возвращении в страну была поймана с поличным — ее сертификат оказался подделкой. Теперь ей грозит штраф до 56 тысяч гривен или лишение свободы до двух лет, хотя многие сомневаются, что «узнице Путина» дадут реальный срок.

Согласно статистике Нацполиции, по состоянию на 25 октября текущего года возбуждено более 800 уголовных дел, связанных с фабрикацией документов о прививке.

Впрочем, практика получения настоящей справки о прививке без реального укола также встречается нередко — здесь на должностное преступление идут некоторые медики, стремящиеся подзаработать. Зе-команда инициирует рейды правоохранителей по местам такой «торговли», а также намерена усилить ответственность за использование фейковых ковид-сертификатов. Как заявил недавно на эфире ток-шоу «Свобода Савика Шустера» глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, многократное использование поддельного документа, а также его продажа будет наказываться до 8 лет лишения свободы.

«COVID-сертификат — такой же документ, как и другие в Украине. За подделку гражданского паспорта есть ответственность? Есть. Поэтому нормально ужесточать ответственность за использование фальшивого сертификата. Тех, кто прибегает к таким методам, ожидает штраф, если я не ошибаюсь, в пределах 50 тысяч гривен», — сказал политик.

При этом он посетовал, что в стране не существует административной ответственности для врачей, которые не настаивают или отговаривают своих пациентов от получения вакцины.

Масштаб проблемы беспокоит Запад

На масштаб проблемы уже обратили внимание даже западные СМИ — материалы о подделках на Украине, искажающих реальную статистику вакцинированных, выпустили Reuters и CNN. В частности, там осветили разоблачение медработника в Хмельницкой области, который за деньги вносил в электронные медицинские карты недостоверные сведения о прививках.

Также среди примеров вскрытия ушлых дельцов фигурировали Сумы и Чернигов. В частности, в Сумах правоохранители задержали мужчину, распространявшего поддельные документы о вакцинации в социальных сетях за вознаграждение в 3 тысячи гривен (114 долларов). В Чернигове продажей фейковых сертификатов занимался 52-летний туристический агент: он делал их по 20 в день, зарабатывая с одного 250 долларов.

Издания привели слова врача инфекционного отделения киевской больницы № 3 Татьяны Михайлевской, сообщившей, что поддельные свидетельства о вакцинации только продлевают пандемию, и их покупка «сейчас, вероятно, является самым страшным преступлением, совершенным против страны и нашего общества».

Из этого ряд экспертов даже делали вывод, что на Западе задумываются о введении временного запрета на их посещение гражданами Украины. Чем больше обладателей липовых справок поймают впоследствии, тем вероятнее станет такой сценарий.

Провал власти, помноженный на коллективную безответственность

Приобретая поддельные документы о вакцинации или негативном результате теста, граждане обманывают только самих себя. Ведь таким образом искажается статистика, утилизируются ставшие ненужными вакцины, продолжается циркуляция и перенос вируса между городами и странами. А если такие люди заболевают, они создают негативную статистику (болеют и умирают якобы вакцинированные), что порождает в ещё больший негатив и недоверие к вакцинам. Непонимание этих вещей порождает коллективную безответственность, прежде всего, друг перед другом.

Вместе с тем огромная вина за такое положение лежит непосредственно на власти, которая провалила агитационную кампанию за прививки, покупала не самые лучшие препараты на Западе с использованием коррупционных схем. Из рук вон плохо был организован процесс хранения вакцин, что приводило к смертям людей — официально признано 119 случаев, а также различных поствакцинальных осложнений, которые всячески скрывались от общества. Кроме того, не способствовал возникновению доверия у людей к вакцинации закон, освобождавший производителей препаратов от ответственности за побочные эффекты и летальные случаи.

Вместо исправления ошибок и надлежащей подготовки медицины страны Зе-команда перекладывает ответственность за свои провалы на очередных мифических агентов Кремля, начав новый виток борьбы с оппозиционными телеграм-каналами, якобы ведущими антипрививочную пропаганду, что только усиливает скепсис граждан.

В целом, борьбу с коронавирусом и в особенности вакцинацию как ключевой в данном аспекте фактор противостояния эпидемии украинская власть провалила. И, несмотря на усиление отработки правоохранительными органами поддельных сертификатов, серьезных позитивных сдвигов пока не предвидится — стране еще, увы, предстоит нести немалые людские потери.