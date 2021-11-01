Украина продолжает бить рекорды заболеваемости Covid-19. Количество заболевших в процентном соотношении к населению уже в два раза выше, чем в РФ. Койки в Covid-отделениях заполнены на 80-90%, но граждане в массе своей не спешат прививаться, что способствует очередной вспышке заболевания. Однако виноватой в этом опять оказывается Россия

Впрочем, она «виновата» в нехватке угля на украинских складах, прорывах изношенных труб водоснабжения и мусоре в киевских подворотнях.

СНБО Украины в пятницу, 29 октября, на очередном заседании заявил, что антипрививочную кампанию на Украине якобы ведут российские СМИ, спецслужбы и подконтрольные им Telegram-каналы. На прошлой неделе СНБО уже приводило список телеграм-каналов, якобы подконтрольных российским спецслужбам. Список составил Центр противодействия дезинформации, который ранее издал «глоссарий» для СМИ, требующий использовать лишь четко утвержденные определения в освещении украинских и российских политиков и событий. Украинцы взяли в заложники врачей ради вакцинации © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

В «черный список» попали каналы Klymenko Time, канал украинского издания «Вести», «Шептун», «First», «Новостной», Telegram-канал одесского журналиста Юрия Ткачева, украинского депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича, автора Украина.ру Андрея Манчука и другие.

Однако ни один из вышеперечисленных Telegram-каналов никогда не выступал против вакцинации. Если власти Украины и критиковались этими авторами, то за недостаточное внимание к проблеме вакцинации.

Telegram-каналы «Картель», «Сплетница», «Крокодил», которые СНБО приводит в пример, в некоторых публикациях скептически относились к действенности вводимых на Украине ограничений, но это украинские каналы. СНБО не приводит никаких доказательств их причастности к РФ. По мнению главы СНБО Александра Данилова, антипрививочники якобы репродуцируют «российские нарративы», но официальная позиция РФ и российских СМИ всегда, наоборот, старалась стимулировать вакцинацию.

Обвиняет СНБО и «российскую церковь», руководство которой с начала пандемии, наоборот, призывало к вакцинации. Проще говоря, логики никакой нет в обвинениях в адрес РФ в противодействии вакцинации на Украине. И экс-спикер парламента Дмитрий Разумков на днях публично подтвердил, что решения в СНБО принимаются без каких-либо обсуждений и без анализа доказательной базе.

Автор Telegram-канала «Крокодил», в ответ на обвинения СНБО полностью отрицает свою связь с РФ. «Буду отвечать только за себя. В отчете СНБО написано, что мой канал напрямую связан с РФ. Хоть ОДНО доказательство этому они предоставили? Нет никакой редакции канала Крокодил. Я на протяжении трёх лет веду канал сам», — пишет «Крокодил».

Автор также отмечает, что Владимир Зеленский следует по пути Петра Порошенко, считая, всех оппонентов агентами Кремля. «У них главная цель обвинить нас агентами Кремля, чтобы сместить новостной фон с отсутствия кислорода по всей стране и проваленной коммуникации с людьми касательно вакцинации. А знаете кто так ещё делал? Петр Алексеевич Порошенко. У него все вокруг агентами Кремля были», — добавляет автор Telegram-канала, обвиненного СНБО в срыве вакцинации.

В то же время Telegram-канал «Резидент» пишет, что данный выпад СНБО против Telegram-каналов обусловлен стремлением президента Зеленского зачистить всё информационное пространство. Борьба с COVID-19: коронавирус научился обходить вакцины, начинается массовая вакцинация детей

«Функционеры Офиса Президента убедили Зеленского в том, что провал вакцинации, падение рейтинга и критическое отношение украинцев к власти происходит из-за Телеграм, который не подконтролен. Зачистка информационного пространства позволила Офису Президента управлять медиа, но не формировать смысловые конструкции и нарративы в обществе. Новая информационная кампания проследует простые цели: дискредитировать каналы, чтобы они согласились на условия сотрудничества от Офиса Президента», — пишет «Резидент», отмечая также безуспешность этих попыток, поскольку сейчас уже любой оппонент президента автоматически может получить поддержку в обществе вместо ожидаемого отторжения.

Еще один Telegram-канал, обвиненный в срыве вакцинации, признается, что поддерживал Зеленского в 2019 году, но тот становится подобием Порошенко, обвиняя во всем РФ.

«Власть понимая, что кейс эпидемии коронавируса они уже провалили, смертей будет много и за них надо будет отвечать, следовательно, необходимо срочно навязать обществу месседж, что в этом виноват, кто-то другой, а не дураки в госуправлении. Лучше всего подходит месседж, что во всем виноват Кремль. Савченко в прямом эфире разругалась с депутатом из-за поддельного сертификата о вакцинации © Politeka.net

— нет кислорода в больницах — это диверсия (намёк тоже на руку Кремля).

— энергетический кризис, виновата Россия, а не власть, которая просто просчиталась и не закупила все заранее (отмазка весной-летом не было денег, хотя на Большую стройку были миллиарды). Приоритеты не правильно были расставлены. Это стратегический провал.

— провал вакцинации, виноваты телеграм каналы и конечно Россия, а не министр здравоохранения, который все проспал. Виноват не министр культуры Ткаченко, который не проводил информационную кампанию, а занимался «распилом» бюджетных денег. Кстати, в том, что у власти эти дураки, тоже виноваты телеграм каналы (это единственная правда, мы поддерживали Зеленского образца 2019 года).

Это все напоминает политику Порошенко, который также во всех бедах обвинял Россию, при этом пугая украинцев, русским вторжением. Сейчас мы видим, как Зе, становится Порошенко 2.0», — пишет Telegram-канал «Картель», который якобы способствовал срыву вакцинации.

Следует отметить, что вышеперечисленные Telegram-каналы, хотя и имеют тысячи подписчиков, но этого мало, чтобы оказывать влияние на украинское общество. Telegram-каналы читают от силы 2-3% украинцев. Украинское общество в большей части до сих пор подвержено влиянию, скорее, телевизора. Российские телеканалы на Украине запрещены, как и большинство Интернет-СМИ, включая издание Украина.ру.

Украинским властям в провале вакцинации и смерти тысяч тех украинцев, которых можно было бы спасти, должны винить только себя. На Украине достаточно поздно началась массовая вакцинация населения. Вакцины пришлось выпрашивать по всему миру. Граждан прививали зачастую разными вакцинами, взаимодействие которых еще не исследовано, что может вызывать некоторые опасения у людей.

Предшествовала вакцинации кампания по дискредитации российских вакцин. Президент Зеленский год назад отклонил предложение РФ наладить в Харькове выпуск «Спутника V» по лицензии. Украинский президент заявил тогда, что «украинцы — не кролики, чтобы над ними экспериментировать». Затем «Спутник V» был официально запрещен. Обычные граждане, без медицинского образования, обычно не разбираются в тонкостях различий между вакцинами. Дискредитация одной вакцины вызывает недоверие ко всем другим или даже к вакцинации в целом.

Между тем, в реальности именно Зеленский превратил украинцев в кроликов, проводя на них идеологические и психологические опыты.