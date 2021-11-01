В последний осенний месяц 2021-го года Украина вступает с тревожными ожиданиями возможных отключений электричества и отопления, а также усиления локдауна, поскольку уровень заболеваемости сейчас нарастает с каждым днем

Правительство Украины с нетерпением ожидает перечисления нового транша от МВФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что в ноябре Совет МВФ может утвердить договоренность с Украиной и продлить срок программы до конца июня 2022 года. Президент Владимир Зеленский с вожделением отметил, что «это позволит Украине получить около $700 млн и еще раз подтвердит наше тесное сотрудничество».

Тем временем на Украину продолжает наступать коронавирус. Главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что пик заболеваемости в стране ожидается с середины ноября до середины декабря. По его словам, ближайшие три недели ситуация будет критическая, после чего волна должна пойти на спад до марта-апреля следующего года. Однако уже сейчас койки в Covid-отделениях заполнены на 80%, а в ряде регионов страны не хватает кислорода для больных. Западная Украина с 23 по 29 октября: Половина областей региона в «красной» зоне, премьер Шмыгаль в Луцке и «переворот» в Закарпатском облсовете

С 1 ноября в «красную» зону официально переходит Киев и карантин в столице ужесточат. В «желтой» зоне, где еще пока более-менее нормальная ситуация, остались только две области — Закарпатская и Кировоградская. С 8 ноября от работы будут отстранять чиновников и педагогов, которые не вакцинировались от COVID-19.

Хотя октябрь и ноябрь на Украине — традиционное время политической активизации, но на фоне резкого роста заболеваемости и усиления карантинных ограничений не стоит ждать массовой вспышки протестов. Власти, также традиционно, попытаются использовать запрет на проведение массовых мероприятий и акций протеста для принятия непопулярных решений, включая повышение цен на услуги ЖКУ и транспорт.

Украинский политолог Александр Теплюк полагает, что в ноябре будет введен локдаун на общенациональном уровне. «Все провалы можно спихнуть на эти локдауны, чтобы люди не вышли и не протестовали. Плюс очень красивая схема для распила бюджета… Коммунальные платежи, рост цен… Чтобы люди не вышли протестовать, нужно ввести локдаун, ограничить людей в возможности приехать. Бедный человек, ограниченный в своих возможностях, не может протестовать. В основном протестует средний класс, потому что бедные думают, как им выжить в этой стране», — считает политолог.

Поводов для протестов у украинцев предостаточно. Несмотря на очередное обещание президента Владимира Зеленского не повышать тарифы на газ и отопление, с ноября оно все же возрастет. Отдельные газоснабжающие компании уже поставляют на ноябрь газ в два раза дороже. Компания «ТАС Энергия Украины» предлагает в ноябре газ по 38.8 гр за кубометр, тогда как в сентябре он был по 20 гр. Помимо этого, компании пошли на хитрость — поскольку весной счета за газ разбили на несколько квитанций, выделив отдельный тариф на доставку, повышать будут не тариф на сам газ, а на его доставку. В ряде регионов за доставку газа хотят взимать даже больше, чем за его потребление. К примеру, в Луганской области планируют брать 8,41 грн/куб. м, притом что сейчас его доставляют по 1,86 грн/куб. м, а "Уманьгаз" хочет поднять тариф с 2,13 грн/куб. м до 8,91 грн. И новые цены выставляются по всей стране, что уже вызвало волну возмущения. В Житомире, например, горожане недавно взяли штурмом АО "Житомиргаз", но к снижению тарифов это не привело. Зеленский пообещал украинцам стабильные тарифы на тепло и горячую воду © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При нынешних ценах на газ в ноябре может окончательно погибнуть украинская промышленность. Председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник в конце октября огласил результаты их нового исследования украинских предприятий. «В августе по цене на газ произошел переломный момент, она достигла 14 тыс. гр. за куб. В сентябре около 40% исследуемых отраслей были убыточными из-за высокой цены на газ, а в октябре убытки, как ожидается, покажут 60%. При нынешней цене на газ 100% исследуемых отраслей будут убыточными. Более того, мы видим, что в ноябре-декабре предприятия декларируют, что будут останавливать производство или снижать мощности. Около 60% исследуемых предприятий заявили о таких планах», — заявил Олейник.

С 10 ноября прекращают действие законы об упрощенной процедуре растаможивания автомобилей на еврономерах (так называемых «евроблях»). Отныне "евробляхерам" грозят штрафы в размере 8,5 тыс. грн. После того, как правоохранители передадут данные, Государственная таможенная служба будет наказывать их штрафом в 170 тыс. грн за превышение срока ввоза на Украину автомобилей с номерами стран ЕС, а это превышает стоимость многих из этих автомобилей. В прошлом году «евробяхеры» активно протестовали, требуя узаконить их автомобили. Сейчас же некоторые из них стали демонстративно сжигать их, поскольку с ноября их ожидает не только штраф за их использование на Украине, но и штраф за попытку вернуть их в страны ЕС.

Офис украинского президента тем временем продолжит консолидировать власть в своих руках. В ноябре планируется очередная попытка низвергнуть в Киеве мэра Виталия Кличко. На 3 ноября президентская партия назначила голосование по вопросам создания следственной комиссии по вопросам коррупции в органах местного самоуправления города Киева. Затем на середину ноября намечено голосование о разделении должностей мэра Киева и главы Киевской горадминистрации, которые Виталий Кличко совмещает. При этом, по имеющейся у Украины.ру информации, примерно в середине октября состоялась встреча президента Зеленского и мэра Кличко, на которой они договорились во всяком случае пока не начинать войну. Зеленскому не нужен, помимо олигархов и собственной оппозиции, еще и фронт войны с Кличков в Киеве. А Кличко не нужна война с Офисом президента и парламентом, которую он гипотетически все равно проиграет. Однако договоренности с Зеленским могут не исполняться последним, как это уже не раз бывало. Поэтому вполне возможно, как и конфликт, так и его "спускание" на тормозах. Кличко рассказал о первой за год встрече с Зеленским © Facebook, Віталій Кличко / Facebook, Віталій Кличко / Перейти в фотобанк

В ноябре Верховная Рада должна также голосовать за законопроект №4188, который запрещает украинским СМИ отрицать «военную агрессию России против Украины» и допускать подобные высказывания в эфире под угрозой лишения лицензии. Однако недавняя новость о том, что с 1 ноября Россия прекращает экспорт угля на Украину, многих встревожила, поскольку на украинских ТЭС уголь подходит к концу. Как-то нехорошо получается со стороны «агрессора» не поставлять Киеву уголь и прочие энергоресурсы. Сообщивший об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам ЖКУ и энергетики Андрей Герус, утверждает, что это «похоже на энергетическую войну».

«Агрессор, за что ты так с нами? Нормально же общались», иронизирует Telegram-канал «Запрещенная Украина». Минэнерго Украины утверждает, что в ноябре ожидаются поставки угля из Казахстана, Польши и ЮАР.

На фоне нехватки угля с ноября Украина не будет продлевать запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии, который ввела, чтобы умилостивить западных партнеров, не признавая результаты выборов в соседней стране. Получается, что «агрессор» обязан поставлять уголь, а «диктатура» — электроэнергию. Принимая энергоресурсы, спасающие режим Зеленского от замерзания зимой и тотального отключения отопления, Киев в тоже время лицемерно не откажется от жесткой критики в отношении двух соседних государств. То есть всё, как всегда.

И чтобы как-то перебить «зраду» от возобновления импорта электроэнергии и успокоить воинственных националистов в ноябре Украина может пойти на дальнейшую эскалацию конфликта в Донбассе, к тому же любые экономические провалы затем можно будет списать на происки «агрессора».