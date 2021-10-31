В начале девяностых в Харькове возник второй по размеру на Украине рынок — «Барабашово». Однако появлением он обязан не предпринимательской жилке его создателей, а насилию и нечистоплотной конкуренции

Рынок «Барабашово», который на самом деле торговый центр, занимает 75 гектаров и является вторым по величине рынком на Украине после одесского «Седьмого километра». Последнему «Барабашово» уступает 30 гектаров площади.

Название рынок получил от станции метро имени академика Барабашова, возле которой возник. В первый год существования он назывался «Вещевой рынок по проспекту 50-летия ВЛКСМ у станции метро имени академика Барабашова». У рынка удачное расположение: он находится в Харькове между центром города и самым крупным спальным районом «Салтовкой». Это, а также транспортная доступность быстро сделали рынок популярным. СБУ обвиняет «Харьковгаз» в попытке свергнуть конституционный строй © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Город внутри Харькова

Сейчас «Барабашово» стал городом в городе, большая часть торговых мест представляет собой двухэтажные павильоны, проходы между которыми накрыты навесами.

На рынке 16 автостоянок, вмещающих более 5 тысяч автомобилей, два розничных гипермаркета, отделения банков, банкоматы, пункты обмена валют, медицинский центр, аптеки, стационарные и мобильные кафе. Кроме этого есть своя пожарная бригада, отделение полиции. На рынке работают 55 тысяч человек.

Внутри рынка находится крупный узел общественного транспорта — метро «Имени академика Барабашова», конечные остановки автобусов и маршрутных такси, троллейбусный разворотный круг. Со всех регионов Украины в «Барабашово» приезжают предприниматели за оптовыми покупками. Огромный выбор текстильной продукции на любой вкус, от бюджетных до премиальных, обеспечивают почти 18 тысяч торговых и складских точек.

Благодаря «Барабашово» Харьков стал столицей швейного производства Украины. А сам рынок превратился в градообразующее предприятие Харькова.

Но есть у такого благополучия и темная сторона. Если одесский «7-й километр» появился из-за благоприятного стечения обстоятельств, то харьковский «Барабашово» (или «Барабан», как его называют в народе) возник благодаря совпадению интересов трех влиятельных семей Харькова. «Черный лебедь» летит в Харьков? Ковид как третий фаворит выборов

Из инженеров в кооператоры

Основателем рынка считается семейство Фельдманов. В конце 1980-х годов прошлого века Борис Яковлевич Фельдман бросил карьеру инженера и занялся предпринимательством, открыв в 1988 году кооператив «Монтажник». Основным видом деятельности было производство алюминиевых профилей рам для остекления балконов и веранд.

Спустя год, когда бизнес набрал обороты, Борис Яковлевич привлек к совместному делу своего сына Александра, который до этого времени торговал яблоками на рынке. Однако Александр Фельдман не бросил бизнес на базаре — к началу 90-х он имел свои интересы на всех крупных рынках Харькова, сдавая торговые места в аренду другим предпринимателям.

За последующие пять лет бизнес Фельдманов разросся от одного кооператива до сети предприятий, занимающихся авторемонтом, перевозками, сельским хозяйством, строительством и отделочными работами.

К концу 1991 года произошло объединение всех бизнесов Фельдманов в производственно-коммерческую фирму «Автоэкспрессконструкция» (ПКФ «АВЭК»), директором которой стал Александр Фельдман. На базе ПКФ «АВЭК» в 1994 году было основано АО «Концерн АВЭК и Ко».

Союз бизнеса и власти

Такой бурный рост даже при полном отсутствии конкуренции и благоприятной среде начала 90-х не мог произойти без хороших связей с руководством города. А у Бориса Яковлевича они имелись. Партнерами и покровителями бизнеса Фельдманов были Евгений Кушнарёв (бывший второй секретарь горкома, а после распада СССР — глава горсовета), Олег Таранов — будущий президент АКБ «Укрсиббанк», а также председатель Харьковского областного совета Александр Масельский. При этом Фельдман-старший умудрялся лавировать между интересами Кушнарёва и Масельского, которые несколько лет боролись друг с другом за контроль над Центральным рынком Харькова, оставаясь близким другом каждого из них. День в истории. 10 октября: в Харькове расщепили атомное ядро © shukach.com/Tan-Tol

Именно такая тесная связь позволила Кушнареву и Массельскому, решившим положить конец спору за Центральный рынок, доверить свой новый проект семье Фельдманов.

Этим компромиссным проектом было создание нового вещевого рынка в Харькове, владельцами которого стали приближенные Кушнарева и Масельского, а непосредственную реализацию проекта поручили Фельдманам.

Под новый рынок выбрали территорию возле станции метро «Академика Барабашова», где в начале 90-х существовал стихийный базарчик. Для расчистки заболоченного пустыря и подготовки площадок концерну «АВЭК» в 1995 году были выделены 50 миллиардов карбованцев (почти 150 тысяч долларов США по курсу тех лет) из городского бюджета. Долю Масельского, Таранова и Фельдманов провели через кредит «Укрсиббанка», который якобы взял «АВЭК» для дополнительного финансирования.

Работа закипела, и в 1996-м году на месте пустыря вокруг метро «Академика Барабашова» возник новый рынок, получивший название «Вещевой рынок по проспекту 50-летия ВЛКСМ у станции метро им. академика Барабашова». Рынок начал стремительно расширяться, захватывая новые площади.

Счастливое наследство

Совместный бизнес Масельского и Кушнарева оборвала скоропостижная смерть Александра Масельского, умершего 12 апреля 1996 года. Воспользовавшись суетой вокруг дележа наследства умершего, Фельдманы переписали на себя все акции на тот момент еще небольшого рынка «Барабашово», сделав владельцем контрольного пакета концерн «АВЭК». А в 1997 году изменили форму собственности рынка, оформив его как торговый центр, таким образом, полностью уйдя от рыночного сбора.

При «приватизации» совместной собственности Фельдманы, видимо, не оставили без внимания Евгения Кушнарёва — главу Харьковского горсовета, который в благодарность оказывал новому рынку всяческое покровительство.

Поэтому неудивительно, что уже 1 июня 1996 года городские власти перенесли все вещевые торговые ряды Центрального рынка (крупнейшего на то время вещевого рынка) на «Барабашово». Помимо новых арендаторов рынок получил «налоговые каникулы» сроком на один год, а горсовет продал «Харопторгу», подконтрольному концерну «АВЭК», двухэтажное административное здание рынка за один миллион купонов — всего 6 долларов по курсу того времени.

По костям дачников

Получив полную независимость, Фельдманы создали на «Барабашово» площадки оптовой вещевой торговли, которые по аналогии с одесским «Седьмым километром» притягивали покупателей со всей восточной Украины. Именно этот грамотный ход обеспечил «Барабашово» стремительное развитие: к концу 90-х рынок занимал более 30 гектаров, продолжая расти. Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде «Укрзализныци» © Twitter, Владимир Гройсман

Большой бедой для жителей частного сектора Тюринка и Рашкина Дача стало соседство с растущим во все стороны «Барабашово». Городские власти предложили им добровольно передать свои дома и земельные участки за компенсацию в размере 20-25 тысяч долларов. Однако этих денег дачники не увидели.

Земельные участки, расположенные под дачами, были не приватизированы, поэтому не подлежали продаже, а их владельцам вместо денег давали квартиры из жилого фонда города, в основном косметически отремонтированные «хрущевки».

По странному совпадению ремонт обменных квартир осуществляли фирмы Бориса Фельдмана за городские деньги, оклеивая их обоями и кладя дешевый линолеум. Все отчуждаемые участки позднее решением городских властей передали в собственность концерна «АВЭК».

К дачникам, которые не хотели договариваться, приходила налоговая полиция. Налоговики утверждали, что жители домов скрывают от государства доходы от сдачи торговцам и покупателям рынка места для парковок и хранения товаров, а с особо упрямыми начинали разбираться мрачные личности в спортивных костюмах.

Ничего личного — это бизнес

Помимо отжима земли у несговорчивых дачников, семейство Фельдманов прославилось поглощением независимых рынков в городской черте Харькова. Жертвой подхода стал крупный авторынок «Лоск», принадлежащий народному депутату Юрию Кононенко. В конце 1999 года Юрий Кононенко получил от Александра Фельдмана «щедрое» предложение: передать под контроль концерна «АВЭК» авторынок «Лоск» путем вхождения последнего в состав концерна.

Видимо, несговорчивость Кононенко в этом вопросе довела его до несчастного случая из-за неосторожного обращения с оружием. Якобы 21 января 2001 года Кононенко случайно застрелился из охотничьего ружья в собственном кабинете. После смерти Кононенко большая часть предпринимателей с «Лоска» перебралась на «Барабашово».

С приходом к власти «оранжевой» команды и отстранением Кушнарёва с поста губернатора у Александра Фельдмана начались трудные времена. К тому времени расширившийся на 68 гектаров рынок приносил огромные доходы, которые никогда не подсчитывались официально.

По словам Александра Фельдмана, акции «Барабашова» стоили не менее миллиарда долларов. Помимо «Барабашово», Фельдман имел значительные доли в Центральном, Конном и Сумском рынках Харькова. Именно на эти активы положил глаз нынешний мэр Харькова Геннадий Кернес.

«Допа и Гепа» и пожар

В 2007 году дуэт Михаил Добкин и Геннадий Кернес полностью контролировал городскую власть Харькова и использовал все доступные ресурсы, вплоть до отключения водоснабжения, для давления на несговорчивого Фельдмана. Добкин и Кернес явно хотели получить долю с «Барабашово». «Активная стадия выборов в разгаре»: в Харькове изуродовали автомобиль оппозиционера © Nate Steiner / flickr

Впрочем, в этой борьбе Фельдман не остался без союзников. Поддержку ему оказали Арсен Аваков (бывший на тот момент губернатором Харьковской области) и премьер Юлия Тимошенко, переведя конфликт между Фельдманом и Кернесом-Добкиным из хозяйственной в политическую плоскость, заклеймив последних «пророссийскими регионалами», стремящимися отжать «украинскую собственность».

Накал борьбы дошел до того, что в 2008 году «Барабашово» горело дважды. Огнём было уничтожено почти 120 магазинов. Фельдман посчитал поджоги умышленными и организовал собственную профессиональную пожарную команду, закупив для неё необходимое оборудование и настоящую пожарную машину. Вложенные средства оправдали себя: в 2008-2009 годах «Барабашово» снова пытались поджечь, но возгорания быстро тушили силами собственного пожарного расчета.

Боевые действия между Кернесом и Фельдманом закончились в 2009 году. Проницательный Фельдман, чувствуя скорый приход к власти регионалов, решил пожертвовать меньшим, чтобы не потерять всё. По неофициальной информации, Фельдман отдал под контроль Добкину и Кернесу Сумской и Конный рынки, а последние отказались от претензий на «Барабашово».

Воспользовавшись перемирием, Фельдман перевёл акции «Барабашово» с юридических на физических лиц, что в будущем спасло его от повторения судьбы владельца «Седьмого километра» — Виктора Добрянского-старшего.

«Барабашово» — не «Седьмой»

С приходом к власти Партии регионов енакиевский клан, главой которого был большой друг Виктора Януковича Юра Иванющенко, положил глаз на все крупные промтоварные рынки Украины. И если в Одессе Иванющенко удалось получить контроль над «Седьмым километром», то с «Барабашово» этот номер не прошел. Фельдман предусмотрительно переписал активы на доверенных лиц.

Тогда Иванющенко выбрал другую тактику: при помощи купленных харьковских националистов — ВО «Свобода» и «Патриот Украины» — он начал «прессовать» вьетнамскую общину Харькова. В начале 90-х годов вьетнамцы образовали большую диаспору в Харькове, которую к концу десятилетия контролировал Ле Минь Хеу, бежавший из Вьетнама в 1989 году за разбой и хранение оружия.

Находясь в России, он сменил фамилию на Дык, после чего перебрался в Харьков, где в 1996 году стал директором ООО «ВИНАМЕК» и заместителем главы вьетнамского землячества. Кроме этого он возглавил этническое ОПГ, занимавшееся рэкетом и вымогательством среди своих земляков.

Осознав привлекательность «Барабашово» как будущей точки международной оптовой торговли, Ле Минь Дык быстро наладил деловые отношения с Александром Фельдманом, который в обмен на порядок во вьетнамском квартале «Барабашово» и решение своих деликатных вопросов отмазывал вьетнамца от правоохранительных органов. Харьков снова лишился проспекта Жукова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вьетнамская диаспора была становым хребтом «Барабашово», обеспечивала Фельдману основной поток черного нала.

Так вот, националисты начали устраивать рейды по общежитиям вьетнамцев, обвиняя последних в незаконной миграции, насилии в отношении украинок и торговле наркотиками. Продолжалось это шоу до 2012 года, пока под давлением правительств Израиля и Вьетнама до администрации Януковича не дошла мысль, что Иванющенко спонсирует в Харькове будущих конкурентов на парламентских и президентских выборах.

Впрочем, на мнение Администрации наверняка повлияли не только иностранные послы, но и членский взнос, который Фельдман заплатил за вступление в Партию регионов в 2011 году.

Еще до победы Евромайдана Фельдман сбежал от регионалов и стал в 2015 году одним из лидеров партии «Наш Край» (по мнению ряда политэкспертов, это проект администрации Порошенко по дроблению оппозиционного электората).

И снова Кернес

Однако перемирие между Кернесом и Фельдманом закончилось после парламентских выборов 2014 года. Кернес, оставшийся в кресле мэра Харькова, снова захотел отщипнуть кусочек от «Барабашово». Он натравил на рынок коммунальные службы, правоохранительные органы и националистов, снова озаботившихся коренным решением вьетнамского вопроса.

Из-за возросших пиротехнических способностей радикалов 14 ноября 2015 года Фельдману оказалось недостаточно купленной им ранее одной пожарной машины: «Барабашово» горело с размахом. Начавшийся днём в разных частях рынка пожар потушили только вечером, выгорело больше 140 магазинов.

Впрочем, конфликт между Фельдманом и Кернесом перешел уже совсем в другую плоскость. Сейчас Фельдман рассматривается в АП как один из вероятных кандидатов от президента на пост нового мэра Харькова, готовится к выборам городского головы.

Как бы ни сложились взаимоотношения между Фельдманом и Кернесом, судьба «Барабашово» зависит от будущих парламентских и президентских выборов. Ведь каждое новое поколение украинских политиков все менее избирательно в методах отъема понравившегося имущества.