Донбасс — родина русского кинематографа

В Донбассе, неподалеку от Донецка, родился первопроходец русского кинематографа Александр Ханжонков. Мы знаем, что именно он снял первую в России полнометражную кинокартину «Оборона Севастополя», выпускал первый в империи киножурнал, поставил кинематограф на рельсы крупного бизнеса и так далее

Память его в Донбассе заслужено почтили памятником работы Зураба Церетели и ежегодным, пусть и скромным, кинофестивалем.

Однако, отдавая дань памяти Ханжонкову, мы не можем забывать, что и кроме него Донецкий край дал России и Советскому Союзу плеяду ярких кинодеятелей, составивших и составляющих славу русского кинематографа.

Краматорск — питомник талантов

Удивителен квадрат Славянск — Краматорск — Дружковка — Артемовск на карте Донбасса. Он один дал столько деятелей культуры, сколько хватило бы на небольшое европейское государство. В Славянске, к примеру, родился художник Петр Кончаловский и блистали Шостакович и Ростропович. А в Краматорске ходил в школу Иосиф Кобзон. Фильм о донецком ополченце с Прилепиным в главной роли взял Гран-при на кинофестивале в США © Lena Vinokurova

Но у нас сегодня разговор о кино. А потому Краматорск мы вспоминаем, прежде всего, связывая его с именем большого советского актера Леонида Быкова. Строго говоря, Быков — не уроженец Краматорска (как и Кобзон, родившийся неподалеку — в Часов Яре), первые 10 лет жизни он провел в крохотном сельце Знаменское. Но школу оканчивал в Краматорске — шестую.

Отсюда, из города громадных машиностроительных заводов, Леонид отправился поступать в Харьковский театральный институт. И первый театр его был в Харькове. Но все-таки первый раз в жизни будущий «маэстро» взошел на подмостки в родном городе — в ДК им. Ленина, окнами выходящем на центральную площадь Краматорска.

С Краматорском связана и юность звезды ролей второго плана Майи Булгаковой. Она начинала в театральном кружке при ДК, потом играла в самодеятельном театре. Отсюда уехала учиться во ВГИК, сюда же привозила на мамины пирожки с вишней, как вспоминает ее сестра, всех своих четверых мужей.

Швед из Донбасса

Едем дальше. Под стенами «стеклограда» Константиновки есть большое село Александрово-Шультено. В русской военной истории оно славно тем, что здесь жил на покое в своем поместье, жестоко страдая от ран, знаменитый «генерал-метеор» Иван Котляревский, прозванный кавказским Кутузовым.

А для историков кинематографа это родина актера Александра Хвыли, который родился здесь в начале прошлого века в семье шведа, управляющего имением. Да, настоящая фамилия Александра Леопольдовича была Брессем. Но старт его кинематографической карьеры пришелся на украинизацию, и он принял театральный псевдоним Хвыля.

Помните батюшку из «Королевы бензоколонки», который «к полумерам не привык»? А Морозко из одноименного фильма или казака Чуба из «Вечеров на хуторе близ Диканьки»? Конечно, помните! Это и есть Хвыля. Ему с его колоритной внешностью особенно удавались характерные роли усатых и громогласных персонажей. Бездарные нацисты. Почему патриотическое кино на Украине обречено на провал © Facebook, Позивний Бандерас

Забавно, что в течение пяти лет (с 1941 по 1946 год) он трижды сыграл в кино Буденного. Ну и, конечно, он был неподражаемым Дедом Морозом. В течение 20 лет он играл его на главной елке страны в Кремле.

Через магистраль в кино

Продолжаем двигаться на юг и прибываем на крупную станцию Ясиноватая. Здесь до сих пор вам могут показать дом, в котором родился и вырос Николай Олимпиевич.

У парня, который рос в Ясиноватой, почти не было шансов пойти куда-либо еще, кроме дороги. И Гриценко смолоду отдал ей несколько лет. Окончил в Днепропетровске железнодорожный техникум, работал в вагонном депо Ясиноватая, дежурным на станции Мушкетово (в черте Донецка), на металлургическом заводе в Макеевке. Мог бы вырасти в инженера, командира производства. Но победила тяга к искусству, как мы знаем. И слава богу: роли Гриценко дорогого стоят для отечественного кинематографа. Напомним читателю одного только Каренина в экранизации толстовского романа.

Человек, снявший «Воров» и «Мастера»

19 км на юг от Ясиноватой, 20 минут езды — Донецк. Столица шахтерская края тоже не обошла вниманием «важнейшее из всех искусств». Два знаменитых режиссера — совсем не плохо.

Первый — Юрий Кара. По донбасской традиции в кино пришел не сразу. Сперва у него был роман с электрометаллургией — окончил курс в Московском институте стали и сплавов, поработал инженером-радиофизиком в родном Донецке, получил степень кандидата физических наук. И лишь потом подался во ВГИК.

Донецкие всегда умели видеть главное. Наверное, поэтому у Юрия Кары первый же фильм был успешным — «Завтра была война» (1987). А потом он снял сразу непреходящую классику — «Воров в законе», ленту, которую пересматривают чаще многих других российских. И замахнулся бывший металлург сразу на «Мастера и Маргариту». Материал булгаковского романа мало кому дается для экранизации. Да что там, скажем прямо — практически никому. У Кары же получилась версия, наверное, самая удачная на сегодня.

Пробивная сила донецкого таланта

В двухстах или трехстах метрах от того места, где пишутся эти строки, — знаменитая донецкая шахта им. Засядько. В 60-70 годах подземным электрослесарем работал на ней Павел Мороз, перебравшийся в Донецк из Краснодона. «Вошел в революцию не через ту дверь». Зачем Довженко смотрел кино со Сталиным © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

А его сын Юрий мечтал об актерской жизни. Окончив школу-студию МХАТ, он сыграл немало приличных ролей, но к тому времени уже задумывался о большем. Во ВГИКе учился со своим земляком Юрием Карой.

Начиная с 2000-х годов дончанин Мороз — режиссер многих успешных телевизионных проектов, среди которых «Апостол», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог». Продюсерская же стезя для Мороза оказалась еще успешней: количество его телевизионных проектов столь велико, что перечисление заняло бы целую страницу.

Но главную заслугу Юрия Мороза мы видим в том, что он подарил русскому кино замечательную актрису Дарью Мороз.

Трудная большая жизнь Леонида Лукова

Донбасс не заканчивается в Донецке. Дорога бежит на юг, к Азовскому морю. К славному граду Мариуполю, где в 1909 году родился Леонид Луков. Отец его держал популярную в приморском городе фотографию, что, возможно, сыграло роль в том, что Луков-младший стал режиссером. В профессию он пришел по такой схеме: журналистика — литература (сценарии к фильмам) — кинематограф.

Заслуга Лукова в том, что он снял один из самых известных советских фильмов «Два бойца». Если кто не помнит сам фильм, так уж песню оттуда знает точно: «Темная ночь, только пули свистят у виска».

Вторая известная картина Лукова — «Большая жизнь» — давалась режиссеру с трудом. Если первую часть, довоенную, все приняли на ура, то вторую, послевоенную, партаппаратчики положили на полку. Луков безумно любил свой родной Мариуполь и свой Донбасс. Наверное, поэтому него в «Большой жизни» прозвучала самая донецкая из донецких песня «Спят курганы темные». Иногда кажется, что эту песню каждый житель Донбасса накрепко запоминает с ясельного возраста, так она популярна.

Леонид Луков, к сожалению, прожил недолгую жизнь — всего 52 года. Сегодня его имя носит кинотеатр в Мариуполе. И это правильно.